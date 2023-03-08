Быстров о Fan ID: «На наших стадионах давно нет беспредела. Пока не упростят процедуру, не собираюсь оформлять»

заявил, что его раздражает снижение посещаемости из-за Fan ID.

– Катастрофическое падение посещаемости в связи с введением Fan ID – раздражающий для вас фактор?

– А как это может не раздражать? Теперь вообще грустно – некому петь мою песенку у кромки поля (смеется). – То есть вы не оформляли паспорт болельщика?

– Нет. – Будете?

– Не знаю. – Что останавливает?

– Пока не упростят процедуру, не собирался и не собираюсь. – Как же мы без вас на трансляциях?

– По телевизору тоже все великолепно все видно! Я сейчас в основном нахожусь в студии, смотрю за происходящим, разбираю недочеты. – Найдется ли человек, который возьмет на себя ответственность откатить назад: «Ребята, были неправы, ошиблись, извините»?

– Честно говоря, думал, что все будет так же, как на чемпионате мира: спокойно получил паспорт болельщика, взял билет, и пошел на стадион. А тут надо куда-то идти, подтверждать личность, привязывать ребенка…

Не считаю, что надо было все так усложнять: видеонаблюдение на стадионах идеальное, любого болельщика легко можно идентифицировать.

Давным-давно на наших стадионах нет беспредела, тогда как в той же цивилизованной Европе люди и дерутся на стадионах, и жгут что-то, и матчи останавливают, – сказал бывший футболист « » и « ».

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