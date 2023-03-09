Любимов назначен на «Краснодар» – «Динамо». На игре «Сочи» – «Оренбург» в РПЛ дебютирует судья Чебан – сын директора лиги
Назначены арбитры на матчи 19-го тура Мир РПЛ.
10 марта (пятница)
Судья – Сергей Чебан, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Анатолий Цветнов.
11 марта (суббота)
Судья – Роман Галимов, ассистенты – Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Спартак» – «Факел»
Судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Арам Петросян; инспектор – Николай Левников.
«Ахмат» – «Локомотив»
Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер.
«Краснодар» – «Динамо»
Судья – Артем Любимов, ассистенты – Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Мартынов.
12 марта (воскресенье)
«Зенит» – «Химки»
Судья – Артур Федоров, ассистенты – Денис Березнов, Дмитрий Семенов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Юрий Чеботарев.
ЦСКА – «Крылья Советов»
Судья – Кирилл Левников, ассистенты – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Юрий Баскаков.
«Ростов» – «Пари НН»
Судья – Антон Фролов, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Эдуард Малый.
Отметим, что в Мир РПЛ дебютируют два новых главных арбитра. Это Сергей Чебан, сын исполнительного директора Мир РПЛ Сергея Чебана, а также арбитр Артур Федоров из Петрозаводска.
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