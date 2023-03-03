На матче «Факел» – «Химки», первом с Fan ID в Воронеже, был 10321 зритель. Это худшая посещаемость воронежцев в РПЛ

Теги Химки премьер-лига Россия болельщики Факел Центральный стадион профсоюзов Fan ID Футбол

Матч «Факел» – «Химки» (1:1) посетил 10321 зритель.

Эта игра стала первой с Fan ID в Воронеже. Кроме того, «Факел» зафиксировал худшую посещаемостью в РПЛ.

До этого домашние матчи «Факела» собирали минимум 12457 зрителей – такая посещаемость была на игре с «Торпедо».

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19 комментариев

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Лудоманиярулит
Ответ hulk&boloto
Показательно, что заняты только центральные нижние ярусы...
там всегда заняты только нижние ярусы. разница только в том что в первой части сезона они были заняты все, а сегодня куча проплешин на трибуне. зная как любят футбол в Воронеже людей остановило явно не погода и не рабочий день.на матч с Уралом который проходил так же в пятницу посещаемость была на 8 тысяч больше
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Лудоманиярулит
Ответ S.A.N.
какой может быть биток в будний день в холодину? в сентябре на игру с Крыльями меньше 10 тыщ пришло на кубок в ноябре даже на Спартак и Зенит 13 и 12, а здесь химки, у которых худшая посещаемость лиги, а значит на выездах в прямом смысле 3 калеки
на Урал в августе, в разгар отпусков, в пятницу после рабочего дня пришло больше 18 тысяч. Зная как забивалась восточка на матчах РПЛ первой части сезона сегодня с ужасом смотрел на проплешины на всех секторах восточной трибуны, к середине матча их стало меньше, но ненамного. В Воронеже любят футбол и сомневаюсь что посещаемость была бы такой низкой если бы не FAN ID
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a2wai
Ой, а что случилось.
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S.A.N.
Ответ Jason Kidd
В Воронеже и на Химках биток. И на любом сопернике. Любят там футбол.
какой может быть биток в будний день в холодину?
в сентябре на игру с Крыльями меньше 10 тыщ пришло на кубок
в ноябре даже на Спартак и Зенит 13 и 12, а здесь химки, у которых худшая посещаемость лиги, а значит на выездах в прямом смысле 3 калеки
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0mertas626
всё идёт по плану, никаких ошибок допущено не было, болельщики виноваты сами
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Beliar
А больше уже и не будет.
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hulk&boloto
Показательно, что заняты только центральные нижние ярусы...
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Jason Kidd
Ответ Jadie James
чет многовато, на Химки и летом не должно много ходить, а не в начале марта
В Воронеже и на Химках биток. И на любом сопернике. Любят там футбол.
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Jason Kidd
Буду краток:

Бггг! ))))))
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Олег Устименко
Ответ Максим Максюша
10 тысяч это мало для 7 вечера пятницы в -5 градусов?
для Воронежа даа
+9
-2
+7
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Jadie James
чет многовато, на Химки и летом не должно много ходить, а не в начале марта
+5
-1
+4
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kokakoka
Это ещё большая посещаемость.
Интересно, сколько завтра в Питере будет
+7
-1
+6
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Abwehr Rus
10321 женщин и детей были в полной безопасности. Респект! Сила фан айди 💪
+9
-4
+5
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Максим Максюша
Ответ артмаст
Всем щас на дачу надо всё таки
10 тысяч это мало для 7 вечера пятницы в -5 градусов?
+8
-13
-5
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Максим Максюша
Ответ damondiamond
так 450 тысяч же выдали фан айди, перепроверьте данные
Лол, в будний день в 7 вечера в дождь и холод игра, с фан айди и всё равно 10к на стадионе))) не понимаю тут твоего сарказма, 10к это по твоему мало для таких условий?
+2
-10
-8
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Kyancey
Ответ артмаст
Всем щас на дачу надо всё таки
Из отпусков не все вернулись )))
+32
-2
+30
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Михо
Респект воронежцам!
+11
-4
+7
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damondiamond
так 450 тысяч же выдали фан айди, перепроверьте данные
+1
-4
-3
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артмаст
Всем щас на дачу надо всё таки
+61
-4
+57
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