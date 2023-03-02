РПЛ выпустила трейлер весенней части сезона с игроками и Карпиным в виде супергероев: Промес – «Мастер маневра», Клаудиньо – «Гений дриблинга»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Карпин Краснодар Георгий Джикия Квинси Промес Даниил Фомин соцсети Малком Матвей Сафонов Клаудиньо Федор Чалов Александр Соболев Сергей Пиняев Футбол

Мир РПЛ выпустила трейлер весенней части сезона.

Возвращение после зимней паузы Мир РПЛ анонсировала видеороликом, в котором игроки и тренеры показаны в образе супергероев.

В съемках ролика приняли участие Федор Чалов, Матвей Сафонов, Клаудиньо, Малком, Сергей Пиняев, Георгий Джикия, Даниил Фомин, Александр Соболев, Квинси Промес и Валерий Карпин.

Карпина представили как «Профессора тактики», Промеса – как «Мастера маневра», Клаудиньо – как «Гения дриблинга», Соболева – как «Охотника за голами», Сафонова – как «Хранителя ворот», Джикию – как «Капитана защиты».

Фото: t.me/premierliga

Турнир возобновится после зимней паузы в пятницу, 3 марта, матчем «Факела» и «Химок».

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
А где же "Король ночных клубов" Смолов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit244098
Судя по комментариям детишек проняло))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CoMoBo3
А Пиняев-то подрос, уже с Джикию ростом 😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Промес не явится на суд в Нидерландах в пятницу – иначе его арестуют(С) Теперь я понимаю, что то за "Мастер Маневра"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alpag
Ролик - огонь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Как бы тут, на сайте, не хейтили Сафонова - а вы поиграйте с такой защитой как у Краснодара)))
Особенно с легендарным Кайо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Так на соседней ветке же выяснили, что Промес суперзлодей)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lemming
Ответ Денис Олегович
Такую штуку сделали и без Дедпула-рукопашника? Упущение!
так он за команду суперзлодеев подписался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ответ Денис Олегович
Такую штуку сделали и без Дедпула-рукопашника? Упущение!
Он слабое звено. А если бып бы все роли забрал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Классно, наших тут больше всех 😊
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adjusted
Ответ WelcomeBackPURE
Промес - мастер ножевого боя
Джикия - воскресающий, в конце каждого матча умирает в муках, отбрасывая конечности по всему полю и через минуту после финального свистка живее всех живых.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ответ WelcomeBackPURE
Промес - мастер ножевого боя
Наш Антошка на всё мастак 😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lemming
Ответ WelcomeBackPURE
Промес - мастер ножевого боя
https://youtu.be/7JxxDIu2XNE?t=20
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr.Gebbelsss
Не, ну мне понравилось, креативно)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Савченко
Жалкая пародия на вечный шедевр
https://www.sostav.ru/articles/rus/2008/15.09/news/images/3.jpg
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Олегович
Такую штуку сделали и без Дедпула-рукопашника? Упущение!
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Ответ WelcomeBackPURE
Промес - мастер ножевого боя
Холодное оружие на 100
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Богданов
Ответ schwein
Соболев не в костюме Аквамена. Дизлайк.
Клауд и Малком не в костюмах капитана России. Дизлайк.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Богданов
С дизайном формы Пиняева могли бы побольше заморочиться, больше похож на какого-то мусорщика, чем на супергероя, не в обиду Локо)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Богданов
Кликухи у них, конечно, словно псевдонимы порноактеров
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Болельщик Биатлона
Всего лишь один иностранец Хехе....
И то скорее всего иностранец ненадолго
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Болельщик Биатлона
Всего лишь один иностранец

Хехе....
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Дзюба и Заболотный - энты, ходячие деревья из Властелина колец
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инженер Управляющий
нормально
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WelcomeBackPURE
Промес - мастер ножевого боя
+29
-8
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий