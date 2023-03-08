Поттер о 2:0 с «Боруссией: «В раздевалке царило фантастическое ощущение. «Челси» пережил тяжелый период, ЛЧ очень много значит для нас»

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Кай Хавертц Грэм Поттер Футбол

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лондонская команда одержала победу над «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала турнира (2:0, первая игра – 0:1). 

– Как вы себя чувствуете? 

– Я не уверен! Очень много эмоций. Концовка была напряженной, но ребята сыграли фантастически. Я рад, что они одержали победу, и это здорово для всех.

– Получили достаточно информации о [перебитом] пенальти?

– Не очень, если честно. Я знал, что они вбежали в штрафную. Бить должен был он [Хавертц] или Рис [Джеймс]. Очевидно, что мы уверены в Кае. Я не смотрел, но обрадовался, когда услышал рев.

Бить пенальти – это не для меня, поэтому я благоговею перед любым [кто это делает].

В раздевалке царило фантастическое ощущение. Мы пережили тяжелый период, и этот турнир очень много значит для нас. Мы хотели прогрессировать и попасть в четвертьфинал, и это задаст нам настрой нас на следующие несколько недель.

Мы должны восстановиться и подготовиться к субботней игре с «Лестером». Это здорово для парней – два сухих матча после тяжелого периода. Такое случается в жизни, и все зависит от того, как вы отреагируете, а игроки отреагировали фантастически.

Было важно, чтобы мы оказали на них давление, и болельщики были с нами. Это было нелегко сделать, потому что это топ-команда, играющая уверенно.

Надо отдать должное игрокам, они выложились полностью, и по ходу двух игр я думал, что мы заслуживаем пройти дальше, – сказал Поттер.

10 комментариев

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Velirpa
в раздевалке смотрели Гарри Поттера?
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napoli_14
Ответ Eden Hazard
А всего то надо было - не трогать схему с тремя центральными защитниками, с которой ещё при Конте успехи пошли. 3 ЦЗ и Джеймс с Чили по краям - залог успеха. Даже если один из цз - Кукурелья. Когда центр жрёт Энцо, это беспроигрышно. Но вот почему так долго доходило до Поттера - непонятно.
Главное, здоровья и Джеймсу, и Чили. Убер-монстры.
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Cris West
Главное, чтобы дальше больше, а то непонятно удалось ли пережить...
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Born is the King
Ответ llolishe
Видел как Каррагер троллил Шмайхеля?На сайте есть
Это всего лишь Маню. Главное, чтобы на Бернабеу не опозорить АПЛ снова пропустив 5-6 и не ползать под ногами Бензема
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Yuriy Matochkin
Не тренер уровня Челси. Мямля
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Eden Hazard
А всего то надо было - не трогать схему с тремя центральными защитниками, с которой ещё при Конте успехи пошли. 3 ЦЗ и Джеймс с Чили по краям - залог успеха. Даже если один из цз - Кукурелья. Когда центр жрёт Энцо, это беспроигрышно. Но вот почему так долго доходило до Поттера - непонятно.
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Born is the King
Фофана и Кулибали отлично сыграли конечно. Есть чувство спокойствия, когда Фофана играет. Топовый защ
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llolishe
Ответ DolJun
пережил ли? вот в чем вопрос. к слову о тренерах: кепа сравнялся с куртуа по кол-ву сухарей за челси и ему потребовалось для этого меньше матчей)
Видел как Каррагер троллил Шмайхеля?На сайте есть
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Mikel Dominator Arteta
Рад за Челси.
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DolJun
пережил ли? вот в чем вопрос.
к слову о тренерах: кепа сравнялся с куртуа по кол-ву сухарей за челси и ему потребовалось для этого меньше матчей)
+7
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