Дивеев о «Зените»: «У них реально отнять титул. Надо получать кайф от футбола даже против них, не нужно бояться»

считает, что у «Зенита» реально отнять чемпионский титул.

– Помимо травмы, какой момент был самым обидным в первой части сезона?

– Поражение от «Зенита» в Санкт-Петербурге. В первом тайме они нас прижали, а во втором – мы их возили, возили, возили… Гол Карраскаля отменили, а потом Мантуан с 40 метров ударил и попал.

– Ты говорил, что все команды, приезжающие к « » в гости, боятся.

– Так и есть. Если взять любую команду, каждая против них закрывается. Понятно, что Клаудиньо и Малком – большие мастера. Мы вот приехали в этом сезоне, они в первом тайме нас тоже зажали. Но в раздевалке мы поговорили: «Хватит бояться, мужики. Давайте принимать мяч, разворачиваться с ним».

После этого матча я подумал: «А почему мы так первый тайм не играли?» Вообще, я еще ни разу не обыгрывал «Зенит»! Это сидит внутри меня.

– Сколько ты уже матчей против него провел?

– Девять. А если брать товарищеские… Помню, в Испании играли, вели 2:0 – 2:3 проиграли. Думаешь: «Да что такое, что за невезение?»

– Они идут на пятое чемпионство подряд. Это нормально?

– Не знаю, но у них реально отнять титул. Почему они выигрывают четыре года подряд – это вопрос, однако кому его адресовать – непонятно. Повторюсь, против «Зенита» не надо садиться, не надо обороняться, бояться. Нельзя зажиматься, надо получать кайф от футбола даже против них, – сказал защитник .

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