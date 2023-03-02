РПЛ выпустила трейлер весенней части сезона с игроками и Карпиным в виде супергероев: Промес – «Мастер маневра», Клаудиньо – «Гений дриблинга»
Мир РПЛ выпустила трейлер весенней части сезона.
Возвращение после зимней паузы Мир РПЛ анонсировала видеороликом, в котором игроки и тренеры показаны в образе супергероев.
В съемках ролика приняли участие Федор Чалов, Матвей Сафонов, Клаудиньо, Малком, Сергей Пиняев, Георгий Джикия, Даниил Фомин, Александр Соболев, Квинси Промес и Валерий Карпин.
Карпина представили как «Профессора тактики», Промеса – как «Мастера маневра», Клаудиньо – как «Гения дриблинга», Соболева – как «Охотника за голами», Сафонова – как «Хранителя ворот», Джикию – как «Капитана защиты».
Фото: t.me/premierliga
Турнир возобновится после зимней паузы в пятницу, 3 марта, матчем «Факела» и «Химок».
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https://www.sostav.ru/articles/rus/2008/15.09/news/images/3.jpg
Хехе....