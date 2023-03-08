Хавертц о критике Поттера: «В Англии сотни тренеров, и они думают, что знают лучше, чем он. Мы в «Челси» на 100% за него»

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Кай Хавертц Грэм Поттер Футбол

Кай Хавертц вступился за тренера «Челси» Грэма Поттера.

Вчера лондонцы обыграли «Боруссию» Дортмунд (2:0) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1). В АПЛ «синие» занимают 10-е место после 25 игр.

«Да, конечно, мы знаем, что на него оказывается давление. Но вы можете видеть, что он большой тренер, потому что в СМИ – я даже не могу поверить в это – столько людей говорит о нем. У нас сотни тренеров в Англии, они думают, что знают лучше, чем он.

Но мы знаем в раздевалке, что он большая личность, большой тренер для нас, он очень помогает нам всем, включая меня.

Так что мы на 100 процентов поддерживаем его, хотя люди, может быть, и не видят этого, но я думаю, что в этом матче все увидели, что он большой тренер», – сказал полузащитник «Челси» в эфире beIN Sports.

Поттер отзеркалил схему «Боруссии» и душил прессингом в первом тайме. Мощнейший матч тройки защитников (особенно Кулибали)

Желтый туман над «Стэмфорд Бридж» – фанаты «Боруссии» добавили красок матчу с «Челси»

«Челси» прошел «Дортмунд»! Впервые в этом году забили больше одного

Почему «Челси» перебивал пенальти в ворота «Боруссии»?

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wagner
Ответ The Best
Вот то что у команды хорошая атмосфера и они защищают тренера это хорошо,значит у игроков и тренера хорошие отношения между собой.
Просто алаверды. Журналисты пытались вытянуть из Поттера критику Хавертца после предыдущих игр.
Кай показал себя благодарным.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Верим в Поттера!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Вот то что у команды хорошая атмосфера и они защищают тренера это хорошо,значит у игроков и тренера хорошие отношения между собой.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alan_LS
Молодцы, собрались, но к тренерским способностям пока вопросы. Запахло жареным и мы видим 3 ЦЗ и Риса с Чилли по краям. Весь футбольный мир знает, что это лучшее сочетание в Челси. Индивидуального прогресса у игроков пока не видно, у многих регресс по отношению к прошлому сезону.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Осталось всего выиграть 4 матча и Поттер в финале ЛЧ. Я пойду бронировать отель в Стамбуле
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Albert Rrahmani
Ответ Акира_1
Мне кажется, победа над мёртвым Лидсом и Боруссией не поводы петь оды Поттеру. Конечно, это положительная динамика, но пусть хоть месяц будет нормальная игра.
Мертвой Боруссией... Ясно.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v.belorussky
Забавно, как лишь один матч в ЛЧ может переворачивать общественное мнение.

АПЛ - более объективный показатель настоящей силы. Каждый играет с каждым по два раза. И один случайный проигрыш, равно как и случайный выигрыш, не может влиять на судьбу твоего участия в турнире.

Кстати, занимательно, что в годы взятия своих ЛЧ, Челси были очень слабы в чемпионате.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Большой тренер был Тухель , который в первом же сезоне взял Ушастого .
А насчёт Поттера есть Большие сомнения 🧐
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SkyCarrier
Да что уж говорить про Английских тренеров, мы на спортсе говорим что были бы лучше тренерами «Челси» чем он!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кайзер
Ответ Акира_1
Мне кажется, победа над мёртвым Лидсом и Боруссией не поводы петь оды Поттеру. Конечно, это положительная динамика, но пусть хоть месяц будет нормальная игра.
Никто и не поёт.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mahurat
В Англии сотни тренеров, но в 21 веке не помню ни одного топа.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Ответ DolJun
ну еще бы - из матча в матч ставит хаверца в состав, который из матча в матч порет минимум по верняку на игру
В Милане огромный бельгиец ждёт своего часа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кайзер
Хавертц о критике Поттера: «На sports сотни комментаторов, и они думают, что знают лучше, чем он. Мы в «Челси» на 100% за него»
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
На спортсе только я настоящий фан Поттера, который верит в этого гения✊🏻
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Ответ Мукунку хороший
Поттер это вопрос времени..
Про Артету тоже говорили самое
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lev Kondratchik
Это очень важно, что несмотря на весьма грустные результаты, игроки остаются с тренером. Теперь хочется надеяться, что после такого эмоционального подъёма, у Челси и результаты пойдут в гору
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
ну еще бы - из матча в матч ставит хаверца в состав, который из матча в матч порет минимум по верняку на игру
+5
-9
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А. Мостовой
еще бы хаверц жаловался. такого бездаря никто другой и близко к основе не подпустит
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Поттер это вопрос времени..
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Мне кажется, победа над мёртвым Лидсом и Боруссией не поводы петь оды Поттеру. Конечно, это положительная динамика, но пусть хоть месяц будет нормальная игра.
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий