Боули спустился в подтрибунку с пивом, чтобы обнять Поттера после победы над «Боруссией» в ЛЧ
Совладелец «Челси» поздравил главного тренера с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, после победы над «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0, первая игра – 0:1) Тодд Боули спустился в подтрибунное помещение с пивом, чтобы обнять Грэма Поттера.
Следующий матч «Челси» проведет 11 марта – команда встретится с «Лестером» в рамках 27-го тура АПЛ.
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