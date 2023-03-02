РПЛ выпустила трейлер весенней части сезона с игроками и Карпиным в виде супергероев: Промес – «Мастер маневра», Клаудиньо – «Гений дриблинга»

Мир выпустила трейлер весенней части сезона.

Возвращение после зимней паузы Мир РПЛ анонсировала видеороликом, в котором игроки и тренеры показаны в образе супергероев.

В съемках ролика приняли участие , , , Малком, Сергей Пиняев, Георгий Джикия, Даниил Фомин, Александр Соболев, Квинси Промес и .

Карпина представили как «Профессора тактики», Промеса – как «Мастера маневра», Клаудиньо – как «Гения дриблинга», Соболева – как «Охотника за голами», Сафонова – как «Хранителя ворот», Джикию – как «Капитана защиты».

Фото: t.me/premierliga

Турнир возобновится после зимней паузы в пятницу, 3 марта, матчем «Факела» и «Химок».

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