Быстров о Fan ID: «На наших стадионах давно нет беспредела. Пока не упростят процедуру, не собираюсь оформлять»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия болельщики стадионы Fan ID Футбол

Владимир Быстров заявил, что его раздражает снижение посещаемости из-за Fan ID.

– Катастрофическое падение посещаемости в связи с введением Fan ID – раздражающий для вас фактор?

– А как это может не раздражать? Теперь вообще грустно – некому петь мою песенку у кромки поля (смеется). – То есть вы не оформляли паспорт болельщика?

– Нет. – Будете?

– Не знаю. – Что останавливает?

– Пока не упростят процедуру, не собирался и не собираюсь. – Как же мы без вас на трансляциях?

– По телевизору тоже все великолепно все видно! Я сейчас в основном нахожусь в студии, смотрю за происходящим, разбираю недочеты. – Найдется ли человек, который возьмет на себя ответственность откатить назад: «Ребята, были неправы, ошиблись, извините»?

– Честно говоря, думал, что все будет так же, как на чемпионате мира: спокойно получил паспорт болельщика, взял билет, и пошел на стадион. А тут надо куда-то идти, подтверждать личность, привязывать ребенка…

Не считаю, что надо было все так усложнять: видеонаблюдение на стадионах идеальное, любого болельщика легко можно идентифицировать.

Давным-давно на наших стадионах нет беспредела, тогда как в той же цивилизованной Европе люди и дерутся на стадионах, и жгут что-то, и матчи останавливают, – сказал бывший футболист «Зенита» и «Спартака».

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34 комментария

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Сергей Круглов
Ответ rarog
Если уж быть честным то в больших городах процедура несложная, в реальном времени можно за час сделать. Но проблема то в другом,в самом наличии этой херни
А у нас все живут в больших городах?
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wexor
Да там и смотреть нечего, зачем оформлять то?
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Arty K.
Я оформлять это не буду, ёпт
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Румынский Клуж
Ответ Sergey Mamoshin
слабенький ответ.. за слив можно посчитать
Ваше право, можете теперь соседям рассказать как автор меня одним вопросом уделали на спортсе
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S.A.N.
Ответ Karel
Упростят.. В Турции, на мой взгляд, удачно. То что читал. Там фанид, он же passolib - обыкновенная банковская карта. Заказываешь по телефону или на сайте, получаешь в банковском офисе через неделю. На эту карту можно переводить средства, оплачивать всё, что угодно. Ну карта и карта. Только с футбольными примочками. Все футбольные билеты в ней. Вроде удобно. И это десять лет назад введено. Карта всегда при тебе, с ней же и идешь на матч. У нас. Если выяснится при предъявлении билета, что ты дома забыл паспорт болельщика (ну бывает, все ошибаются), то - - Билет изымается и аннулируется - Стоимость билета не возмещается - Гражданин, пытающийся проникнуть на стадион без паспорта болельщки сопровождается в отделение полиции для выяснения. Наличие у родителей детей не являются смягчающим, дети тоже сопровождаются с родителями в отделение. Дичь вроде полная - но на спортсру читал, вот https://www.sports.ru/football/1107061291-bolelshhikov-bez-fan-id-budut-peredavat-policzii-pri-popytke-popast-na.html
с учётом того, что титульным спонсором рпл стала пс Мир с бонусами в виде кэшбека за покупку билетов, идея сделать как у турков очень даже реальна.
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Dan Kennedy
Ответ Evgeny Trifonov
кто-то чем а фанат спартака у мужеловстве, не даром у вас маскот римский легионер😉
В цветах Спартака голубого нет 😉
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Sergey Mamoshin
Ответ Румынский Клуж
за примером далеко в карман лезть не надо.
слабенький ответ.. за слив можно посчитать
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Dan Kennedy
Судя по одному видео с Володькой, то у гей клубов опаснее, чем на стадионе.

Не там вводят)
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Andrew Petrov
Всех буйных типа быстрова в военкомат!Достали эти ид..ты якобы говорящие от народа,он даже в армии не служил,а рассуждает о том,что и как нужно для государства
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kokakoka
В эфирах Матч-ТВ он поддакивает ведущим, когда те говорят о пользе фан айди
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Мартинелли
Ответ mahurat
Ну, я бы понял, что против по идеологическим соображениям, ну и стой на своем, твое право. А тут - 2 кнопки нажать ему сложно. Футболист, блин, привык, что за них все делают.
Он хочет одновременно и власти и людям угодить. Типа он против, но только из-за сложности
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Уся Ваткин
На наших стадионах давно нет беспредела. Его можно поискать в органах власти, судах, исправительных учреждениях
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Karel
Упростят..
В Турции, на мой взгляд, удачно. То что читал.
Там фанид, он же passolib - обыкновенная банковская карта.

Заказываешь по телефону или на сайте, получаешь в банковском офисе через неделю.
На эту карту можно переводить средства, оплачивать всё, что угодно. Ну карта и карта. Только с футбольными примочками. Все футбольные билеты в ней. Вроде удобно. И это десять лет назад введено.
Карта всегда при тебе, с ней же и идешь на матч.

У нас. Если выяснится при предъявлении билета, что ты дома забыл паспорт болельщика (ну бывает, все ошибаются), то -

- Билет изымается и аннулируется
- Стоимость билета не возмещается
- Гражданин, пытающийся проникнуть на стадион без паспорта болельщки сопровождается в отделение полиции для выяснения. Наличие у родителей детей не являются смягчающим, дети тоже сопровождаются с родителями в отделение.

Дичь вроде полная - но на спортсру читал, вот https://www.sports.ru/football/1107061291-bolelshhikov-bez-fan-id-budut-peredavat-policzii-pri-popytke-popast-na.html
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Ильдар Фарукшин
Я на Спартак на выезды езжу. Раньше созвонился билет взяли. Спокойно едишь. А сейчас приехал, если что не так. Ну и....
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rcbkz6mrtd
Сражения фанатов закончились еще за год до чемпионата мира! Всех кого могли закрыли, движение остановилось! Все ходят мирно на стадион и поддерживают свои любимые команды. Введение Fan id бессмысленная мера, на стадионах уже давно спокойно
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karlsson27
Володенька против системы решил пойти?
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Ришад Хайруллин
Ответ Evgeny Trifonov
кто-то чем а фанат спартака у мужеловстве, не даром у вас маскот римский легионер😉
а я думал Спартак был гладиатором, а потом поднял бунт против римлян а то что он был римским легионерам не знал
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Ковид 07.10.52
Эх Володька...так и с матчмо могут выгнать за не поддержку дела партии земляков...., хотя вовремя лизнул по Шевчуку про Европу загнивающую...
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rarog
Ответ Guillermo
Ну вот собрался я в выходной на футбол. Мне что, целый час перед этим тратить? А если я проездом в другом городе
Ну в этом самая главная хрень. Потому что Фанайди отсекает огромное число людей,которые ходят на футбол два три раза в год. И за эти походы они оставляют массу денег в магазинах мерча и едальнях
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Вратарь Бага
Если бы это сказала Зарема, тут бы расчехлили уже фекалиметы)
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FilinMD
Ответ Екн Лор
Чем ниже рейтинги у власти - тем больше врагов хочет на нас напасть
Так рейтинг в широком боковике ходит уже лет 15 так
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Evgeny Trifonov
Ответ Ivan Petrov
Ну ты то об этом знаешь не по наслышке.частый гость подобных заведений
кто-то чем а фанат спартака у мужеловстве, не даром у вас маскот римский легионер😉
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Ivan Petrov
Ответ Evgeny Trifonov
как показывает пример Володьки, у гей клуба шансы выхватить по лицу больше чем на стадионе. Ходите на стадион! но без fanid
Ну ты то об этом знаешь не по наслышке.частый гость подобных заведений
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enotpaniker
Отвяжи ребенка, Володька!
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Guillermo
Ответ rarog
Если уж быть честным то в больших городах процедура несложная, в реальном времени можно за час сделать. Но проблема то в другом,в самом наличии этой херни
Ну вот собрался я в выходной на футбол. Мне что, целый час перед этим тратить? А если я проездом в другом городе
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