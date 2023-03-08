Колосков о Fan ID: «Я потратил 4,5 минуты на оформление. Советую и другим сделать то же самое»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Вячеслав Колосков ТАСС Fan ID Футбол

Вячеслав Колосков сказал, что оформление Fan ID занимает около 5 минут. 

«Почему зрителей мало ходит, надо у них спрашивать. Я пришел и посмотрел игру «Динамо» – «Крылья Советов».

Погода – одна причина, тот же матч «Динамо» – «Крылья» был третий подряд за неделю – это тоже многовато, кто-то устал от этого.

Для меня оформление карты болельщика не стало проблемой – я потратил четыре с половиной минуты на ее оформление. Советую и другим сделать то же самое», – сказал почетный президент РФС.

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25 комментариев

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СИ
Чем отличается посещение хоккея от футбола.
На хоккее при взгляде на вип трибуну дух захватывает - сидят легенды мирового хоккея , гордые с чувством исполненного долга потому-то на льду идёт захватывающее сражение лёд плавится идёт борьба равных по силе и по классу Команд.
И на футболе: на вип трибуне - какие то непонятные лица даже чиновников рфс и РПЛ не видно - или стыдно смотреть на собственное зрелище или вообще им это не интересно.
На футбольном поле тоска - не футбол а балет чуть прикасание - падение нет борьбы.свистки и свистки - заметен только судья. А вар ? 15 мин определяют на 5 млм или на 1 см высунулся нос нападающего относительно защитника. И получаешь удовольствие на футболе если случается на вип трибуне находится Бузова с подружками и фаны футбольные. Фаны футбольные это здорово - дают огромную фору хоккейным. Молодцы футбольные фаны - украшение футбола- идёшь на футбол 30 летним а уходишь 15 летним - такая подзарядка от футбольных фанатов!
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андрэ
ясно, пойду посру
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Милитриса Кирбитьевна
Это очень долго, нужно существенно снизить время. Есть еще над чем поработать, но нужно больше денег.
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cleverman_1
Не уж, спасибо.
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Данил Кублицкий
Советуете ??? Серьезно??? А иначе что , в наручниках в мфц будите привозить ???
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DonaldBrashear 2.0
вот все, что сказал Колосков - про меня. потратил на карту болельщика столько же времени, на Динамо - КС ( при наличии у меня сезонного абонемента) не пошел из-за погоды и унылой игры + уже дважды с КС играли до этого, и все было неинтересно.

почему-то никто не говорит, что на игру кубка пару дней назад пришло даже меньше народу чем на игру РПЛ.

хотя на рпл есть карта болельщика, а на кубок можно без нее.

Почему никто об этом не говорит? дело не в карте болельщика.
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Marcus-light
4.5 минуты на то, чтобы найти эту фигню на госуслугах, заполнить данные, получить цифровую подпись, подтвердить в МФЦ. Хм, здежом пахнет
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GaasJT
Дед с секундомером FanID оформлял
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Spartakus1984
Колоскову то зачем дополнительно безопасность от "буйных"фанатов,когда он ходит на фут бол на Вип трибуну?
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Мукунку хороший
Вот это реклама.. уже бежим дедуля.. ))
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Bleffinho
Осталось понять зачем вообще тратить на это хотя бы секунду
+12
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a2wai
Пошел нафиг, старый хрен.

Люди на трибуны хотят ходить без кодов и фануйдей, придуманных каким-то мудей.
+8
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Unnamed80
Туполобый, он никак не может понять, что дело совсем не в 4 минутах.
+5
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+5
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Hong Kil
Еще один упырь, который в жизни по билету не ходил.
+19
-1
+18
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Kyancey
Свои советы себе посоветуйте, пожалуйста!
Нет Fan ID - и точка!
+7
-1
+6
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kin
Колосков наверняка уверен, что буква Ф в МФЦ означает футбол
+2
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uchiyamada
безотносительно новости. Когда слышу/читаю непрошеные советы, почему-то сразу вспоминается классическое "если ты мне советы даешь, я тебе тоже дам: рот свой от д.рьма очисти."
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against tolerance
Я б тебе тоже посоветовал, да удалят мой совет
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All These Things I Hate
Не, спасибо
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Глазированный сырок
Ответ мяу
ну вообще 4.5 минуты - это примерно 3 секса, так что не так уж и мало
ТОП 🤣
+2
-1
+1
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LifeStream
А колосков не сказал, что все остальные люди не колосков?
+2
0
+2
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Pier Besuhof
Какой же удобный ошейник хозяин мне подарил. И цепь красивая. А будка какая уютная и тёплая. Как же он меня любит.
+37
-2
+35
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мяу
ну вообще 4.5 минуты - это примерно 3 секса, так что не так уж и мало
+29
0
+29
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NOOhr
Вячеслав Иванович живет в МФЦ 😱
+10
0
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Виктор Емельянов
хоть 5 мин!
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