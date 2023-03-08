Зарема о Мешкове: «Спартак» тратит миллионы евро, игроки, тренер пашут, а потом судья нейтрализует клуб как соперника «Зенита»

ответила главе судей РФС по поводу работы арбитров на матчах «Спартака».

В матче 18-го тура Мир «Спартак» – « » (2:2) судья отменил гол красно-белых в самом конце, свистнув раньше времени.

Павел Каманцев высказался об отмене гола : «Свисток прозвучал раньше необходимого. Мешков переживает». Он также отметил: «Мешков – один из лучших арбитров России. Промес не забил два пенальти «Локо» – никто же не говорит: не ставьте Квинси в состав».

«Очень странный образ мыслей. Как ошибка игрока является прямым аналогом с ситуацией с Мешковым? Промес такие пенальти не забивает редко, а у Мешкова ошибки, влияющие на результат, практически в каждом матче!

При чем вообще игрок и судья? Зачем ставить в одну плоскость. Игрока можно заменить по ходу тайма, если он не попадает в игру. А если такая опция касательно судей?

Клуб тратит миллионы евро, игроки, тренер пашут на сборах, Соболев спасает на последних минутах, становясь настоящим лидером команды в этом сезоне. А потом судья свистит невпопад, нейтрализуя «Спартак» как соперника «Зенита» за первое место.

Это тоже самое, если, ложась на операцию, хирург вместо опухоли случайно вырежет здоровый орган. У меня к судейским результативным ошибкам такое отношение», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?