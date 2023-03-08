Зарема о Мешкове: «Спартак» тратит миллионы евро, игроки, тренер пашут, а потом судья нейтрализует клуб как соперника «Зенита»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Виталий Мешков Квинси Промес Александр Соболев Зарема Салихова Павел Каманцев Футбол

Зарема Салихова ответила главе судей РФС по поводу работы арбитров на матчах «Спартака».

В матче 18-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Урал» (2:2) судья Виталий Мешков отменил гол красно-белых в самом конце, свистнув раньше времени.

Павел Каманцев высказался об отмене гола Александра Соболева: «Свисток прозвучал раньше необходимого. Мешков переживает». Он также отметил: «Мешков – один из лучших арбитров России. Промес не забил два пенальти «Локо» – никто же не говорит: не ставьте Квинси в состав».

«Очень странный образ мыслей. Как ошибка игрока является прямым аналогом с ситуацией с Мешковым? Промес такие пенальти не забивает редко, а у Мешкова ошибки, влияющие на результат, практически в каждом матче!

При чем вообще игрок и судья? Зачем ставить в одну плоскость. Игрока можно заменить по ходу тайма, если он не попадает в игру. А если такая опция касательно судей?

Клуб тратит миллионы евро, игроки, тренер пашут на сборах, Соболев спасает на последних минутах, становясь настоящим лидером команды в этом сезоне. А потом судья свистит невпопад, нейтрализуя «Спартак» как соперника «Зенита» за первое место.

Это тоже самое, если, ложась на операцию, хирург вместо опухоли случайно вырежет здоровый орган. У меня к судейским результативным ошибкам такое отношение», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?

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75 комментариев

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Nerazzurri-88
Я помню ещё как гнобили тётю Олю. Типа баба, футбол и всё такое. Так вот, тётя Оля-это интеллектуал и облико морале по сравнению с этой...Её даже только по имени называют, как собаку)
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MihuS
Хватит ныть уже, сколько можно!
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Сироткин Александр
Ответ mean machine/
Если бы не судьи, которые тащили спартак весь первый круг после чаепития в Тарасовке, то спартак бы сейчас был в районе Химок.
А вот тут, ты не ерунду написал?
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mean machine/
Ответ Сироткин Александр
Ладно, я ещë могу понять болел Локомотива, обида у них. Но тут почти все зенитовцы, да пара коней ересь изрыгают.
Ну, если бы Зарема не упоминала Зенит везде и всегда, то меня бы тут, наверное, не было.
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ktibr
Ответ mahurat
Четыре дня молчала, искала правильные слова, чтобы Зенит вспомнить.
ей, на 8 марта, кто то спел на забываемый хит группы Ландыши . "Крышечка от фотоаппарата Зенит"!
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Петрович5%
Ржунемогу!
По женской логике сравнивать игрока и судью нельзяяя!!!
А вот судью и хирурга, на те вам - пожалуйста!!!
Зарему, звязду нашу футбольную, с 8 Марта!!!)))))
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Сироткин Александр
Ладно, я ещë могу понять болел Локомотива, обида у них. Но тут почти все зенитовцы, да пара коней ересь изрыгают.
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mean machine/
Ответ Сироткин Александр
Ерунду пишешь ты Андрюха и чем старше ты становишься, тем адекватность уменьшается. Ладно я, уже старше не становлюсь, а просто старею.
Кто-то же должен открывать вам глаза.) Если вы сами не видите, как Зарема позорит Спартак. Лучше бы спасибо мне сказали.😎
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Вася Васильков
Хоть один человек говорит правду вслух.
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ktibr
Ответ angry horse
спартак всегда будет визжать и при любых обстоятельствах 😁
Даже если скажет Зарембе "У-уходи!" будет визжать так же сильно?
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Lol Ko
Ответ Forrest Gamp
ну и в чем она не права?
Вздохнуть бы ей, посмотреть по сторонам, оценить трезво. Какая-то болезненная зацикленность на Зените.
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Tursus
Как говорят на родине Заремы, собака лает - караван идет.
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Сироткин Александр
Ответ mean machine/
Ну, я понимаю, праздник сегодня, но зачем такую ерунду писать? Не стыдно?😎
Ерунду пишешь ты Андрюха и чем старше ты становишься, тем адекватность уменьшается. Ладно я, уже старше не становлюсь, а просто старею.
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Ильдар Фарукшин
Ответ Ильдар Фарукшин
Тут сообщество в одно место..... Против закона кто то пишет все за. Зарема говорит об этом начинают ныть. Хрень полная. Стадо. Сейчас если закон примут. Сразу повылазивают такие как Терешковы, Орловы и таму подобные. Мы всегда говорили об этом и вы будете хлопать
Забыл. Потом опять их выбираете и опять ныть будете. И так по кругу
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Дмитрий Шакиров
Ответ angry horse
спартак всегда будет визжать и при любых обстоятельствах 😁
уииииииииииии))
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Спартак сила
всем понятно что Газпром убивает Спартак
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Я Я
Что она сказала? Хирург ложится на операцию и себе органы вырезает? Здоровые?
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Сироткин Александр
Ответ angry horse
А там Иванов лишил Локомотив возможности пройти более простым путём в большой финал😁
Чем он их лишил, что гол засчитал, после борьбы у лицевой, или что гол Спартака не засчитал?
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mean machine/
Ответ Сироткин Александр
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Ну, я понимаю, праздник сегодня, но зачем такую ерунду писать? Не стыдно?😎
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Спартак сила
Ответ angry horse
спартак всегда будет визжать и при любых обстоятельствах 😁
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Сироткин Александр
Ответ mean machine/
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Elegante
Интересно, Федун её ещё к Зениту не ревнует?)))
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sergspartak
Надо 5 забивать, 2 пропустим, 2 отменят и нефиг ныть. Играть надо лучше, а с Уралом играли без явного преимущества, вот и ничья.
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Ильдар Фарукшин
По крайней мере "дружескую" Европу стучать не бегаем, мы даже в свои не подаём. Ещё кто ноет? Истерички
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LokoChamp
Лицемерная особа
Буквально матч до этого, когда Спартаку подсуживали, она говорила что судьи сработали блестяще.
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