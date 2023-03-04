«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС из-за отмененного гола в матче с «Уралом»

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК по итогам матча с « ».

Игра 18-го тура Мир в Москве между этими командами завершилась ничьей со счетом 2:2.

На 85-й минуте главный арбитр не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне.

На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

«Не планируем обращаться в ЭСК», – заявил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

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