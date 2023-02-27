Юрий Семин: «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» обязаны ставить задачу бороться с «Зенитом» каждый сезон. И «Краснодар» я бы не сбрасывал со счетов»
Юрий Семин высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.
– Этот «Спартак» навяжет «Зениту» борьбу за золото или шансов практически нет?
– Почему это нет? Отрыв – шесть очков. Это не пропасть. Считаю, такие команды, как «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», обязаны каждый сезон ставить задачу бороться с «Зенитом». Да и «Краснодар» я бы не сбрасывал со счетов.
Условия прекрасные, замечательная инфраструктура. Просто, видимо, нужно хорошо организовать свое дело.
– Но по подбору исполнителей «Зенит» явно превосходит конкурентов?
– Я бы так не сказал. Не до конца согласен с этим тезисом.
– Поясните, пожалуйста.
– На мой взгляд, в «Зените» есть четыре игрока, которые на своих позициях сильнее конкурентов: Малком, Клаудиньо, Вендел и Барриос. А по остальным можно, как говорится, обсуждать.
Так что рано утверждать, что чемпионская гонка завершена, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
1 чемпионство, 1 кубок и 1/2 суперкубка(у Акселя больше). От игроков такого уровня ждешь большего, но это вопросы к клубу в целом, а не игрокам.
А вот то, что было в Локомотиве между Николичем и Галактионовым было таким цирком, что даже Федун рядом не стоял.
>у Зенита в 2021 был 17.
Обожаю аргументы такого рода. В одном случае "допустим" и совсем не важно, что в недавние чемпионские годы бюджет Локо (уж если вы о нем ведете речь) был 7 млрд (причем из них 5,5 были из РЖД) (пруф https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/590xH/media/img/0/19/755186852751190.png) и совсем недавно Локо затаривался на 3+ млрд рублей, а бюджет Спартака был 10 млрд в 20 или 21 года (см. слив внутренней отчетности Blackmirror), а с другой стороны данные консолидированной бух отчетности группы компаний, куда зашиты кроме расходов на саму команду все возможные сторонние проекты типа баскетбольной команды (она оформлена как дочка ФК Зенит), Радио Зенит, стадиона, розничных магазинов и так далее.
Зато как звучит, 5 против 17 млрд.
На самом деле, отрыв уже больше цифры 2. Я думаю, что у Локо, ЦСКА, Динамо бюджеты в три с чем-то раз меньше. У Локо, допустим, он 5 лярдов, у Зенита в 2021 был 17. Тут ни о какой конкуренции даже не стоит заикаться.