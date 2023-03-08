Боули спустился в подтрибунку с пивом, чтобы обнять Поттера после победы над «Боруссией» в ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Грэм Поттер алкоголь и спорт Тодд Боули Футбол

Совладелец «Челси» поздравил главного тренера с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, после победы над «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0, первая игра – 0:1) Тодд Боули спустился в подтрибунное помещение с пивом, чтобы обнять Грэма Поттера.

Следующий матч «Челси» проведет 11 марта – команда встретится с «Лестером» в рамках 27-го тура АПЛ

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11 комментариев

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Бухгалтер2021
вот уровень
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QWertY
Лучший тандем «владелец-тренер» в истории футбола!
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ман сити фейк
Хорошие новости для 19 клубов АПЛ
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igls54
Вчера водопроводчик из УК приходил с пивом и ни ### не сделал
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Акира_1
Ответ CriminalJoint62
Он остается!!! 🥳🥳🍾🎉
Да, до следующей безголевой серии на месяц. 🥳
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angry horse
Едва ли Абрамович удовлетворен развалинами Челси🤔
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Акира_1
У Боэли какое-то нездоровое отношение к Поттеру. 🤣
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deadjoker
Я тоже вчера с пивасиком отпраздновал :)
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Алексей Сметанин
Подержи мое пиво ,дай обниму тебя Хрэм))
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CriminalJoint62
Он остается!!! 🥳🥳🍾🎉
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Kyancey
Со сливочным пивом? ))
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