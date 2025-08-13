Франк о матче за Суперкубок Европы: «Тоттенхэм» даст бой «ПСЖ». Они пока далеко не на пике, для нас это отличная возможность»
Томас Франк высказался в преддверии матча за Суперкубок Европы с «ПСЖ».
Игра пройдет сегодня в Удине.
«Для всех, кто связан с «Тоттенхэмом», это важный матч, серьезное испытание и отличная возможность. Мы обязательно примем этот вызов и выложимся по полной. Нам предстоит сыграть с очень сильной командой, но мы к этому готовы.
Не сомневаюсь, что завтра мы дадим бой. Конечно, «ПСЖ» пока далеко не на пике своей формы, но мы сосредоточены на себе и готовы к предстоящему матчу», – сказал тренер «Тоттенхэма».
