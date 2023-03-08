Фердинанд о выходе «Челси» в 1/4 финала ЛЧ: » Поттер может расслабиться, но они не фавориты»

не верит в победу «Челси» в после выхода команды в 1/4 финала.

Вчера лондонцы обыграли «Боруссию» Дортмунд (2:0) в ответном матче 1/8 финала турнира и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).

«Облегчение болельщиков чувствуется, они очень хотят, чтобы эта команда добилась успеха.

На протяжении сезона бывают моменты, когда уверенность и вера возвращаются. «Челси»совершенно точно заслужил победу. Поттеру нужен был результат, и команда не упустила свои шансы.

Многие в этой команде привыкли добиваться успеха, но на команду показывали пальцем, и легко понять, что это все значило для клуба. Поттер может расслабиться после недель возраставшего давления.

Но я бы вовсе не назвал «Челси» фаворитом Лиги чемпионов. Никакого неуважения, дело в их форме и игре других команд.

Этот результат может сильно повлиять на уверенность команды прямо сейчас, но все равно нужно идти от игры к игре. Нельзя заглядывать дальше, чем ближайшие выходные», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

«Челси» прошел «Дортмунд»! Впервые в этом году забили больше одного

Почему «Челси» перебивал пенальти в ворота «Боруссии»?