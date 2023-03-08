Колосков о Fan ID: «Я потратил 4,5 минуты на оформление. Советую и другим сделать то же самое»

сказал, что оформление Fan ID занимает около 5 минут.

«Почему зрителей мало ходит, надо у них спрашивать. Я пришел и посмотрел игру « » – « ».

Погода – одна причина, тот же матч «Динамо» – «Крылья» был третий подряд за неделю – это тоже многовато, кто-то устал от этого.

Для меня оформление карты болельщика не стало проблемой – я потратил четыре с половиной минуты на ее оформление. Советую и другим сделать то же самое», – сказал почетный президент РФС.

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?