Юрий Семин: «У «Зенита» нет явного превосходства над «Спартаком» в составе. Малком и Промес – игроки одного уровня»

Теги Спартак Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия Квинси Промес Малком Футбол

Юрий Семин не считает, что состав «Зенита» намного сильнее, чем у «Спартака». 

«Не согласен, что у «Зенита» на голову состав сильнее, чем у «Спартака». Малком и Промес – игроки одного уровня.

У «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком». Наверное, 2-3 позиции чуть лучше укомплектованы, но не более того.

Жива ли интрига в борьбе за золото? Она жива, пока математически это возможно», – сказал бывший главный тренер «Локомотива». 

Материалы по теме

62 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ответ Жорег Борщофф
Глянь в турнирную таблицу. =)
Сколько ваш "великий "Семак провел зарубежных встреч (евро кубки всегда за всех наших) хоть один матч назови, чтобы класс игры видно было. Минусуйте пожалуйста
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Украинский
Ответ Ильдар Фарукшин
Главное :Абаскаль - Семак. Они сыграли 4 матча.. Итоги сами знаете.При Гильермо видно команда растёт. Теже пацаны играли осенью и Антоха. При Серёже кто вырос. Только что на2 "россиян" больше стало. 😊 Минусуйте по больше
Растет количество скандалов в клубе, а не игроки. РПЛ уже не в состоянии судей наскрести, все забанены из-за "роста" Спартака.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Kuzmin
Фактически, если смотреть на показатели умений футболистов, то Зенит индивидуально сильнее. Но в футбол не играет средний показатель качества персонажей. Если отбросить борщ и болота, то разница в том, что с помощью эмоций Спартак может взять лишние очки, а Зенит в отсутствии эмоций, иза чувства преврсходства, лишние очки потерять. За счёт этого интрига в чемпионате и поддерживается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вася Васильков
Ответ Голубой лев
Все свистуны спартаковские, так бы уже в Пердиве Спартачок был:)
Пердив это историческое место зинита...8 !!!! сезонов там были )( ещё и любимая партия отмазывала от вылета))) ну а вылет во ВТОРУЮ лигу это вообще топ!!!!!!))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wRong
Ответ Пользователь Huawei
В Спартаке есть тренер,при котором игроки прогрессируют каждый день. У Зенита - специалист среднего уровня.
Рад за него, лишь бы очередной цикл через полгода не прокрутился на известную стрелку, в которой он окажется шарлатаном и физруком, как все 150 (или сколько их там было) предшественников
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Украинский
Как Малком может быть уровнем Промеса если он не барыжит порошком?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
reddman
если Спартак в этом году не проиграл 7-1 и 4-0, это не значит, что команды уже одного уровня
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Украинский
Ответ Алексей Антонов
Есть прогноз, что Зенит будет чемпионом небесной лиги через 10 лет. Хозяева-то не вечные...
Более достоверный прогноз: Спартак уходит в Медиалигу, а Зарема его содержит на алименты федуна.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ответ Жорег Борщофф
Глянь в турнирную таблицу. =)
И что?. Я без зтого знал что Зенит победит в этом году. Хрень объяснять. Минусуйте добрый человек
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайосич
Ответ La Crosse Bobcats
ну да, нету явного превосходства, поэтому мы их порвали 7-1, регулярно отгружаем трешки, четверки и пятерки, без вариантов забрали 4 последних чемпионства. а так да - ясного превосходства нету))
Забрали - очень точно слово. Именно не выиграли, а забрали благодаря судьям и админресурсу. Это давно всем ясно.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жорег Борщофф
Ответ Arti22
Но есть преимущество в админресурсе
А у вас всегда кто-то виноват, Мутко, Толстых, Гинер, Газзаев.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жорег Борщофф
Ответ Ковид 07.10.52
Сколько там газпромовских в РФС рулят и питерских в газпроме...вот оно и превосходство....
Путина забыл. Он же напрямую влияет на каждый матч РПЛ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ответ freeman123
Немного не правильно, не у Зенита, а у Спартака и не Мешков и Иванов. Тот же мешков обязан был удалять Дуарте и Зобнина к 30й минуте если бы судил честно и тогда вы даже ничью не зацепили бы.
Аршавин сказал, что как по нему - не красная. Там в общем само правила бред. Вертеть ими можно как хочешь, хоть желтая, хоть красная. А удаление Зобнина спорное в том плане, что он именно желтые недополучил. Получи он первую, то может и играл аккуратнее. Плюс судьи постоянно в начале матчей недодают желтые карточки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жорег Борщофф
Ответ Ильдар Фарукшин
Комментарий удален модератором
Глянь в турнирную таблицу. =)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Huawei
Ответ wRong
Опустим то, что Малком на две головы сильнее, и представим, что в теории они одного уровня, но уровня Вендела, Сантоса, Барриоса, Кузяева, Ренана и Клаудиньо в Спартаке нет никого
В Спартаке есть тренер,при котором игроки прогрессируют каждый день. У Зенита - специалист среднего уровня.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
freeman123
Ответ Александр Кузнецов
У зенита есть мешков и компания….
Немного не правильно, не у Зенита, а у Спартака и не Мешков и Иванов. Тот же мешков обязан был удалять Дуарте и Зобнина к 30й минуте если бы судил честно и тогда вы даже ничью не зацепили бы.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ответ ЗЕНИТ65
Комментарий удален модератором
Даже вас при всем уважение поставить главным будете чемпионом. Минусуйте добрый человек
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Антонов
Есть прогноз, что Зенит будет чемпионом небесной лиги через 10 лет. Хозяева-то не вечные...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
freeman123
Ответ RAMIK
Селихов, Джикия, Промес, Соболев могли бы играть в основе Зенита. Остальные сидели бы в глухом запасе.
Соболев и Джикия максимум игроки ротации
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Даже если сборную допустят до соревнований Семак сборную ни когда не возглавит, если ещё пяток бразил россиянами не станут
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
притвиц
Палыч все прекрасно понимает , просто поддерживает интригу , хотя интрига умерла, если и была изначально , а один Малком это два Промеса.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЗЕНИТ65
Ответ Ильдар Фарукшин
Пацаны подрастут , набирутся опыта, Абаскаль главное остался бы, а,Семак перед ним физрук.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Главное :Абаскаль - Семак. Они сыграли 4 матча.. Итоги сами знаете.При Гильермо видно команда растёт. Теже пацаны играли осенью и Антоха. При Серёже кто вырос. Только что на2 "россиян" больше стало. 😊 Минусуйте по больше
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Спартак я думаю не хуже выглядит чем,так засыпанный комплементами Зенит. У Спартака игроки не хуже уровнем чем у Зенита и в полне реальные шансы Спартаку претендовать на золотую гонку.
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zer
Ответ Shuller18
Ещё Дуглас Сантос, Клаудиньо А у Спартака один Промес
я думал этих парней назвать, но всё таки определяющую роль хребта команды играют Вендел и Барриос. как говорится, скажи мне какая у тебя полузащита и я скажу какая у тебя команда

а так много кого можно назвать, у Зенита состав реально на голову сильнее, чем у любой другой команды РПЛ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий