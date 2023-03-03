На матче «Факел» – «Химки», первом с Fan ID в Воронеже, был 10321 зритель. Это худшая посещаемость воронежцев в РПЛ
Матч «Факел» – «Химки» (1:1) посетил 10321 зритель.
Эта игра стала первой с Fan ID в Воронеже. Кроме того, «Факел» зафиксировал худшую посещаемостью в РПЛ.
До этого домашние матчи «Факела» собирали минимум 12457 зрителей – такая посещаемость была на игре с «Торпедо».
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в сентябре на игру с Крыльями меньше 10 тыщ пришло на кубок
в ноябре даже на Спартак и Зенит 13 и 12, а здесь химки, у которых худшая посещаемость лиги, а значит на выездах в прямом смысле 3 калеки
Бггг! ))))))
Интересно, сколько завтра в Питере будет