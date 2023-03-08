Колосков о Fan ID: «Я потратил 4,5 минуты на оформление. Советую и другим сделать то же самое»
Вячеслав Колосков сказал, что оформление Fan ID занимает около 5 минут.
«Почему зрителей мало ходит, надо у них спрашивать. Я пришел и посмотрел игру «Динамо» – «Крылья Советов».
Погода – одна причина, тот же матч «Динамо» – «Крылья» был третий подряд за неделю – это тоже многовато, кто-то устал от этого.
Для меня оформление карты болельщика не стало проблемой – я потратил четыре с половиной минуты на ее оформление. Советую и другим сделать то же самое», – сказал почетный президент РФС.
Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?
На хоккее при взгляде на вип трибуну дух захватывает - сидят легенды мирового хоккея , гордые с чувством исполненного долга потому-то на льду идёт захватывающее сражение лёд плавится идёт борьба равных по силе и по классу Команд.
И на футболе: на вип трибуне - какие то непонятные лица даже чиновников рфс и РПЛ не видно - или стыдно смотреть на собственное зрелище или вообще им это не интересно.
На футбольном поле тоска - не футбол а балет чуть прикасание - падение нет борьбы.свистки и свистки - заметен только судья. А вар ? 15 мин определяют на 5 млм или на 1 см высунулся нос нападающего относительно защитника. И получаешь удовольствие на футболе если случается на вип трибуне находится Бузова с подружками и фаны футбольные. Фаны футбольные это здорово - дают огромную фору хоккейным. Молодцы футбольные фаны - украшение футбола- идёшь на футбол 30 летним а уходишь 15 летним - такая подзарядка от футбольных фанатов!
почему-то никто не говорит, что на игру кубка пару дней назад пришло даже меньше народу чем на игру РПЛ.
хотя на рпл есть карта болельщика, а на кубок можно без нее.
Почему никто об этом не говорит? дело не в карте болельщика.
Люди на трибуны хотят ходить без кодов и фануйдей, придуманных каким-то мудей.
Нет Fan ID - и точка!