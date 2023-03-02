Дивеев о хейте: «Один и тот же человек пишет, что у меня ноги кривые, а потом – что я красавец. Всем не угодишь, в директ почти не захожу»

рассказал, как относится к хейту со стороны болельщиков.

– Ты рефлексирующий человек? После неудачных игр быстро отходишь?

– Раньше я часто копался в себе. Сейчас – игра прошла, забыли. Березуцкий часто говорил об этом. Да, проиграли, но не надо себя загонять. Будет теория, посмотрим, разберем ошибки. Допустим, ну не попал ты по мячу, не вынес его – значит, в следующий раз попадешь.

Я вот на всю жизнь запомнил гол Ларссона в наши ворота в кубковом дерби со «Спартаком». В том моменте я потерял концентрацию. Уж не думал, что Максименко может выбить мяч на 70 метров, а он мне залетел за спину. Я побежал, споткнулся и что-то носом там нашел – опа, чирик. После этого запомнил, что концентрацию никогда нельзя терять. Гончаренко и Березуцкий постоянно мне про это говорили. Это нападающие могут побаловаться, в импровизацию сыграть, а защитник такого позволить себе не может – один раз заснешь, 0:1 – поехали.

– Часто с хейтом сталкиваешься?

– Был момент, когда мне один и тот же человек написал сначала, что у меня ноги кривые, а после победы – что я красавец. Я перестал обращать внимание на это, в директ почти не захожу, всем не угодишь. Всегда найдется человек со стороны, который захочет тебя захейтить. Слушаю только тренеров, партнеров и родителей, – сказал защитник и сборной России.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы