Юрий Семин: «У «Зенита» нет явного превосходства над «Спартаком» в составе. Малком и Промес – игроки одного уровня»

не считает, что состав « » намного сильнее, чем у « ».

«Не согласен, что у «Зенита» на голову состав сильнее, чем у «Спартака». Малком и – игроки одного уровня.

У «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком». Наверное, 2-3 позиции чуть лучше укомплектованы, но не более того.

Жива ли интрига в борьбе за золото? Она жива, пока математически это возможно», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».