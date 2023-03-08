Евсеев о Fan ID: «Я законопослушный гражданин. Хорошо бы при стадионах сделали здания, где все это можно оформить»
Вадим Евсеев, говоря о Fan ID, назвал себя законопослушным гражданином.
– Как у вас взаимоотношения с Fan ID?
– Год назад пытался сделать, когда ввели – у меня не получилось. А сейчас зачем – на сборах был в Турции с командой, в Первой лиге документ не нужен.
Хорошо бы при стадионах сделали здания, где все это можно оформить – приду пораньше да сделаю. Я законопослушный гражданин.
– Как с посещаемостью в Ярославле?
– Вначале во второй лиге было мало, сейчас болельщик вернулся, футболисты своей игрой убедили.
Стадион у нас в центре города, очень удобно – мы играем в нормальное время, приходите! На матчах много детей. А так в Ярославле все гостиницы забиты туристами, – сказал бывший футболист сборной России и главный тренер «Шинника».
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