Fan ID оформили 375 тысяч человек
Стало известно, сколько человек оформили Fan ID для посещения матчей Мир РПЛ.
Сегодня пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщила, что Fan ID получили 375 тысяч человек.
19 января глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что Карту болельщика сделали 350 тысяч человек.
С июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи.
Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.
Скоро Fan ID можно будет оформить без похода в МФЦ. Минцифры выпустило приложение, с которым можно пройти на стадион по QR-коду без доступа в интернет
За такую инициативу того кто это придумал стоит направить на передовую
А фактически мы все увидим, когда продолжится чемпионат. Там и посмотрим, кто там что оформил.
Для такой страны, как Россия - 375 тыс. это капля в море. Нашли чем гордиться.