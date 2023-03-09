Любимов назначен на «Краснодар» – «Динамо». На игре «Сочи» – «Оренбург» в РПЛ дебютирует судья Чебан – сын директора лиги

Назначены арбитры на матчи 19-го тура Мир РПЛ.

10 марта (пятница)

« » – « »

Судья – Сергей Чебан, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Анатолий Цветнов.

11 марта (суббота)

« » – « »

Судья – Роман Галимов, ассистенты – Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

« » – «Факел»

Судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Арам Петросян; инспектор – Николай Левников.

«Ахмат» – «Локомотив»

Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер.

«Краснодар» – «Динамо»

Судья – Артем Любимов, ассистенты – Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Мартынов.

12 марта (воскресенье)

«Зенит» – «Химки»

Судья – Артур Федоров, ассистенты – Денис Березнов, Дмитрий Семенов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Юрий Чеботарев.

ЦСКА – «Крылья Советов»

Судья – Кирилл Левников, ассистенты – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ростов» – «Пари НН»

Судья – Антон Фролов, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Эдуард Малый.

Отметим, что в Мир РПЛ дебютируют два новых главных арбитра. Это Сергей Чебан, сын исполнительного директора Мир РПЛ Сергея Чебана, а также арбитр Артур Федоров из Петрозаводска.