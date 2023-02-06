Слуцкий о публике: «Гораздо приятнее, что мой поход на рынок – больше 3 млн просмотров и лайки от обычных людей, чем минимальный негатив от каких-то футбольных болельщиков»

Теги ЦСКА Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия болельщики Первая лига Денис Казанский соцсети Футбол

Леонид Слуцкий рассказал, как на него реагируют болельщики и обычные люди.

«Я понимаю правила, как устроены СМИ, как рождаются комментарии, какой интерес вызывает, на какую аудиторию все это работает. Мне какая-то часть этой аудитории не интересна.

Мне гораздо приятнее, что мой поход на рынок – это больше трех миллионов просмотров, огромное количество лайков, комментариев от обычных людей, чем какая-то минимальная негативная реакция от каких-то футбольных болельщиков», – сказал бывший тренер ЦСКА и «Рубина» в беседе с Денисом Казанским.

Слуцкий о СМИ: «Никто не написал про детский стадион, построенный за 135 млн моих честно заработанных. Им хочется, чтобы человек с немытой головой пришел и сказал глупость»

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14 комментариев

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андрэ
Ответ Тюменский медвежонок
Лёня так давно пора перейти уже полноценно в "шоу" проекты, тренерство - всё, хватит
денег меньше, поэтому бедолага терпит
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Amalfitano
Он знает как рождаются негативные комментарии? Намекает на проплаченность и предвзятость? Не, Лёня. Нифига ты не знаешь. Вот я сейчас на толчке и пишу негативный коммент о тебе. И никто мне платит за это.
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Marduhai
Слуцкий прошел все стадии тренерской работы от Уралана до Витесса; безусловно, он профессионален, а по эрудиции и коммуникабельности один из умнейших в нашем футболе и никогда и никто не предъявлял ему претензий в непорядочности. Относительно неудачи в Рубине - это лишь один из обычных эпизодов в тренерских карьерах.
Зачем понадобилось выхватывать какой-то кусок интервью, где Лёня юморил о рынке в ответ на вопрос как он относится к критике некоторых ветеранов - непонятно.Телеинтервью я смотрел и значительно значимее был его рассказ - как он пытался в Волгограде строить стадион и открыть футбольную академию для молодняка, ПОЛНОСТЬЮ НА СВОИ СРЕДСТВА (160 млн.)
И как идиотики из Волгоградского спорткомитета, руководимые какой-то гребчихой, вместо поддержки, выдали заключение, что эти его "предложения не совпадают с концепцией развития футбола области".
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Ashan Sorokin
Из Слуцкого действительно получается хороший шоумэн, стендапер, блогер, комментатор.. Ну вот с тренерской профессией не получается к сожалению
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Мосгорсуд
Мне гораздо приятнее, что мой поход на рынок – это больше трех миллионов просмотров, огромное количество лайков, комментариев от обычных людей, чем какая-то минимальная негативная реакция от каких-то футбольных болельщиков», – сказал бывший тренер ЦСКА и «Рубина» в беседе с Денисом Казанским.
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Это что за фраза ,,от каких-то футбольных болельщиков»? Леня, ты для них вообще то и работаешь
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Красная стрела
Ответ Тюменский медвежонок
Лёня так давно пора перейти уже полноценно в "шоу" проекты, тренерство - всё, хватит
Почему? Ярких личностей в нашем футболе сейчас меньше, чем в 90ые.🤷🏿‍♂️ На безрыбье, хоть такие "старички" будут как-то держать интерес. Ведь побеждает он или лажает, внимание к нему огромное.
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Адепт Суперлиги
Слабый тренер, объективно, но с правильным мышлением и хорошим чувством юмора. Если бы не был таким "россиянином", то возможно сейчас бы покорял АПл
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Красная стрела
Да, мир наелся спецэффектами. Этим не удивишь. Хоть искрутись со своими аватарами. Многие действительно любят просто смотреть, как знаменитость поедает бургер, с возможностью написания коммента, особенно онлайн с обратной реакцией с экрана🤷🏿‍♂️
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Тюменский медвежонок
Лёня так давно пора перейти уже полноценно в "шоу" проекты, тренерство - всё, хватит
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Amroyan
Слуцкий: ходить на рынок приятнее, чем тренировать
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Иван Рыбаков
А как это связано то вообще? Люди по разному реагируют на разные истории. Одно дело это походить с компанией по рынку и просто этим дать народу контент и совершенно другое подвести людей доверявшим вам- болельщикам команды, с которой вылетели в ФНЛ.
И сейчас эти слова Слуцкого звучат так, словно ему плевать на чувства обычных болельщиков. Да и к тому же это также портит восприятие его слов про стадион, поскольку теперь это всë имеет нотки лицемерия.
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Фут.Боль
Люди оценивают это как юмор,прикол поэтому такая реакция. А когда Рубин вылетает в ФНЛ, то извините, тут будут оценивать тебя как тренера, а не как шоумена в тюбетейке с эчпочмаком.
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old_gringo
хорошо, что человек наконец понял, где его место в жизни
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evil
Не ту профессию выбрал Леонид Уэльский, чего греха таить-то
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-3
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