«Если человек не делает Fan ID, значит он что-то скрывает». Кечинов о паспорте болельщика
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о Fan ID и низкой посещаемости.
– Мы прекрасно видим, что как Fan ID придумали, народ перестал ходить на футбол. Последний тур показал, что посещаемость стала гораздо хуже.
Наверное, так и будет продолжаться, пока Fan ID будет. Значит, нужно его убирать. Футбол – это игра для болельщиков.
– «Спартак» постоянно подчеркивает, что он – самая популярная команда России. Но на первом матче с Fan ID красно-белые собрали 4,2 тысяч человек, а «Зенит» – 19 тысяч. Как же так?
– Вот такая ситуация. Что вы хотите сказать? Что «Зенит» гораздо популярнее «Спартака»?
– Шокирует, что так мало людей пришло на «Спартак».
– Меня тоже это шокировало. У меня нет ответа.
– Если Fan ID не уберут, как вы думаете, что нужно делать клубам, чтобы увеличивать аудиторию на домашних матчах?
– Если люди не хотят получать Fan ID, что клуб должен сделать?
– Устраивать какие-то программы лояльности. В Петербурге, например, болельщикам раздавали фирменные шарфы.
– Вы понимаете, если человек не делает Fan ID, значит он что-то скрывает. Правильно?
– Возможно.
– Значит, у большинства людей есть какие-то проблемы, если они не хотят делать Fan ID.
Мне нечего скрывать. Я могу в любой момент сделать Fan ID. Просто я не хожу на стадион, – сказал Кечинов.
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