«Спартак» о необращении в ЭСК из-за отмененного гола в игре с «Уралом»: «Ошибка настолько очевидна, что ведомство само оценит эпизод»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Урал Егор Филипенко Виталий Мешков Илья Помазун Александр Соболев ЭСК РФС Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» объяснили, почему не будут обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Уралом».

Игра 18-го тура Мир РПЛ в Москве между этими командами завершилась ничьей со счетом 2:2.

На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

«Ошибка, с нашей точки зрения, настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду.

Насколько мы знаем, такая возможность предусмотрена, и это будет сделано», – заявил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

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64 комментария

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ЗЕНИТ65
Ответ Иван Иванов
Ты забыл добавить... Дутый чемпион. А истинный это СПАРТАК МОСКВА НА ВСЕ ВРЕМЕНА!!!
Эка тебя корёжит!
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Fatty Toni
Ответ naspartaks ru
как и спартак!!!хахаха
Жжёшь xD )))))
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Иван Иванов
Ответ Ебздрогыч
Спокойное и мудрое решение. И, в отличие от времен Федуна и Зарему, нет истерик, криков про заговоры и предложений сняться. Ошибка - да, грубая - да, но такое бывает. Сделали выводы и дальше работаем. В конце концов при борьбе за что-то серьезное не должен результат зависеть от одного судейского решения.
От одного-двух, да. От нескольких, возможно. Да и кто его знает, может именно этих двух отобранных очков Спартаку и не хватит для чемпионства. Так что Мешкова - отстранить до конца сезона. Ну а Спартака, увы, не вернуть эти два очка
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Fatty Toni
Ответ Сергей К
это "судейское" решение задачу Спартака обесценило...
Не "задачу спартака", а "работу спартака с судьями". Формулируй точнее, не стесняйся.
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maloy_football@mail.ru
Ответ Алексей Александрович
Спартачи закройте рот вас в кубке тянут достаточно вспомнить матч с Локо,а в чемпионате Зенит тянут судьи,так что молчите
Вас везде тянут ВВ когда то уйдет и поедите в Фнл
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Fatty Toni
Ответ Fatty Toni
Иванова отмажь для начала xD ты как был сказочным, так им и остался ;))
Да что ж такое то.... Опять свинорылых поджог... XD
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Алексей Магоев
Ответ Fatty Toni
Иванова отмажь для начала xD ты как был сказочным, так им и остался ;))
Коллега, не отмазывая Иванова, гол был чистый
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Сергей К
Ответ Mixet.spb
Задача Спартака в этом сезоне быть выше 9го места, кого Вы обманываете?
кто это озвучил?)
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LeSang
Ответ Блиняш
Одно судейское решение один раз раз в два-три тура, несколько меняет расклад на дистанции в тридцать туров.
Особенно, если туров то осталось 12 и если раз в три тура судьи будут "ошибаться", то в принципе можно и не напрягаться, тут тебе и Бавария, если бы играла в РПЛ Зенит бы не догнала.
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Mixet.spb
Ответ Сергей К
это "судейское" решение задачу Спартака обесценило...
Задача Спартака в этом сезоне быть выше 9го места, кого Вы обманываете?
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Mixet.spb
Ответ Иван Иванов
Ты забыл добавить... Дутый чемпион. А истинный это СПАРТАК МОСКВА НА ВСЕ ВРЕМЕНА!!!
Ахаха))) корона не мешает?
Стряхивать с нее пыль раз в 15 лет Ваш удел
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Сергей Крижанов
Это правильно. Играть надо лучше, реализация нулевая
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Bogdan119
Сейчас Мешкова отстраняют, а потом через несколько матчей возвращают на дерби или на матч с Зеней)) стандартная же схема
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Сергей Анохин
Ответ amadeus_amadeus
Именно поэтому он не удалил мясного защитника в эпизоде с пенальти нужно больше НЫТЬЯ пока вашего нытья хватило лишь на убийство Локо, маловато
А удалять....
За что?
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naspartaks ru
спартаковцы, да обтекайте уже! надоели! обычная, средняя команда! сегодня сельпо вас обойдёт. потом ещё несколько команд и вы на своё привычное 8-10 место. что вы так петушитесь, непонятно!!!???
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Spartach09
Зенит тем временем пишет письмо в суд по правам человека,о последствиях драки в матче кубка России )))
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Алексей Александрович
Спартачи закройте рот вас в кубке тянут достаточно вспомнить матч с Локо,а в чемпионате Зенит тянут судьи,так что молчите
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Иван Иванов
Ответ maloy_football@mail.ru
Зенит чемпион )))
Ты забыл добавить... Дутый чемпион. А истинный это СПАРТАК МОСКВА НА ВСЕ ВРЕМЕНА!!!
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naspartaks ru
Ответ T622222
Мешку дисква до конца сезона
иванова пожизненно!))))
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Wiley Fox
Идиоты и мерзавцы

Никто не будет рассматривать ничего без обращения

Скажут, Спартак доволен мешковым

Борзыкинские тоже должны быть довольны
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arspurs9
А смысл, если от решения ЭСК ничего не изменится? Помнится 5 раз за 7 игр весной ЭСК признала действия арбитров против Спартака ошибочными, толку было 0.
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Иван Иванов
Ответ Pablo G
Он до удара свиснул. Т.е. гол был за секунду после свистка
А какого хера он свистнул раньше времени при ВАРе. А такого... Что б предотвратить возможный гол Спартака. Так как понимал, что Уралу уже не отыграться
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Антон Борисов
По моему мы уже неделю слышим нытьё, как судьи помогают Спартаку и убили Локо…
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maloy_football@mail.ru
Ответ Isa Babaev
Неделю будем теперь читать нытье Спартака о том, что их засудили и топят
Зенит чемпион )))
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Иван Иванов
Разве руководству Спартака неизвестный, что без их опеляции к судейству Мешкова, тот ьак и останется безнаказанным
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