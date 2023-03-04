«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС из-за отмененного гола в матче с «Уралом»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Урал Виталий Мешков Александр Соболев ТАСС ЭСК РФС Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Уралом».

Игра 18-го тура Мир РПЛ в Москве между этими командами завершилась ничьей со счетом 2:2.

На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. 

На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

«Не планируем обращаться в ЭСК», – заявил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

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68 комментариев

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КБ Сергей
Всё правильно. Очки не вернут, а остальное не важно.
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schwein
Потом все равно обратятся, инфа сотка.
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трахтенберг месть коней
В отличие от лидеров по нытью из Рио-де-Жанейро и плацкартного вагона
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Евгений Назаров
При любом судействе! Спартак если хочет быть чемпионом, должен создавать больше моментов! Это игра не чемпиона!
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Kulver
Правильно, смысла нет. Мешков так и будет судить - замены нет тоже.
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Андрей Жданов
Смысла обращения конечно нет, ну признают они ошибку Мешкова, очки нам не прибавятся.
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Alex Chernov
Ответ Антимосковский
вы подавились после локо)
2:5 😁
+1
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Спасибо Деду за Победу!
Ответ Евгений Шевченко
а смысл обращаться? очки вернут?
Судью наказать, что бы больше вообще не судил
+1
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Антимосковский
Ответ Alex Chernov
✊Пусть подавятся, гы 🙃
вы подавились после локо)
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Блиняш
В спорных ситуациях нужно требовать от комитетов пояснений, чтоб им потом было сложней выдумывать трактовки и сочинять очередные небылицы, но данный случай назвать спорным - очень тяжело. Тут итак всë ясно.
Может быть 200 достаточно?
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Олег Ивакин
Ответ DarkLight
Конечно же неумышленная. И с Игнатовым в первом тайме случайно раньше свистнул и тут. Судья либо профнепригоден, либо предвзят, если он случайно так несколько раз за матч ошибается
Никаких либо.
Всё очевидно.
Слишком долго всё это продолжается.
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Дмитрий Соболев
мешок сделал игру,особенно незасчитанный гол насмешил
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Иван Петров
Ответочка за матч в Локомотивом, Карма
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-4
-3
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Никита Давыдкин
Ответ TheSportNik
А что там обращаться? Чтоб все поржали над Спартаком, мол тупые такие, что не знают для чего дан свисток арбитру? Свистнул арбитр и должна быть остановка игры- это правила футбола с древнейших времен.
Так а арбитр вообще-то должен знать, когда этот свисток использовать, тем более в наше время, когда у главного ещё есть ВАР
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исянов
нечего в следующий раз приглашать не пойми кого с символическим ударом по мячу. фигурные каталки это черная метка в т.ч. и для футбола. надеюсь, хватит ума обходиться без борщаковых и валиевых
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Евгений Назаров
Мешкова отстранить от судейства - 1 год
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Олег Ивакин
Ответ Тайосич
Зря. Так и Мешкова не накажут, и он будет продолжать исполнять газовые заказы.
его работу комиссия должна оценить в любом случае.
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DarkLight
Ответ Арсений Хлебосыров
Согласен со Спартаком. Всем и так понятно, что ошибка, очевидно неумышленная. Обращение ничего не изменит, а лишний негатив не нужен.
Конечно же неумышленная. И с Игнатовым в первом тайме случайно раньше свистнул и тут. Судья либо профнепригоден, либо предвзят, если он случайно так несколько раз за матч ошибается
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Fgjjv Bhhibbh
спартак в финаллисимо
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Олег Ивакин
Ответ Bleffinho
смысла нет. Очевидно, грубая ошибка Мешкова, который рано свистнул. В ЭСК сказали бы тоже самое. 2 очка уже не вернуть. Мешкова с 200м испоганенным матчем
Это не ошибка, а преступление.
Есть исполнитель, и есть заказчик.
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Торт Спартак
Браво! Смысла в этом ровно ноль!
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Олег Ивакин
И это правильно!
Все и так всё увидели.
Просто наблюдать, когда мешок получит очередное назначение на матч, ну и по возможности проверить его доходы...
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Bartez1986
правильно. а смысл?
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kin
У меня всё хорошо. (Вешает трубку) .У тебя -плохо.
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Дмитрий Жбанов
Молодцы уважуха смысла нет в этих обращениях
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