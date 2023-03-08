Фердинанд о выходе «Челси» в 1/4 финала ЛЧ: » Поттер может расслабиться, но они не фавориты»

Теги Боруссия Дортмунд Рио Фердинанд Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Грэм Поттер Футбол

Рио Фердинанд не верит в победу «Челси» в Лиге чемпионов после выхода команды в 1/4 финала.

Вчера лондонцы обыграли «Боруссию» Дортмунд (2:0) в ответном матче 1/8 финала турнира и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).

«Облегчение болельщиков чувствуется, они очень хотят, чтобы эта команда добилась успеха.

На протяжении сезона бывают моменты, когда уверенность и вера возвращаются. «Челси»совершенно точно заслужил победу. Поттеру нужен был результат, и команда не упустила свои шансы.

Многие в этой команде привыкли добиваться успеха, но на команду показывали пальцем, и легко понять, что это все значило для клуба. Поттер может расслабиться после недель возраставшего давления.

Но я бы вовсе не назвал «Челси» фаворитом Лиги чемпионов. Никакого неуважения, дело в их форме и игре других команд.

Этот результат может сильно повлиять на уверенность команды прямо сейчас, но все равно нужно идти от игры к игре. Нельзя заглядывать дальше, чем ближайшие выходные», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

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15 комментариев

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deadjoker
Защита с 3й-кой хорошо работает. Если реанимируется Канте и Силва будет еще лучше. А с атакой надо сыгрываться, других вариантов нет, стерлинг вчера дико тупил и не видел рывки партнеров, как и хаверц. Много передач в атаке не в темп идут, а это от несыгранности и тренера слабого.
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Акира_1
Так Челси все ЛЧ выигрывал как раз не в статусе фаворита, а за счет иных качеств и ресурсов, а когда Челси фаворит, то дела как раз идут не очень. Но сейчас серьёзно говорить о каких-то шансах Челси смешно, нужно хотя бы в полуфинал попасть. 🤷‍♂️
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Сергей Кайзер
Вы определитесь. В коментах на спорце Поттера хают за то, что он думает только о следующем матче, а Фердинанд говорит, что нельзя думать дальше, чем о следующем матче.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Дмитрий Снегирёв
А кто-то в здравом уме считает Челси фаворитом ЛЧ?
Не мешай высказыванию гения!)
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Крыс Пол
Всё идет по сценарию 2012 года, и те же Бенфика с Наполи в плове, только вот Барса подвела. Так что у волшебника есть все предпосылки повторить успех шаолиньского монаха Бобби Ди Маттео
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dreamstep
Челси, когда дважды брали ЛЧ, были в кризисе и не являлись фаворитами. Так что если займут 10е место но выиграют ЛЧ - это в стиле Челси )
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Кино Музыка
Прошлый раз так в итоге выиграли турнир)
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utsh44psmr
МЮ фавориты в 1/4 ЛЧ. И в мачте с Ливерпулем тоже.
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Kostyanz13
Ответ Дмитрий Снегирёв
А кто-то в здравом уме считает Челси фаворитом ЛЧ?
Он скорее говорит, что Челси не то что не единоличный фаворит, но и не в группе клубов, кто на это реально способен. В этом году много клубов, которые способны обыграть кого угодно в любой момент, но Челси к ним не относится
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alfadi
Я бы не сказал, что когда они брали 2 лч - они были фаворитами
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Daniel Plainview
Ответ Дмитрий Снегирёв
А кто-то в здравом уме считает Челси фаворитом ЛЧ?
в лч всегда два главных фаворита - реал и кризисный челси
+42
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+40
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Jaxongir Shodiev
Если будут играть так же, как с Боруссией, то далеко могут пробраться
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Дмитрий Снегирёв
А кто-то в здравом уме считает Челси фаворитом ЛЧ?
+11
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Алексей Ненахов
Вчера Челси был хорош , им бы с реализацией поддянуть
+4
-1
+3
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ман сити фейк
Удачи командам АПЛ на евротурнирах
+6
-1
+5
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