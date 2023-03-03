На матче «Факел» – «Химки», первом с Fan ID в Воронеже, был 10321 зритель. Это худшая посещаемость воронежцев в РПЛ

Матч « » – « » (1:1) посетил 10321 зритель.

Эта игра стала первой с Fan ID в Воронеже. Кроме того, «Факел» зафиксировал худшую посещаемостью в .

До этого домашние матчи «Факела» собирали минимум 12457 зрителей – такая посещаемость была на игре с «Торпедо».

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