Депутат от КПРФ Обухов направил запрос Мишустину об отмене Fan ID в РПЛ: «Попробуем и другие варианты избавления от этой электронной скверны»

Депутат Госдумы Сергей Обухов направил запрос об отмене Fan ID премьер-министру России.

Сергей Обухов из КПРФ сообщил, что направил депутатский запрос на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от системы карт болельщика.

«🤨⁉️ Напомню, в почти год без движения лежит наш законопроект об отмене Fan ID.

После провального по посещаемости старта матчей футбольной Премьер-лиги зашевелились думские единороссы, голосами которых этот самый Fan ID был введен.

Медийные депутаты-единороссы и Журова уже говорят о том, что можно ограничить применение этой системы только международными соревнованиями, а российский чемпионат оставить в покое. При этом заявляют, что сделать это можно на уровне постановления правительства без отмены закона или принятия какого-то нового.

🧐 Хорошо, давайте проверим, насколько это может сработать. Чтобы идея не пропала в закоулках внутренних единороссовских согласований, я уже направил депутатский запрос премьеру Мишустину с требованием рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от Fan ID и принять соответствующее постановление правительства.

Посмотрим, насколько жизненна пиар-идея единороссов и готово ли правительство пойти на такой шаг.

🗣📝 Тем не менее параллельно мы во фракции КПРФ будем пробовать и другие варианты избавления российских стадионов от этой электронной скверны.

Будем настаивать, чтобы «Единая Россия» вынесла на обсуждение палаты наш законопроект об отмене Fan ID, который с лета прошлого года без продвижения лежит в комитете. Дума по закону обязана его рассмотреть.

Ну или если единороссы все-таки готовы рассмотреть возможность менее радикального решения – ограничения Fan ID только международными соревнованиями, – то депутаты-коммунисты при разработке нового законопроекта по этому вопросу готовы пойти на кооперацию.

Так или иначе, но болельщики в конце концов должны получить свободный доступ на стадионы», – написал Обухов.

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