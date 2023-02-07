Fan ID оформили 375 тысяч человек

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Стало известно, сколько человек оформили Fan ID для посещения матчей Мир РПЛ.

Сегодня пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщила, что Fan ID получили 375 тысяч человек.

19 января глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что Карту болельщика сделали 350 тысяч человек.

С июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи.

Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.

Скоро Fan ID можно будет оформить без похода в МФЦ. Минцифры выпустило приложение, с которым можно пройти на стадион по QR-коду без доступа в интернет

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках

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89 комментариев

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Роман Олегов
Ответ Фикиск Фусов
Я в том числе
Повод для гордости, безусловно
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Oleg Nikolaev
Ответ Пользователь Huawei
Я считаю не правильный подход выбрали власти. Даже если это благо, русский человек всегда будет против того, чтобы ему что-то навязывали. Это уже проходили с вакцинацией и опять пытаются заставить.
Ну так съели тогда, съедите и сейчас, да и в следующий раз тоже
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Фикиск Фусов
Я в том числе
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Sarumian
375 тысяч рабов готовых на всё, чтобы увидеть "8-ое чудо света" - матчи Мир РПЛ.
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Alex_msk
Только они не говорят о том, что фан айди должны оформить все сотрудники клубов, например. Ну плюсом сюда бюджетников и тд.
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Melnikov1968
В среднем по 23,5 тысячи на команду. Неочевидное достижение.
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kritik777
Внимание вопрос! Сколько из них бюджетники которых обязали это сделать😀
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Троянец
Это 0,002% населения страны.
За такую инициативу того кто это придумал стоит направить на передовую
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Igor Amdur
До 146% еще нужно поднажать!
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mad butcher
Написать на заборе можно что угодно. Даже слово ***й. Только это не ***й. Это забор.

А фактически мы все увидим, когда продолжится чемпионат. Там и посмотрим, кто там что оформил.

Для такой страны, как Россия - 375 тыс. это капля в море. Нашли чем гордиться.
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Макс Y-O-Y
Ответ Чётко_как_чечётка
Сейчас местная молодежь начнёт кукарекать про то, какие они борцы за свободу и не позволят властным структурам следить за ними с помощью ФанАйДи. Но при наличии смартфонов с кучей онлайн-сервисов и безналичной оплатой, а в столице ещё сотен тысяч, если не больше, камер на каждом шагу, эти властные структуры ехидно улыбаются ехидно улыбаются в очередной раз осваивая бюджетные деньги...
Дело не в слежке
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Арсений Хахатанов
Да и класть на них. Извините что без подарка.
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Артем Иванов
У всех у нас есть друзья и знакомые бюджетники, которые нам рассказали, что их попросили оформить
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57s6w79qhh
С учетом всех игроков, представителей, и людей имеющих отношение к футбольным командам. Получается тысяч 50 оформило в лучшем случае.
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RBMachine
375 тысяч только в Химках)))
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Alex mahoun
Ответ Bashibuzuck
Для 145миллионной страны это смешные цифры😁
И то фейковые эти 375к.
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Чётко_как_чечётка
Сейчас местная молодежь начнёт кукарекать про то, какие они борцы за свободу и не позволят властным структурам следить за ними с помощью ФанАйДи. Но при наличии смартфонов с кучей онлайн-сервисов и безналичной оплатой, а в столице ещё сотен тысяч, если не больше, камер на каждом шагу, эти властные структуры ехидно улыбаются ехидно улыбаются в очередной раз осваивая бюджетные деньги...
+2
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Beriya
Огласите список всех чиновников которых для цифры заставили, а также игроков, тренеров, врачей, работников стадионов и т.д. В итоге увидем, что реально циферка, то мала будет
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damondiamond
ух я уже в предвкушении, что во второй половине сезона будут стадионы заполнены на максимум
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Olly_Da
У нас в этом сезоне средняя посещаемость тура - около 80 тысяч человек. Кто эти 375 тысяч и где они были весь прошлый год?..
+2
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Игорь Новиков
Ответ Roman Bolshevik
А причём тут болельщики? Тут количество людей, которое ходит на стадионы нужно. А оно в лучшем случае раз в 10 меньше. А активных (которые не только по праздникам ходят) и того в разы меньше. Так что это нормальная цифра
как скажете)
+1
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Roman Bolshevik
Ответ Игорь Новиков
Да даже если сократить число футбольных болельщиков миллионов до 20 - смешные.
А причём тут болельщики? Тут количество людей, которое ходит на стадионы нужно. А оно в лучшем случае раз в 10 меньше. А активных (которые не только по праздникам ходят) и того в разы меньше. Так что это нормальная цифра
+1
-1
0
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Demyan Grachev
позорище...
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Пируэт столько цена
Ответ ля ля. тополя
власти старательно изгоняют фанатов со стадионов. им (властям) не нужны сборища организованных группировок. 3-5-8 тыс Кузмичей на игре, а остальные пусть смотрят по ТВ
В одной нэзалежной стране, такие сборища превратились в известные полки по типу Кракена и Азова, с сопутствующей идеологией)
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-4
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Игореха Веселов
Народ пишет в комментах, что бюджетники на стадионы не пойдут...Как это не будут ходить бюджетники?? Если им начальство пообещает им какие-то плюшки, или наоборот- пригрозит лишением квартальных премий, например, то они не просто пойдут на стадионы, а побегут, причем со скоростью пикового Усейна Болта)
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