Франк о матче за Суперкубок Европы: «Тоттенхэм» даст бой «ПСЖ». Они пока далеко не на пике, для нас это отличная возможность»

Томас Франк высказался в преддверии матча за Суперкубок Европы с «ПСЖ».

Игра пройдет сегодня в Удине.

«Для всех, кто связан с «Тоттенхэмом», это важный матч, серьезное испытание и отличная возможность. Мы обязательно примем этот вызов и выложимся по полной. Нам предстоит сыграть с очень сильной командой, но мы к этому готовы.

Не сомневаюсь, что завтра мы дадим бой. Конечно, «ПСЖ » пока далеко не на пике своей формы, но мы сосредоточены на себе и готовы к предстоящему матчу», – сказал тренер «Тоттенхэма ».