Игорь Дивеев: «Через час после матча начинается жор – сразу хочется пиццы и бургеров»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Игорь Дивеев Чемпионат.com Питание Футбол

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о наборе веса. 

«После травмы было много лишнего веса. Через месяц после травмы у меня было плюс четыре килограмма. После возвращения к тренировкам вес держался на этом уровне. После повреждения в любом случае набираешь.

Можно, конечно, ничего не есть, но тогда с ума сойдешь. На самом деле набрать можно и без травмы. После игр всегда очень сильно хочется кушать.

Через час после матча начинается жор – сразу хочется пиццы и бургеров. Сейчас у меня вес больше стал еще и из-за того, что я чаще стал качаться – в тренажерке большое внимание уделяю плечевому суставу», – сказал Дивеев. 

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11 комментариев

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Контрольный выстрел
Ответ Дядя ТУРА
в том что он профессиональный спортсмен и должен следить за тем что ест
А он сказал, что он это ест?
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валя_стакан
играли сегодня так что жор был до матча
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samarskij-kuzmich
Пицца, бургеры - высший пилотаж спортивного питания, не иначе.
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beerbearbeard
Ответ Никому_никабельный
И пивком наверно это всё шлифуется
А пиво после нагрузок на самом помогает в восстановлении.
+1
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alexis2020
Ответ Дядя ТУРА
в том что он профессиональный спортсмен и должен следить за тем что ест
ну он же не каждый день пиццу и бургеры ест, покушает и на следующий день сгонит лишний вес
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Дядя ТУРА
Ответ alexis2020
ну а что такого? понятно что за 7-8 пробеганных километров потратится энергия и организм потребует восполнить её
в том что он профессиональный спортсмен и должен следить за тем что ест
0
-2
-2
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alexis2020
ну а что такого? понятно что за 7-8 пробеганных километров потратится энергия и организм потребует восполнить её
0
-2
-2
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Sinister Kid
Ответ Log in
Зато Азар в топ-клубе
Лилль, Челси и Реал против Уфы и ЦСКА. Чем не топ карьера?
+6
-1
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Никому_никабельный
И пивком наверно это всё шлифуется
+10
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Ответ Sinister Kid
Поэтому Дивеев и не в топ-клубе Европы.
Зато Азар в топ-клубе
+9
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+8
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Sinister Kid
Поэтому Дивеев и не в топ-клубе Европы.
+1
-2
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