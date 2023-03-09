Любимов назначен на «Краснодар» – «Динамо». На игре «Сочи» – «Оренбург» в РПЛ дебютирует судья Чебан – сын директора лиги

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Назначены арбитры на матчи 19-го тура Мир РПЛ.

10 марта (пятница)

«Сочи» – «Оренбург»

Судья – Сергей Чебан, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Анатолий Цветнов.

11 марта (суббота)

«Торпедо» – «Урал»

Судья – Роман Галимов, ассистенты – Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Спартак» – «Факел»

Судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Арам Петросян; инспектор – Николай Левников.

«Ахмат» – «Локомотив»

Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер.

«Краснодар» – «Динамо»

Судья – Артем Любимов, ассистенты – Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Мартынов.

12 марта (воскресенье)

«Зенит» – «Химки»

Судья – Артур Федоров, ассистенты – Денис Березнов, Дмитрий Семенов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Юрий Чеботарев.

ЦСКА – «Крылья Советов»

Судья – Кирилл Левников, ассистенты – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ростов» – «Пари НН»

Судья – Антон Фролов, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Эдуард Малый.

Отметим, что в Мир РПЛ дебютируют два новых главных арбитра. Это Сергей Чебан, сын исполнительного директора Мир РПЛ Сергея Чебана, а также арбитр Артур Федоров из Петрозаводска.

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21 комментарий

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Антон Трифонов
Сын Сергея Чебана Сергей Чебан?Какие креативные родители
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Xameleon1992
Интересно, ему будут кричать "судья #######!" или "судья сын ########! "?)
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Сергей Илюшенков
Ответ zl0ba
Мешку отдохнуть дали? Или премию пропивает
Он просто очень сильно переживает,что взял паузу,а то ни есть,ни спать не может!Упадок сил🤣🤣🤣
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Антон Буянкин
Ответ Aleksey Yashin
Сергей Чебан - сын Сергея Чебана
агроном, сын агронома))
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Пинающий Достоинства
Анжи о таком судье только мечтать остаётся
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Do Cent
Кумовство процветает.
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Александр Жердин
А где Москалёв? Уж не случилось ли чего? Или его как джокера вытащат из небытия на матч Зенит Спартак?
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Konstantin Zorin
Ха-ха! Сын Сергея Чебона и Артура Фёдорова!))
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Ильдар Фарукшин
Проверим, проверим. Кто чей. А серьёзно во всех матчей хорошей игры и от футболистов и судей. Надоело всё скандалы, расследования, нелепые отмазки. Хочу красивых игр
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zl0ba
Мешку отдохнуть дали? Или премию пропивает
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sersan
В этой новости прекрасно всё! И сын, и Сочи, и Оренбург 😁
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Kit244098
Мы за трудовые династии))
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Старик Стариканов
Тот самый Безбородов который не засчитал гол Камано в кубке против Локомотива.Зарема наверняка довольна,не зря плакали после Урала
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Вадим Черентаев
Ответ rarog
Кто чей,распедальте по быстрому
как обычно, все против Спартака!
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Посторонним В
В полку сынков прибыло. Наверняка самый способный из всех возможных претендентов.
+3
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rarog
Ответ angry horse
Опять заговор против спартака, судья из Питера😁
Ну на Зенит с москвичами можно ведь московских судей ставить)
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Виктор
Ответ angry horse
Опять заговор против спартака, судья из Питера😁
Так он 146% в сторону мясных судит.
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angry horse
Опять заговор против спартака, судья из Питера😁
+1
-2
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Aleksey Yashin
Ответ rarog
Кто чей,распедальте по быстрому
Сергей Чебан - сын Сергея Чебана
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Volgogradets
Где , если не в сладком газовом дерби не дебютировать сыночку,бгг
+1
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rarog
Кто чей,распедальте по быстрому
+4
0
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