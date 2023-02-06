Слуцкий о публике: «Гораздо приятнее, что мой поход на рынок – больше 3 млн просмотров и лайки от обычных людей, чем минимальный негатив от каких-то футбольных болельщиков»
Леонид Слуцкий рассказал, как на него реагируют болельщики и обычные люди.
«Я понимаю правила, как устроены СМИ, как рождаются комментарии, какой интерес вызывает, на какую аудиторию все это работает. Мне какая-то часть этой аудитории не интересна.
Мне гораздо приятнее, что мой поход на рынок – это больше трех миллионов просмотров, огромное количество лайков, комментариев от обычных людей, чем какая-то минимальная негативная реакция от каких-то футбольных болельщиков», – сказал бывший тренер ЦСКА и «Рубина» в беседе с Денисом Казанским.
Слуцкий о СМИ: «Никто не написал про детский стадион, построенный за 135 млн моих честно заработанных. Им хочется, чтобы человек с немытой головой пришел и сказал глупость»
Зачем понадобилось выхватывать какой-то кусок интервью, где Лёня юморил о рынке в ответ на вопрос как он относится к критике некоторых ветеранов - непонятно.Телеинтервью я смотрел и значительно значимее был его рассказ - как он пытался в Волгограде строить стадион и открыть футбольную академию для молодняка, ПОЛНОСТЬЮ НА СВОИ СРЕДСТВА (160 млн.)
И как идиотики из Волгоградского спорткомитета, руководимые какой-то гребчихой, вместо поддержки, выдали заключение, что эти его "предложения не совпадают с концепцией развития футбола области".
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Это что за фраза ,,от каких-то футбольных болельщиков»? Леня, ты для них вообще то и работаешь
И сейчас эти слова Слуцкого звучат так, словно ему плевать на чувства обычных болельщиков. Да и к тому же это также портит восприятие его слов про стадион, поскольку теперь это всë имеет нотки лицемерия.