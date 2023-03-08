«Если человек не делает Fan ID, значит он что-то скрывает». Кечинов о паспорте болельщика

Бывший игрок «Спартака» высказался о Fan ID и низкой посещаемости.

– Мы прекрасно видим, что как Fan ID придумали, народ перестал ходить на футбол. Последний тур показал, что посещаемость стала гораздо хуже.

Наверное, так и будет продолжаться, пока Fan ID будет. Значит, нужно его убирать. Футбол – это игра для болельщиков.

– «Спартак» постоянно подчеркивает, что он – самая популярная команда России. Но на первом матче с Fan ID красно-белые собрали 4,2 тысяч человек, а « » – 19 тысяч. Как же так?

– Вот такая ситуация. Что вы хотите сказать? Что «Зенит» гораздо популярнее « »?

– Шокирует, что так мало людей пришло на «Спартак».

– Меня тоже это шокировало. У меня нет ответа.

– Если Fan ID не уберут, как вы думаете, что нужно делать клубам, чтобы увеличивать аудиторию на домашних матчах?

– Если люди не хотят получать Fan ID, что клуб должен сделать?

– Устраивать какие-то программы лояльности. В Петербурге, например, болельщикам раздавали фирменные шарфы.

– Вы понимаете, если человек не делает Fan ID, значит он что-то скрывает. Правильно?

– Возможно.

– Значит, у большинства людей есть какие-то проблемы, если они не хотят делать Fan ID.

Мне нечего скрывать. Я могу в любой момент сделать Fan ID. Просто я не хожу на стадион, – сказал Кечинов.

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?