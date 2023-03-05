Президент «Урала» о матче со «Спартаком»: «Судейство оцениваем нормально. Результат положительный, конечно»

Президент «Урала» прокомментировал ничью со «Спартаком» (2:2) в матче Мир .

– Как оцениваем результат? Конечно, как положительный.

– С учетом прохода «Ростова» в Кубке России и ничьей со « », скорректировали ли вы цели на сезон?

– Не могу говорить, игра только закончилась. Все нормально.

– Как оцените судейство?

– Нормально оцениваем судейство, – сказал .

На 85-й минуте матча арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда «Спартака» , посчитав, что нарушил правила на Илье Помазуне. На самом деле вратарь «Урала» столкнулся со своим партнером по команде Егором Филипенко.

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