Президент «Урала» о матче со «Спартаком»: «Судейство оцениваем нормально. Результат положительный, конечно»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Егор Филипенко Виталий Мешков Илья Помазун Кристофер Мартинс Перейра Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Президент «Урала» прокомментировал ничью со «Спартаком» (2:2) в матче Мир РПЛ.

– Как оцениваем результат? Конечно, как положительный.

– С учетом прохода «Ростова» в Кубке России и ничьей со «Спартаком», скорректировали ли вы цели на сезон?

– Не могу говорить, игра только закончилась. Все нормально.

– Как оцените судейство?

– Нормально оцениваем судейство, – сказал Григорий Иванов.

На 85-й минуте матча арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда «Спартака» Александра Соболева, посчитав, что Кристофер Мартинс нарушил правила на Илье Помазуне. На самом деле вратарь «Урала» столкнулся со своим партнером по команде Егором Филипенко.

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24 комментария

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трахтенберг месть коней
Ответ Владимир Маньков
Раздражает лицемерие тренеров и игроков - все таки профессионалы! Ошибки в пользу своей команды - это хорошее, нормальное судейство? Что мешает дать честную оценку работы судей? В любом случае, очки уже не потеряете.
Не похвалишь судейство-в следующий раз прилетит. Лебезит просто
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aleksandrratnikov60@gmail.com
Ответ Alexander Baskakov
Да шикарное судейство,шикарное ,жаль что только Урал на 90 не забил ,хоть бы порадовал зарему и полуболельщиков красно белых
Ты когда угомонишься? Четверть болельщик грязьпрома.
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TheSportNik
Провокационные вопросы к Иванову, тот сидел спокойно всю игру, а вот тренерский штаб Урала требовал и пенальти, удаления защитника Спартака, ЖК Зобнину за фолы на Бевееве, то есть они руководили игрой.
Судья свистит и игроки Спартака забивают голы, а потом начинают истерить, мол Мешков украл у них победу.
Что то у нас такое уже было.
ЦСКА- Зенит и судья Петтай, который свистел офсайды, а Аршавин забивал голы после этих свистков. Естественно игроки ЦСКА останавливались. Еще одна деталь важная, тот же Аршавин сзади ударил Игнашевичу по ногам и нанес ему тяжелую травму, то есть удалять надо было Андрюшу, но его оставили на поле и тот забивал голы после свистков Петтая.
Что было дальше вспоминайте, там депутаты петиции писали, Мутко бегал по большим кабинетам и СМИ истерили по полной.
Забавно, но люди не меняются, им надо крови арбитра, хотя этот Мешков зять Сухины помогал становится чемпионами Локомотиву,Спартаку и Зениту, отбирая очки у ЦСКА, но Урал играл хорошо и они должны были выигрывать этот матч, а не Спартак, но вопли идут, мол это обидели Спартак.
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Kulver
А чего он скажет-то? Как будто иного ответа ожидали.
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Valentin Kompaneytsev
Ещё бы.
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Александр Павлов
Очень даже удивлён что презик урала так рад
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Konstantin Zorin
Победитель всегда оценивает судейство положительно и претензий к судьям не имеет.
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Pakegi
Добавить забыл, что судья очень квалифицированный... Практически лучший!
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Ильдар Фарукшин
Ответ Dan Kennedy
После гола-фантома Соболева такая ляпота была. Знает кто-нибудь что там ВАР проверял/искал? А то мы с Виктором Михайловичем не знаем ответа. Может подскажет кто.
Совесть😊
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+3
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Dan Kennedy
После гола-фантома Соболева такая ляпота была.

Знает кто-нибудь что там ВАР проверял/искал? А то мы с Виктором Михайловичем не знаем ответа. Может подскажет кто.
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belwrestler
Согласно подсчетам Спартак-Экспресса протв Урала допушен 13 ошібок с начала сезона, По Федотову-12.. Так Что не к тем претензія
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Ильдар Фарукшин
No comment
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Пользователь Huawei
Глупо было бы.
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Dan Kennedy
Ответ Ебздрогыч
Гриша, ну раз тебе нормально, то тогда не выступай когда твою команду засудят и лишат очков
Может он и не будет выступать больше, а то опять оштрафуют на 150 тысяч)
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Николай Иванов
Ещё бы он сказал отвратительное судейство
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Ебздрогыч
Гриша, ну раз тебе нормально, то тогда не выступай когда твою команду засудят и лишат очков
+13
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Гамарджоба Генацвале
Ответ blaugrano
Наша хата с краю, кто бы сомневался.
У всех она с краю. У Спартака вообще иногда заваливается одной стороной в пропасть.
+3
-11
-8
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Владимир Маньков
Раздражает лицемерие тренеров и игроков - все таки профессионалы! Ошибки в пользу своей команды - это хорошее, нормальное судейство? Что мешает дать честную оценку работы судей? В любом случае, очки уже не потеряете.
+16
0
+16
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Alexander Baskakov
Да шикарное судейство,шикарное ,жаль что только Урал на 90 не забил ,хоть бы порадовал зарему и полуболельщиков красно белых
+1
-5
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blaugrano
Наша хата с краю, кто бы сомневался.
+5
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Dan Kennedy
От автора такой великолепной речи:

«Да козел этот судья потому что! У нас судят козлы потому что! Вы же сами все видели! Что вы хотите, чтобы я поматерился, поругался? И так настроения нет.

Я не знаю, как решать этот вопрос. Я, что ли, этими козлами руковожу? Есть руководители — пускай они решают.

Он говорит, что там было легкое касание! Ну касание-то было! Отдал бы передачу и, может, залетело бы! Я говорю, какая разница — легкое или сильное! Разницы же нету!» — заявил Иванов.
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T622222
Ждём Мешкова на баньку
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alexsem69
Судейство хорошее, ровно до той поры, пока вас не коснулось.
И так по кругу!
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Гамарджоба Генацвале
Офигительное!
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