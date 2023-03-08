Поттер о 2:0 с «Боруссией: «В раздевалке царило фантастическое ощущение. «Челси» пережил тяжелый период, ЛЧ очень много значит для нас»

Главный тренер « » высказался о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лондонская команда одержала победу над «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала турнира (2:0, первая игра – 0:1).

– Как вы себя чувствуете?

– Я не уверен! Очень много эмоций. Концовка была напряженной, но ребята сыграли фантастически. Я рад, что они одержали победу, и это здорово для всех.

– Получили достаточно информации о [перебитом] пенальти?

– Не очень, если честно. Я знал, что они вбежали в штрафную. Бить должен был он [Хавертц] или Рис [Джеймс]. Очевидно, что мы уверены в Кае. Я не смотрел, но обрадовался, когда услышал рев.

Бить пенальти – это не для меня, поэтому я благоговею перед любым [кто это делает].

В раздевалке царило фантастическое ощущение. Мы пережили тяжелый период, и этот турнир очень много значит для нас. Мы хотели прогрессировать и попасть в четвертьфинал, и это задаст нам настрой нас на следующие несколько недель.

Мы должны восстановиться и подготовиться к субботней игре с «Лестером». Это здорово для парней – два сухих матча после тяжелого периода. Такое случается в жизни, и все зависит от того, как вы отреагируете, а игроки отреагировали фантастически.

Было важно, чтобы мы оказали на них давление, и болельщики были с нами. Это было нелегко сделать, потому что это топ-команда, играющая уверенно.

Надо отдать должное игрокам, они выложились полностью, и по ходу двух игр я думал, что мы заслуживаем пройти дальше, – сказал Поттер.