Юрий Семин: «У «Зенита» нет явного превосходства над «Спартаком» в составе. Малком и Промес – игроки одного уровня»
Юрий Семин не считает, что состав «Зенита» намного сильнее, чем у «Спартака».
«Не согласен, что у «Зенита» на голову состав сильнее, чем у «Спартака». Малком и Промес – игроки одного уровня.
У «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком». Наверное, 2-3 позиции чуть лучше укомплектованы, но не более того.
Жива ли интрига в борьбе за золото? Она жива, пока математически это возможно», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
а так много кого можно назвать, у Зенита состав реально на голову сильнее, чем у любой другой команды РПЛ