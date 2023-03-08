Депутат от КПРФ Обухов направил запрос Мишустину об отмене Fan ID в РПЛ: «Попробуем и другие варианты избавления от этой электронной скверны»

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Депутат Госдумы Сергей Обухов направил запрос об отмене Fan ID премьер-министру России.

Сергей Обухов из КПРФ сообщил, что направил депутатский запрос на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от системы карт болельщика.

«🤨⁉️ Напомню, в Думе почти год без движения лежит наш законопроект об отмене Fan ID.

После провального по посещаемости старта матчей футбольной Премьер-лиги зашевелились думские единороссы, голосами которых этот самый Fan ID был введен.

Медийные депутаты-единороссы Милонов и Журова уже говорят о том, что можно ограничить применение этой системы только международными соревнованиями, а российский чемпионат оставить в покое. При этом заявляют, что сделать это можно на уровне постановления правительства без отмены закона или принятия какого-то нового.

🧐 Хорошо, давайте проверим, насколько это может сработать. Чтобы идея не пропала в закоулках внутренних единороссовских согласований, я уже направил депутатский запрос премьеру Мишустину с требованием рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от Fan ID и принять соответствующее постановление правительства.

Посмотрим, насколько жизненна пиар-идея единороссов и готово ли правительство пойти на такой шаг.

🗣📝 Тем не менее параллельно мы во фракции КПРФ будем пробовать и другие варианты избавления российских стадионов от этой электронной скверны.

Будем настаивать, чтобы «Единая Россия» вынесла на обсуждение палаты наш законопроект об отмене Fan ID, который с лета прошлого года без продвижения лежит в комитете. Дума по закону обязана его рассмотреть.

Ну или если единороссы все-таки готовы рассмотреть возможность менее радикального решения – ограничения Fan ID только международными соревнованиями, – то депутаты-коммунисты при разработке нового законопроекта по этому вопросу готовы пойти на кооперацию.

Так или иначе, но болельщики в конце концов должны получить свободный доступ на стадионы», – написал Обухов.

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58 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Dinamik1
Все фанаты будут голосовать за коммунистов но едро обязательно наберет 79%.
А "все фанаты" в количественном выражении это сколько хоть?
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Александр Крольков
Ответ Лурц
Спасибо конечно, но почему коммунисты раньше молчали, когда ещё только обсуждался этот вопрос? Уже тогда было ясно, что бесполезная фигня и тупо попил.
Против голосовали.
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Лурц
Ответ S.S.S.R.
Давай компартия, напомните им Сталина.
Ой, я вас умоляю. Нынешний КПРФ без разрешения сверху ничего против партии власти даже не скажет.
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Дмитрий Авдеев
Ответ Unnamed80
Видимо для посещения мавзолея тоже собирались ввести фанайди, вот коммуняки и всполошились
Вождь ID
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Лурц
Спасибо конечно, но почему коммунисты раньше молчали, когда ещё только обсуждался этот вопрос? Уже тогда было ясно, что бесполезная фигня и тупо попил.
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Олег Ивакин
Ответ Роман Олегов
Хотел написать тут что-то типа "а нафига вы этот закон принимали!?", а потом погуглил и оказалось, что КПРФ в полном составе против этого закона голосовали. Теперь буду думать, что делать дальше с этой информацией)))
Давно же уже должно быть понятно, что коммунисты главные лжецы и приспособленцы.
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Олег Ивакин
Ответ инок
Fan ID - это абсолютное зло. И с ним пора кончать.
На первом месте всё равно коммунизм.
Так что стрелять надо дуплетом.
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Олег Ивакин
Ответ Konstantin Zorin
Если отменят, снова запишусь в коммунисты!
Даже, если отменят: коммунизм величайшее зло планеты!
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S.S.S.R.
Давай компартия, напомните им Сталина.
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Nadert@
Ответ Карл_Иваныч
Сейчас каждый депупет должен пропиариться на модной теме...
В итоге пропиарится один человек. И сделает все для людей буквально за день. И все будут благодарны.
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Alex_msk
Ответ Александр Крольков
Коммунисты всегда топили за традиционализм, против всякой электронщины и прочих радостей постмодерна.
В этом и суть моего комментария. Что фанаты уже стали традиционализмом
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Bleffinho
да они все с ума посходили. Какая электронная скверна? там адекватные люди есть вообще? одни вводят бесполезную чушь, другие с вилами бегают, цирк какой-то
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СИ
Не ведая того руководство рфс и РПЛ подставило единороссов и теперь на этом Fan id коммунисты резко поднимут свой рейтинг. Это тот случай когда наглядно показано что в руководство футбола надо ставить умных людей так как футбол это не только миллионы и миллионы болельщиков но и миллионы и миллионы умноженное на четыре и избиратели.
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bedLaM
Надеюсь это не просто пиар перед выборами...
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Александр Крольков
Ответ Alex_msk
Коммунисты за фанатов. Кто бы такое мог подумать)
Коммунисты всегда топили за традиционализм, против всякой электронщины и прочих радостей постмодерна.
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Карл_Иваныч
Сейчас каждый депупет должен пропиариться на модной теме...
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Денис Давыдов
Ответ Konstantin Zorin
Если отменят, снова запишусь в коммунисты!
немногим лучше чем топить за Милонова.
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Вадим Слуцкий
Как бы Обухов не получил обухом по голове за такую инициативу.
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Василий Татищев
Ответ Сергей Илюшенков
Правда заключается в том,что этого хотят коммунисты,а это значит только одно,закон не то что не смягчат,а ещё больше ужесточат,так как наша власть уже 30 лет пытается искоренить коммунизм!Они для них как ком в горле!Хоть все давно уже поняли,что эти партии меньшенство!Как можно бороться с противо-народными законами,когда всех партий оппозиционеров в 7 раз меньше чем едра!
От коммунистов у партии только название. О каких коммунистах вы говорите, если их лидер заявляет, Россия исчерпала лимит на революции?
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Евгений Соболев
Ещё электронное голосование надо в скверну записать...
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мутятя
Не отменят. Власти это не надо. Сейчас чем больше надзора, тем лучше для нее.
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Александр Жердин
Ответ Dinamik1
Все фанаты будут голосовать за коммунистов но едро обязательно наберет 79%.
А если даже на выборах одержат победу коммунисты, ЕдРо сразу вспомнят, что изначально они все были - коммунисты! Назовите мне кто из верхнего руководства не был в КПСС? Так и бегают из партии в партию, главное к корыту поближе!
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Сергей Илюшенков
Правда заключается в том,что этого хотят коммунисты,а это значит только одно,закон не то что не смягчат,а ещё больше ужесточат,так как наша власть уже 30 лет пытается искоренить коммунизм!Они для них как ком в горле!Хоть все давно уже поняли,что эти партии меньшенство!Как можно бороться с противо-народными законами,когда всех партий оппозиционеров в 7 раз меньше чем едра!
+1
-1
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bellyashe
Ответ Volgogradets
еще скажи что зюгановцы - ярые оппозиционеры, бгг
зюгановцы это те, у которых буква зю на аватарке?)
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леша коваленко
Попытка не пытка, надо пробовать, снова пытаться, может в конце концов и сдвинется с места.
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