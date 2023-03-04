«Спартак» о необращении в ЭСК из-за отмененного гола в игре с «Уралом»: «Ошибка настолько очевидна, что ведомство само оценит эпизод»
В «Спартаке» объяснили, почему не будут обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Уралом».
Игра 18-го тура Мир РПЛ в Москве между этими командами завершилась ничьей со счетом 2:2.
На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.
«Ошибка, с нашей точки зрения, настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду.
Насколько мы знаем, такая возможность предусмотрена, и это будет сделано», – заявил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
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