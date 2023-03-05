Президент «Урала» о матче со «Спартаком»: «Судейство оцениваем нормально. Результат положительный, конечно»
Президент «Урала» прокомментировал ничью со «Спартаком» (2:2) в матче Мир РПЛ.
– Как оцениваем результат? Конечно, как положительный.
– С учетом прохода «Ростова» в Кубке России и ничьей со «Спартаком», скорректировали ли вы цели на сезон?
– Не могу говорить, игра только закончилась. Все нормально.
– Как оцените судейство?
– Нормально оцениваем судейство, – сказал Григорий Иванов.
На 85-й минуте матча арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда «Спартака» Александра Соболева, посчитав, что Кристофер Мартинс нарушил правила на Илье Помазуне. На самом деле вратарь «Урала» столкнулся со своим партнером по команде Егором Филипенко.
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Судья свистит и игроки Спартака забивают голы, а потом начинают истерить, мол Мешков украл у них победу.
Что то у нас такое уже было.
ЦСКА- Зенит и судья Петтай, который свистел офсайды, а Аршавин забивал голы после этих свистков. Естественно игроки ЦСКА останавливались. Еще одна деталь важная, тот же Аршавин сзади ударил Игнашевичу по ногам и нанес ему тяжелую травму, то есть удалять надо было Андрюшу, но его оставили на поле и тот забивал голы после свистков Петтая.
Что было дальше вспоминайте, там депутаты петиции писали, Мутко бегал по большим кабинетам и СМИ истерили по полной.
Забавно, но люди не меняются, им надо крови арбитра, хотя этот Мешков зять Сухины помогал становится чемпионами Локомотиву,Спартаку и Зениту, отбирая очки у ЦСКА, но Урал играл хорошо и они должны были выигрывать этот матч, а не Спартак, но вопли идут, мол это обидели Спартак.
Знает кто-нибудь что там ВАР проверял/искал? А то мы с Виктором Михайловичем не знаем ответа. Может подскажет кто.
«Да козел этот судья потому что! У нас судят козлы потому что! Вы же сами все видели! Что вы хотите, чтобы я поматерился, поругался? И так настроения нет.
Я не знаю, как решать этот вопрос. Я, что ли, этими козлами руковожу? Есть руководители — пускай они решают.
Он говорит, что там было легкое касание! Ну касание-то было! Отдал бы передачу и, может, залетело бы! Я говорю, какая разница — легкое или сильное! Разницы же нету!» — заявил Иванов.
И так по кругу!