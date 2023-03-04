«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС из-за отмененного гола в матче с «Уралом»
«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Уралом».
Игра 18-го тура Мир РПЛ в Москве между этими командами завершилась ничьей со счетом 2:2.
На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне.
На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.
«Не планируем обращаться в ЭСК», – заявил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
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Может быть 200 достаточно?
Всё очевидно.
Слишком долго всё это продолжается.
Есть исполнитель, и есть заказчик.
Все и так всё увидели.
Просто наблюдать, когда мешок получит очередное назначение на матч, ну и по возможности проверить его доходы...