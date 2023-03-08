Евсеев о Fan ID: «Я законопослушный гражданин. Хорошо бы при стадионах сделали здания, где все это можно оформить»

Теги премьер-лига Россия болельщики Первая лига Вадим Евсеев Шинник стадионы Fan ID Футбол

Вадим Евсеев, говоря о Fan ID, назвал себя законопослушным гражданином.

– Как у вас взаимоотношения с Fan ID?

– Год назад пытался сделать, когда ввели – у меня не получилось. А сейчас зачем – на сборах был в Турции с командой, в Первой лиге документ не нужен.

Хорошо бы при стадионах сделали здания, где все это можно оформить – приду пораньше да сделаю. Я законопослушный гражданин.

– Как с посещаемостью в Ярославле?

– Вначале во второй лиге было мало, сейчас болельщик вернулся, футболисты своей игрой убедили.

Стадион у нас в центре города, очень удобно – мы играем в нормальное время, приходите! На матчах много детей. А так в Ярославле все гостиницы забиты туристами, – сказал бывший футболист сборной России и главный тренер «Шинника».

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36 комментариев

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ARIK2
А не отсылочка ли это к известному фильму. Там последствия ой-ёй))
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GLASGOW
Ничего бы так не помогло нашей стране, как введение в уголовный кодекс статьи "Холуйство" .

Это самая главная проблема в России, и это должно быть первым пунктом любой предвыборной программы.
Важнее нет ни-че-го.
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Kyancey
Ответ RSM-1930
А остальные законы ты тоже не исполняешь? Мусор мимо урны не бросаешь, машину на газоне не ставишь, надеюсь? Есть закон и его нужно исполнять, а не то будет анархия.
Какой закон? Покажи мне закон об обязательном оформлении Fan ID?! Я законопослушный гражданин! А за те проступки, которые ты перечислил, предполагается ну как минимум штраф. Что будет, если я не оформлю этот цифровой ошейник? Не схожу на матч РПЛ? Не велика потеря, есть бары, диван дома ))
Истинные цели закона о Fan ID все понимают, болельщики бойкотируют этот бред, и правильно делают
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Red Line
Ответ RSM-1930
Я за пять минут оформил и в мфц сходил через две дороги от дома. Минут 40 все вместе заняло и забыл навсегда
завтра скажут с моста спрыгнуть в целях безопасности. прыгнешь - больше сюда не пиши)
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Никита Тулаев
Ответ Kyancey
Во Франции, Великобритании и России приняли закон об обязательном групповом анальном изнасиловании граждан по субботам. В Великобритании правительство отправлено в отставку. Во Франции начались гражданские беспорядки, приведшие к революции. В России люди начали записываться в очередь в пятницу, чтобы в субботу пораньше освободиться
спасибо. хоть какая то польза от этого сайта)))
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Red Line
расскажите Вадику, что баран и законопослушный гражданин - это разные вещи)
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RSM-1930
Ответ Макс Фет
плох например тем, что я приехав из родного Саратова в Москву на пару дней, не смогу сходить на футбол
Я за пять минут оформил и в мфц сходил через две дороги от дома. Минут 40 все вместе заняло и забыл навсегда
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RSM-1930
Ответ Kyancey
Если завтра заставят к себе домой в туалет по документу ходить, тоже будешь задаваться вопросом чем плох ID? Анекдот про изнасилования по пятницам актуален как никогда
А остальные законы ты тоже не исполняешь? Мусор мимо урны не бросаешь, машину на газоне не ставишь, надеюсь? Есть закон и его нужно исполнять, а не то будет анархия.
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Kyancey
Ответ Никита Тулаев
а анекдот можно?))) а то про какую то фигню разговариваете)))
Во Франции, Великобритании и России приняли закон об обязательном групповом анальном изнасиловании граждан по субботам.
В Великобритании правительство отправлено в отставку.
Во Франции начались гражданские беспорядки, приведшие к революции.
В России люди начали записываться в очередь в пятницу, чтобы в субботу пораньше освободиться
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Zhe Repka
Джерард Батлер лучший законопослушный гражданин😁
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Bleffinho
Так люди, которые не ходят на футбол, тоже законопослушные. Зачем строить здания, в которые никто не ходит?
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Bleffinho
Ответ RSM-1930
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все люди уже объяснили, чем плох фанайди, ты не в теме
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Сергей Сурков
Ответ Макс Фет
плох например тем, что я приехав из родного Саратова в Москву на пару дней, не смогу сходить на футбол
я из Ярославля в Москву езжу и ни чего,паспорт же делаешь не накаждую игру трудно что ли
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Никита Тулаев
Ответ Kyancey
Если завтра заставят к себе домой в туалет по документу ходить, тоже будешь задаваться вопросом чем плох ID? Анекдот про изнасилования по пятницам актуален как никогда
а анекдот можно?))) а то про какую то фигню разговариваете)))
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Макс Фет
Ответ RSM-1930
Комментарий удален модератором
плох например тем, что я приехав из родного Саратова в Москву на пару дней, не смогу сходить на футбол
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Kyancey
Ответ RSM-1930
Комментарий удален модератором
Если завтра заставят к себе домой в туалет по документу ходить, тоже будешь задаваться вопросом чем плох ID?
Анекдот про изнасилования по пятницам актуален как никогда
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nobrainnopain
Ща Вадика закидают лепешками😏
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Ярослав Гордеев
Евсеев: - я человек законопослушный, что мне говорят, то и делаю.
Так же Евсеев: - *** вам! ***
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Михаил Хромаков
Ответ fc_champion
Бюджетный клуб - удобный ответ. Вадику нужна работа, а яйца пригодились только в 2003 последний раз
так он особо ни чем и не рисковал тогда, в 2003
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BorisBritva
Ответ Мадрид наказывает!
ХВ тебе Вадик
Воистину ХВ
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Ярик01
Ответ Мадрид наказывает!
ХВ тебе Вадик
Воистину ХВ )
+11
-1
+10
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T622222
Флюгер очередной
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Мартинелли
Послушный теpпила
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RSM-1930
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BorisBritva
Лучше бы Вадим Валентинович повторил свой мемасик, характеризуя эту хрень.
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