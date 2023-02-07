«Раньше старался не выходить на улицу в экипировке, а сейчас минут 20-30 общаемся с болельщиками». Хавбек «Факела» Мастерной о кризисе в отношениях с фанатами

рассказал, как изменились отношения с болельщиками « » после выхода в Мир .

«Факел» два раза мог вылететь из Первой лиги, однако в сезоне-2018/19 сохранил прописку в связи с неполучением «Анжи» лицензии РФС, а следующий сезон не был доигран из-за пандемии коронавируса.

– Честно, детально не помню [как реагировали на сохранение прописки], но про сезон‑2019/20 могу сказать следующее: временами мы были немного подавлены, потому что часто проигрывали. В раздевалке присутствовал небольшой негатив. Но как только мы сыгрались, как только у нас появился костяк команды, в раздевалке стало легче и спокойнее. На поле мы начинали смотреться увереннее, отсюда и пошли набранные очки.

– Этот период в «Факеле» был самым сложным?

– Да… Первый сезон, конец 2019 года. После 25 туров шли последними в турнирной таблице, а в матче против «Нижнего Новгорода» (сейчас клуб называется «Пари НН» – прим. Sports.ru) после финального свистка на поле выбежали несколько болельщиков, которые попытались устроить драку с футболистами. Тяжелые времена. После игр нас еще ждали на разговоры. Болельщики же могут не только поддерживать, но и критиковать. Мы понимали, что играем плохо. Кто‑то из нас мог мимо ушей пропустить все это, а некоторым было сложно в психологическом плане, отсюда и подавленность.

– Ты выходил на разговоры с болельщиками после матча?

– Там все выходили, пройти мимо – не вариант. Но что тут можно сказать? Ты проигрываешь и понимаешь это, а болельщики хотят одного – побед. Им нет разницы, какой футбол ты ставишь, главное – три очка. Старались как‑то успокоить, внушить надежду, что все скоро исправим. А больше и нечего говорить.

– Неплохой контраст с тем, как болельщики относятся к вам сейчас, да?

– Да, это просто колоссальная разница! Раньше старался не выходить лишний раз на улицу в экипировке, а сейчас после игры мы минут 20-30, а то и дольше фотографируемся с болельщиками, раздаем автографы, общаемся. Говоришь собравшимся: «Не переживайте, я не уйду и для всех найду время», – сказал Мастерной.