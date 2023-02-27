Юрий Семин: «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» обязаны ставить задачу бороться с «Зенитом» каждый сезон. И «Краснодар» я бы не сбрасывал со счетов»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Малком Вильмар Барриос Клаудиньо Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Юрий Семин высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ

– Этот «Спартак» навяжет «Зениту» борьбу за золото или шансов практически нет?

– Почему это нет? Отрыв – шесть очков. Это не пропасть. Считаю, такие команды, как «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», обязаны каждый сезон ставить задачу бороться с «Зенитом». Да и «Краснодар» я бы не сбрасывал со счетов.

Условия прекрасные, замечательная инфраструктура. Просто, видимо, нужно хорошо организовать свое дело.

– Но по подбору исполнителей «Зенит» явно превосходит конкурентов?

– Я бы так не сказал. Не до конца согласен с этим тезисом.

– Поясните, пожалуйста.

– На мой взгляд, в «Зените» есть четыре игрока, которые на своих позициях сильнее конкурентов: Малком, Клаудиньо, Вендел и Барриос. А по остальным можно, как говорится, обсуждать.

Так что рано утверждать, что чемпионская гонка завершена, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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28 комментариев

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Старый Негр
Дед застрял где-то в своем прошлом - там, где медали ещё выигрывали на поле
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Dan Kennedy
Ответ schwein
По нынешним временам за 100 принято покупать игроков, которые за 6 матчей делают 0 ударов в створ ворот. А вы мечтаете о победах в Европе.
В целом трансферы Халка и Витцеля провалились даже в России, о Европе говорить смысла особо не вижу.

1 чемпионство, 1 кубок и 1/2 суперкубка(у Акселя больше). От игроков такого уровня ждешь большего, но это вопросы к клубу в целом, а не игрокам.
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Дмитрий9779
Ответ Dan Kennedy
Я бы его в список Сёмина вместо Клаудиньо поставил.
По позиции да,все же Клауд творец на поле.
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schwein
Ответ Ковид 07.10.52
А можно взять двух за 100 и ничего не выиграть в Европе...
По нынешним временам за 100 принято покупать игроков, которые за 6 матчей делают 0 ударов в створ ворот. А вы мечтаете о победах в Европе.
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Dan Kennedy
Ответ LifeSpartak
Ты хотел сказать Локомотив!?
Галактионов вполне перспективный тренер.
А вот то, что было в Локомотиве между Николичем и Галактионовым было таким цирком, что даже Федун рядом не стоял.
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schwein
Ответ Roman
Сейчас к тебе придут адепты Зенита и расскажут, что все брехня, что в Зените играют за стрелочку и что за зарплату Промеса питер содержит всех своих бразильцев На самом деле, отрыв уже больше цифры 2. Я думаю, что у Локо, ЦСКА, Динамо бюджеты в три с чем-то раз меньше. У Локо, допустим, он 5 лярдов, у Зенита в 2021 был 17. Тут ни о какой конкуренции даже не стоит заикаться.
>допустим, он 5 лярдов,
>у Зенита в 2021 был 17.
Обожаю аргументы такого рода. В одном случае "допустим" и совсем не важно, что в недавние чемпионские годы бюджет Локо (уж если вы о нем ведете речь) был 7 млрд (причем из них 5,5 были из РЖД) (пруф https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/590xH/media/img/0/19/755186852751190.png) и совсем недавно Локо затаривался на 3+ млрд рублей, а бюджет Спартака был 10 млрд в 20 или 21 года (см. слив внутренней отчетности Blackmirror), а с другой стороны данные консолидированной бух отчетности группы компаний, куда зашиты кроме расходов на саму команду все возможные сторонние проекты типа баскетбольной команды (она оформлена как дочка ФК Зенит), Радио Зенит, стадиона, розничных магазинов и так далее.
Зато как звучит, 5 против 17 млрд.
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LifeSpartak
Ответ Виктор Литвинов
Увы, СНГ сильно ошибся с тренером. Он конечно скоро выпрет этого Никто. Но время будет упущено и Краснодар будет играть переходные матчи, скорее всего. Так что, Юрий Палыч, Краснодар в этом году не конкурент
Ты хотел сказать Локомотив!?
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Виталий
Маэстро правильно рассуждает
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Dan Kennedy
Ответ Дмитрий9779
Сантос считаю тоже сильнее остальных.
Я бы его в список Сёмина вместо Клаудиньо поставил.
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Ильдар Фарукшин
Комменты я хренею. 90е жировали. Сказки такими темпами былины превратятся
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Bashibuzuck
Ответ Виктор
Где ж ты был в девяностые, когда московские жировал и, а Зенит не мог найти денег на форму и на выезды?
Жировал в 90е?😳 Не смеши меня, тогда никто особо не жировал
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Bashibuzuck
Ответ Виктор Литвинов
Увы, СНГ сильно ошибся с тренером. Он конечно скоро выпрет этого Никто. Но время будет упущено и Краснодар будет играть переходные матчи, скорее всего. Так что, Юрий Палыч, Краснодар в этом году не конкурент
Переходных то точно не будет, ты чего?
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Bashibuzuck
Ответ Roman
Сейчас к тебе придут адепты Зенита и расскажут, что все брехня, что в Зените играют за стрелочку и что за зарплату Промеса питер содержит всех своих бразильцев На самом деле, отрыв уже больше цифры 2. Я думаю, что у Локо, ЦСКА, Динамо бюджеты в три с чем-то раз меньше. У Локо, допустим, он 5 лярдов, у Зенита в 2021 был 17. Тут ни о какой конкуренции даже не стоит заикаться.
У Локо сейчас 5, у Зенита 2 года назад был 18, у Спартака 9, у ЦСКА 7. Сейчас у Спартака и ЦСКА не знаю сколько, но Зениту чуть добавили на этот сезон, была такая инфа
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Алар
Задачи ставят все, а в реальности ничего не выходит... Зенит прибабистее нынче.
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Виктор
Ответ Bashibuzuck
Чтобы была нормальная конкуренция, нужно чтоб клубы подравнялись по бюджетам, сейчас же пропасть между ними только растет, Зениту бюджет увеличили, Локо урезали и неслабо, о какой конкуренции говорит Шпалыч? У Спартака и ЦСКА бюджеты тоже, минимум в 2 раза меньше чем у Зенита
Где ж ты был в девяностые, когда московские жировал и, а Зенит не мог найти денег на форму и на выезды?
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Roman
Ответ Bashibuzuck
Чтобы была нормальная конкуренция, нужно чтоб клубы подравнялись по бюджетам, сейчас же пропасть между ними только растет, Зениту бюджет увеличили, Локо урезали и неслабо, о какой конкуренции говорит Шпалыч? У Спартака и ЦСКА бюджеты тоже, минимум в 2 раза меньше чем у Зенита
Сейчас к тебе придут адепты Зенита и расскажут, что все брехня, что в Зените играют за стрелочку и что за зарплату Промеса питер содержит всех своих бразильцев
На самом деле, отрыв уже больше цифры 2. Я думаю, что у Локо, ЦСКА, Динамо бюджеты в три с чем-то раз меньше. У Локо, допустим, он 5 лярдов, у Зенита в 2021 был 17. Тут ни о какой конкуренции даже не стоит заикаться.
+1
-2
-1
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Виктор Литвинов
Увы, СНГ сильно ошибся с тренером. Он конечно скоро выпрет этого Никто. Но время будет упущено и Краснодар будет играть переходные матчи, скорее всего. Так что, Юрий Палыч, Краснодар в этом году не конкурент
0
-2
-2
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KOTOV71
А в это время- Ростов на 3-м месте и -1 от Спартака.
+3
-1
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Bashibuzuck
Чтобы была нормальная конкуренция, нужно чтоб клубы подравнялись по бюджетам, сейчас же пропасть между ними только растет, Зениту бюджет увеличили, Локо урезали и неслабо, о какой конкуренции говорит Шпалыч? У Спартака и ЦСКА бюджеты тоже, минимум в 2 раза меньше чем у Зенита
+1
-4
-3
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Басанг Басангов
Просто футбольный Ротенберг, не такой прокаченный как хоккейный, а так Локо мог навязать борьбу)
0
-3
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Дмитрий9779
Ответ Ковид 07.10.52
Это как ставить задачу выиграть у карточного шуллера, играющего крапленными картами...тьфууу...
Абсолютно верно,трудно играть когда соперник под допингом,а судьи голы руками засчитывают.
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Zenith forever
Ответ Sevuska
Теперь с Дзюбой Локомотив особенно силён . Артём знает слабые места своего бывшего клуба 😎
Дзюба знает только одно слабое место в Зените - Азмуна. А вот в Спартаке большой выбор слабых мест.
+1
-2
-1
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Ковид 07.10.52
Ответ Юрий Кечко
Ну за 20 миллионов пусть не Тилей и Филиппов берут , и может навяжут ))
А можно взять двух за 100 и ничего не выиграть в Европе...
+1
-5
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Bashibuzuck
Ответ Sevuska
Теперь с Дзюбой Локомотив особенно силён . Артём знает слабые места своего бывшего клуба 😎
Он своих то слабых мест не знает, не то что бывшего клуба😁
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-1
-1
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Ковид 07.10.52
Это как ставить задачу выиграть у карточного шуллера, играющего крапленными картами...тьфууу...
+2
-4
-2
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