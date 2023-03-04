Малком забил 13-й и 14-й голы в этой РПЛ, первый – ударом в девятку со штрафного. Он догнал Промеса и Писарского

Малком забил 13-й и 14-й голы в текущем сезоне Мир .

Полузащитник « » отличился на 12-й минуте матча 18-го тура РПЛ с « » (1:0, идет первый тайм) прямым ударом со штрафного. На 48-й минуте Малком оформил дубль.

Таким образом, в списке бомбардиров текущего чемпионата России бразилец догнал лидирующих Квинси Промеса (« ») и Владимира Писарского (« ») – у обоих по 14 голов.

По системе «гол+пас» Малком набрал 19 (14+5) очков и занимает второе место, уступая тому же Промесу, который набрал 20 (14+6) баллов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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