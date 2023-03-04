Малком забил 13-й и 14-й голы в этой РПЛ, первый – ударом в девятку со штрафного. Он догнал Промеса и Писарского

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия рейтинги Квинси Промес Пари НН Малком Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Малком забил 13-й и 14-й голы в текущем сезоне Мир РПЛ.

Полузащитник «Зенита» отличился на 12-й минуте матча 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:0, идет первый тайм) прямым ударом со штрафного. На 48-й минуте Малком оформил дубль.

Таким образом, в списке бомбардиров текущего чемпионата России бразилец догнал лидирующих Квинси Промеса («Спартак») и Владимира Писарского («Крылья Советов») – у обоих по 14 голов.

По системе «гол+пас» Малком набрал 19 (14+5) очков и занимает второе место, уступая тому же Промесу, который набрал 20 (14+6) баллов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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22 комментария

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Валерий Охотин
Ответ z.e.r.o
Приятно за россиянина. Надо продолжать поднимать нашу молодежь назло западу
Молодежь тоже хочет российское гражданство ....Максимка бегает от голландского правосудия, дайте Максимке гражданство , он такой перспективный.
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Muhammad Juraev
Ответ bengalsckyzh
Пора, пора ему в стольный град Париж, тем более аргентинский коротышка точно уходит.
В СА его!
Там бы забивал по 50 голов, уж если старый фрукт там забивать начал, то Малком тем более будет уничтожать!
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z.e.r.o
Приятно за россиянина. Надо продолжать поднимать нашу молодежь назло западу
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OldRedWhite
Ответ Рашпель793
Шикарно положил.
Надеюсь, наконец то утихнет истошный вой спортивных чиновников и журналистов :
Ничего ещё не решено ! Борьба за золото впереди !
У нас интереснейший и конкурентный чемпионат )))
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Anvar pravitel
руские не умеют играт в футбол поэтому лучшие игроки рпл зарубежные
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Вадим Слуцкий
Ответ bengalsckyzh
Пора, пора ему в стольный град Париж, тем более аргентинский коротышка точно уходит.
Скорее, в Дубай.
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bengalsckyzh
Пора, пора ему в стольный град Париж, тем более аргентинский коротышка точно уходит.
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Алекс Я
Ответ Евгений Романенко
Команда которая займет по итогам 2-е место будет Настоящим чемпионом а зенит эта команда овна Которую тянут за уши это не настоящий чемпион искусственный тепличный
Тянут за уши Спартак ,но даже при этом призовое место для него из области фантастики.Зенит в очных матчах показывает кто настоящий Чемпион.
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igls54
Лучший российский футболист, однозначно
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cektor
Уже второй забил ..))
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San9
Красава, Халка напомнил.
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Вадим Слуцкий
Думаю, он созрел для перехода в более сильную лигу: в Саудовскую Аравию или в Иран.
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Мелехов
Стоцкого во 2 удалят
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Евгений Романенко
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В Питере Пять
Вот это голешник, вау!
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fil_spb
Выстрел просто на загляденье, паутинку из девятки снял
+6
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Дмитрий9779
Точно в 9,класс!
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ТрактоПоктер
Шикарно положил !
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Дядя ТУРА
вот что паспорт РФ делает. браво
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Рашпель793
Шикарно положил.
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Роберт Дауни-средний
Сычевому и Малкому надо обгонять уголовника
+46
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Ильдар Фарукшин
Хоть спартач. Гол хорош
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