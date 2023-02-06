Слуцкий о публике: «Гораздо приятнее, что мой поход на рынок – больше 3 млн просмотров и лайки от обычных людей, чем минимальный негатив от каких-то футбольных болельщиков»

рассказал, как на него реагируют болельщики и обычные люди.

«Я понимаю правила, как устроены СМИ, как рождаются комментарии, какой интерес вызывает, на какую аудиторию все это работает. Мне какая-то часть этой аудитории не интересна.

Мне гораздо приятнее, что мой поход на рынок – это больше трех миллионов просмотров, огромное количество лайков, комментариев от обычных людей, чем какая-то минимальная негативная реакция от каких-то футбольных болельщиков», – сказал бывший тренер и « » в беседе с Денисом Казанским.

Слуцкий о СМИ: «Никто не написал про детский стадион, построенный за 135 млн моих честно заработанных. Им хочется, чтобы человек с немытой головой пришел и сказал глупость»