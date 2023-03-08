Хавертц о критике Поттера: «В Англии сотни тренеров, и они думают, что знают лучше, чем он. Мы в «Челси» на 100% за него»
Кай Хавертц вступился за тренера «Челси» Грэма Поттера.
Вчера лондонцы обыграли «Боруссию» Дортмунд (2:0) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1). В АПЛ «синие» занимают 10-е место после 25 игр.
«Да, конечно, мы знаем, что на него оказывается давление. Но вы можете видеть, что он большой тренер, потому что в СМИ – я даже не могу поверить в это – столько людей говорит о нем. У нас сотни тренеров в Англии, они думают, что знают лучше, чем он.
Но мы знаем в раздевалке, что он большая личность, большой тренер для нас, он очень помогает нам всем, включая меня.
Так что мы на 100 процентов поддерживаем его, хотя люди, может быть, и не видят этого, но я думаю, что в этом матче все увидели, что он большой тренер», – сказал полузащитник «Челси» в эфире beIN Sports.
Поттер отзеркалил схему «Боруссии» и душил прессингом в первом тайме. Мощнейший матч тройки защитников (особенно Кулибали)
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Кай показал себя благодарным.
АПЛ - более объективный показатель настоящей силы. Каждый играет с каждым по два раза. И один случайный проигрыш, равно как и случайный выигрыш, не может влиять на судьбу твоего участия в турнире.
Кстати, занимательно, что в годы взятия своих ЛЧ, Челси были очень слабы в чемпионате.
А насчёт Поттера есть Большие сомнения 🧐