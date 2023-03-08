Быстров о Fan ID: «На наших стадионах давно нет беспредела. Пока не упростят процедуру, не собираюсь оформлять»
Владимир Быстров заявил, что его раздражает снижение посещаемости из-за Fan ID.
– Катастрофическое падение посещаемости в связи с введением Fan ID – раздражающий для вас фактор?
– А как это может не раздражать? Теперь вообще грустно – некому петь мою песенку у кромки поля (смеется). – То есть вы не оформляли паспорт болельщика?
– Нет. – Будете?
– Не знаю. – Что останавливает?
– Пока не упростят процедуру, не собирался и не собираюсь. – Как же мы без вас на трансляциях?
– По телевизору тоже все великолепно все видно! Я сейчас в основном нахожусь в студии, смотрю за происходящим, разбираю недочеты. – Найдется ли человек, который возьмет на себя ответственность откатить назад: «Ребята, были неправы, ошиблись, извините»?
– Честно говоря, думал, что все будет так же, как на чемпионате мира: спокойно получил паспорт болельщика, взял билет, и пошел на стадион. А тут надо куда-то идти, подтверждать личность, привязывать ребенка…
Не считаю, что надо было все так усложнять: видеонаблюдение на стадионах идеальное, любого болельщика легко можно идентифицировать.
Давным-давно на наших стадионах нет беспредела, тогда как в той же цивилизованной Европе люди и дерутся на стадионах, и жгут что-то, и матчи останавливают, – сказал бывший футболист «Зенита» и «Спартака».
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Не там вводят)
В Турции, на мой взгляд, удачно. То что читал.
Там фанид, он же passolib - обыкновенная банковская карта.
Заказываешь по телефону или на сайте, получаешь в банковском офисе через неделю.
На эту карту можно переводить средства, оплачивать всё, что угодно. Ну карта и карта. Только с футбольными примочками. Все футбольные билеты в ней. Вроде удобно. И это десять лет назад введено.
Карта всегда при тебе, с ней же и идешь на матч.
У нас. Если выяснится при предъявлении билета, что ты дома забыл паспорт болельщика (ну бывает, все ошибаются), то -
- Билет изымается и аннулируется
- Стоимость билета не возмещается
- Гражданин, пытающийся проникнуть на стадион без паспорта болельщки сопровождается в отделение полиции для выяснения. Наличие у родителей детей не являются смягчающим, дети тоже сопровождаются с родителями в отделение.
Дичь вроде полная - но на спортсру читал, вот https://www.sports.ru/football/1107061291-bolelshhikov-bez-fan-id-budut-peredavat-policzii-pri-popytke-popast-na.html