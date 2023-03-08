Боули спустился в подтрибунку с пивом, чтобы обнять Поттера после победы над «Боруссией» в ЛЧ

Совладелец «Челси» поздравил главного тренера с выходом в четвертьфинал чемпионов.

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, после победы над «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0, первая игра – 0:1) спустился в подтрибунное помещение с пивом, чтобы обнять .

Следующий матч « » проведет 11 марта – команда встретится с «Лестером» в рамках 27-го тура .