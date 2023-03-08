«Если человек не делает Fan ID, значит он что-то скрывает». Кечинов о паспорте болельщика

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Валерий Кечинов Fan ID Футбол

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о Fan ID и низкой посещаемости.

– Мы прекрасно видим, что как Fan ID придумали, народ перестал ходить на футбол. Последний тур показал, что посещаемость стала гораздо хуже.

Наверное, так и будет продолжаться, пока Fan ID будет. Значит, нужно его убирать. Футбол – это игра для болельщиков.

– «Спартак» постоянно подчеркивает, что он – самая популярная команда России. Но на первом матче с Fan ID красно-белые собрали 4,2 тысяч человек, а «Зенит» – 19 тысяч. Как же так?

– Вот такая ситуация. Что вы хотите сказать? Что «Зенит» гораздо популярнее «Спартака»?

– Шокирует, что так мало людей пришло на «Спартак».

– Меня тоже это шокировало. У меня нет ответа.

– Если Fan ID не уберут, как вы думаете, что нужно делать клубам, чтобы увеличивать аудиторию на домашних матчах?

– Если люди не хотят получать Fan ID, что клуб должен сделать?

– Устраивать какие-то программы лояльности. В Петербурге, например, болельщикам раздавали фирменные шарфы.

– Вы понимаете, если человек не делает Fan ID, значит он что-то скрывает. Правильно?

– Возможно.

– Значит, у большинства людей есть какие-то проблемы, если они не хотят делать Fan ID.

Мне нечего скрывать. Я могу в любой момент сделать Fan ID. Просто я не хожу на стадион, – сказал Кечинов.

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83 комментария

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Alexandr Sokolov
Только ситхи все возводят в абсолют
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Андрей Федоров
а что, чел в розыске приден на футбол, и это поможет его поймать???)))
очевидно да, но я бы не хотел рядом сидеть с неадекватом в розыске
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Витольд Бубеный
Если человек не делает фан ид, он скорее всего 5 колонна!
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Alexandr Sokolov
Ответ Андрей Балабаев
Как много уважаемых в прошлом футболистов закапывают свою репутацию. В их головы не приходит мысль, что если это такая передовая идея, то почему в ведущих лигах до неё не додумались.
Раньше они просто молчали и мы видели про них исключительно с точки зрения спорта, а вот когда они начинают открывать рот...
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Alexandr Sokolov
Ответ fargys
Стыдно признаться, но я действительно скрываю от вас всех своё нежелание переться по московским пробкам/давкам на стадион (зачастую не в очень хорошую погоду), чтобы посмотреть на наши брёвна с РосПиЛ чемпионата. Кечинов меня раскусил. Без Fan ID вы никогда бы об этом не узнали! Вот это я прокололся, проглядел...
Ну и мр...зь же ты

Тебе что, жалко потратить половину выходного дня на пробку? А потолкаться в очереди на стадион? А получить бесплатный массаж на входе?
А как же вживую насладиться высочайшим уровнем игры?

Ты ещё небось по барам ходишь?
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Алексей Ковалев
Первый шаг к новому закону: кто не оформляет фанайди скрывает преступление, а значит враг народа и пятерочку можно впаять.
не забудь шапочку из фольги одеть)) обычному болельщику просто влом, чтото идти делать + вся эта текущая ситуация изза которой не особо до футбола, если ты прям фанат клуба, то я думаю сделать этот ид ничего сложного
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Вячеслав Мозговой
Интересно, а как большинство тут высказавшихся получают права, оформляют какие-то справки, пособия, по "пробкам и давкам" ездят/ходят в больницу, оформляют загранпаспорта? Не вломы? Несколько лидеров фанатов (которые уже скорее всего в черном списке) замутили акции против якобы любимых команд и пытаются выдать это за "всенародный гнев". Пройдет немного времени - 95% вернутся на стадион (уже с фанайди), а чёрносписочники так и останутся пердеть в интернете в каментах.
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haymaker
Ответ SayCoffet
Дзюба, Тарасов и вот Кечинов. Интересная будет битва за мандат.
Старину ари рановато вы списали
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Александр Радеев
С головой не в порядке.
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d.xoxlov
Ответ Goldstream
Если я не хочу, чтобы меня не пустили на стадион по купленному билету/абонементу по абсолютно любым причинам, не связанным с посещением футбола, это не значит, что я что-то скрываю. Если я не хочу ходить на футбол без организованной поддержки, которая и создает атмосферу на стадионе, это не значит, что я что-то скрываю. А вот настойчивость во внедрении FAN ID без любых понятных и видимых причин как раз намекает, что его организаторы что-то скрывают.
Не что-то, а критерии выдачи/невыдачи этого недодокумента. И возможность их дальнейшего редактирования в одностороннем порядке.
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shiraputdin05@gmail.com
Ответ Agusha1
Железная логика,конечно
С языка снял😂
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Николай Повалюхин
Ответ Goldstream
На Спартак в Москве ходит меньше, чем на Зенит в Петербурге по ряду причин: - хуже результаты (при всегда завышенных ожиданиях) - хуже маркетинг - менее комфортный стадион - нет феномена "боления за свой город" - москвичей в меньшей степени в процентном соотношении интересует футбол.
Просто у спартаковских болел бойкот это бойкот.
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artem saribekyan
Ответ d.xoxlov
Если человек к полтиннику не научился думать, он, видимо, тщательно скрывает наличие мозга.
Отсутствие - так правильнее будет по тексту..
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Валерий Охотин
Ответ гилберт
Кечинов даже не скрывает что он...
Из Спартака ?
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Андрей Федоров
Ответ Новый тренер ФК Спартак
А что значит по не связанным с футболом причинам? Те вы можете быть в розыске за преступление возможно быть опасным для окружающих, но вам не нравиться, что изза этого вас не пускают на футбольчик? Действительно ужасное решение власти)) Все ноют про фануйди, но сами не замечают , что у них уже миллиард этих фантуйди только в другом виде. Те же аккаунты во всевозможных мобильных приложениях, где гражданина байтят на халявные условно 500 рублей, но для их получение нужно внести свои данные. А тут фануйди их возмутил)) Становиться все яснее , что если человек боиться этого ИД он наверно на футбол ходит не ради футбола. ИД этого элемента ограничивает от каких-то выходок , без которых он теперь не хочет идти на стадион, либо какоето стадное мышление.
а что, чел в розыске приден на футбол, и это поможет его поймать???)))
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da0s
Ответ Agusha1
Железная логика,конечно
Красноперая Логика совка, незаржавела
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artem saribekyan
Сразу интеллектуала видно...
Нам всем объяснил ситуацию...
,,Ветер потому, что деревья качаются"- примерно такой уровень.
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Goldstream
Если я не хочу, чтобы меня не пустили на стадион по купленному билету/абонементу по абсолютно любым причинам, не связанным с посещением футбола, это не значит, что я что-то скрываю. Если я не хочу ходить на футбол без организованной поддержки, которая и создает атмосферу на стадионе, это не значит, что я что-то скрываю. А вот настойчивость во внедрении FAN ID без любых понятных и видимых причин как раз намекает, что его организаторы что-то скрывают.
А что значит по не связанным с футболом причинам? Те вы можете быть в розыске за преступление возможно быть опасным для окружающих, но вам не нравиться, что изза этого вас не пускают на футбольчик? Действительно ужасное решение власти)) Все ноют про фануйди, но сами не замечают , что у них уже миллиард этих фантуйди только в другом виде. Те же аккаунты во всевозможных мобильных приложениях, где гражданина байтят на халявные условно 500 рублей, но для их получение нужно внести свои данные. А тут фануйди их возмутил)) Становиться все яснее , что если человек боиться этого ИД он наверно на футбол ходит не ради футбола. ИД этого элемента ограничивает от каких-то выходок , без которых он теперь не хочет идти на стадион, либо какоето стадное мышление.
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Matvey Mavlin
Уважаемый Валерий, Олег Иванович Романцев что скрывает, расскажите нам пожалуйста?
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Bleffinho
Если люди не делают, то они что-то скрывают, если я не делаю, то потому что не хочу ходить. Логика покинула этого товарища
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андрэ
прав, у большинства людей проблема с руководством страны
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Красно - Синий КОНЬ
Просто феерический .удак
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Усы Шлюбы
Не стОит воспринимать серьёзно слова вот таких вот экспертов. Они - говорящие головы, отрабатывают свою миску баланды.
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Николай Повалюхин
Из его вывода следуетпризнать иноагентами и врагами тех кто не делает фанайди? Сказочный Валера.
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Влад Кокорин
Ответ Tiestorzn17
Когда люди играют так и не скажешь что кретины, но стоит закончить и начать высказываться… труба
Некоторым людям даже не обязательно заканчивать, достаточно просто открыть рот….
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