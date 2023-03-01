Дивеев о «Зените»: «У них реально отнять титул. Надо получать кайф от футбола даже против них, не нужно бояться»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Игорь Дивеев Чемпионат.com Футбол

Игорь Дивеев считает, что у «Зенита» реально отнять чемпионский титул.

– Помимо травмы, какой момент был самым обидным в первой части сезона?

– Поражение от «Зенита» в Санкт-Петербурге. В первом тайме они нас прижали, а во втором – мы их возили, возили, возили… Гол Карраскаля отменили, а потом Мантуан с 40 метров ударил и попал.

– Ты говорил, что все команды, приезжающие к «Зениту» в гости, боятся.

– Так и есть. Если взять любую команду, каждая против них закрывается. Понятно, что Клаудиньо и Малком – большие мастера. Мы вот приехали в этом сезоне, они в первом тайме нас тоже зажали. Но в раздевалке мы поговорили: «Хватит бояться, мужики. Давайте принимать мяч, разворачиваться с ним».

После этого матча я подумал: «А почему мы так первый тайм не играли?» Вообще, я еще ни разу не обыгрывал «Зенит»! Это сидит внутри меня.

– Сколько ты уже матчей против него провел?

– Девять. А если брать товарищеские… Помню, в Испании играли, вели 2:0 – 2:3 проиграли. Думаешь: «Да что такое, что за невезение?»

– Они идут на пятое чемпионство подряд. Это нормально?

– Не знаю, но у них реально отнять титул. Почему они выигрывают четыре года подряд – это вопрос, однако кому его адресовать – непонятно. Повторюсь, против «Зенита» не надо садиться, не надо обороняться, бояться. Нельзя зажиматься, надо получать кайф от футбола даже против них, – сказал защитник ЦСКА.

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28 комментариев

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Любовь Мелехова
Ответ Михаил Савченко
Всё хорошо сказал, не ссылается на внешние обстоятельства, верит в победу, понимает, что надо играть на позитиве, работает над собой. Хороший парень.
Хороший парень - это не профессия.
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Vagner01
Так отнимите! А мы пока только болтаем!
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Spartakus1984
Ответ Виктор
Ты вид спорта не перепутал?
Странный вопрос.Футбол-это вроед бы не плавание и не балет.Я же ен написал,ломать им ноги,призвал просто играть жестко.
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Spartakus1984
Ответ Celsius
А еще лучше - вместо футбола просто драку на поле устроить с поножовщиной, тут Промес проконсультирует, как признанный голландским судом мастер ножа.
Ну так драку утсроил Родригао а не Промес. а Я пишу про жесткий футбол,без уголовщины всякой.
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prus_3
— У них реально отнять титул. Надо получать кайф от футбола даже против них, не нужно бояться (ага, грудь вперед, глаза навыкат)...
Но есть нюансик:
— Вообще, я еще ни разу не обыгрывал Зенит!
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Виктор
Ответ Spartakus1984
Я уже понял как нужно играть против зенита-досточно играть жестко,бразильцы зенита этого не выдерживают не физически не психологически,сразу бросают играть в футбол,пару раз прижать Клоудинью и Малкома и всё.
Ты вид спорта не перепутал?
0
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Виктор
Ох уж эти сказочники с двумя ударами в створ ворот за весь матч. Возили они.
+3
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+3
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Ковид 07.10.52
Ответ Михаил Савченко
Да, жаль, что глупые футболисты этого не замечают, только некоторые особо просветленные комментаторы
Да...а третий сын был футболистом...
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Мосгорсуд
Согласен, кайф то надо получать, но глядя на вашу игру Игорёк, такое впечатление что футбол вам дан в наказание
+4
0
+4
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Михаил Савченко
Ответ Ковид 07.10.52
Призывать играть с шулерами , у которых крапленые карты как-то не разумно...
Да, жаль, что глупые футболисты этого не замечают, только некоторые особо просветленные комментаторы
+2
0
+2
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Celsius
Вы бы сначала Спартак догнали, а то с 5-го места ваши чемпионские амбиции выглядят неубедительно.
+3
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Ковид 07.10.52
Ответ Михаил Савченко
Всё хорошо сказал, не ссылается на внешние обстоятельства, верит в победу, понимает, что надо играть на позитиве, работает над собой. Хороший парень.
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-9
-9
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Celsius
Ответ Spartakus1984
Я уже понял как нужно играть против зенита-досточно играть жестко,бразильцы зенита этого не выдерживают не физически не психологически,сразу бросают играть в футбол,пару раз прижать Клоудинью и Малкома и всё.
А еще лучше - вместо футбола просто драку на поле устроить с поножовщиной, тут Промес проконсультирует, как признанный голландским судом мастер ножа.
+5
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Ковид 07.10.52
Почему они выигрывают четыре года подряд – это вопрос, однако кому его адресовать – непонятно..
А мне понятно...задавайте вопрос Миллеру, № кабинета не знаю...но пишите в газпром...
+1
-5
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Светлана Агейкина
Ответ Spartakus1984
Я уже понял как нужно играть против зенита-досточно играть жестко,бразильцы зенита этого не выдерживают не физически не психологически,сразу бросают играть в футбол,пару раз прижать Клоудинью и Малкома и всё.
Напасть на Чистякова и всё.
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Кирилл.С-Пб
Титул он захотел. 9 игр и все мимо 😂😂😂
+5
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Михаил Савченко
Всё хорошо сказал, не ссылается на внешние обстоятельства, верит в победу, понимает, что надо играть на позитиве, работает над собой. Хороший парень.
+2
0
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Zenith forever
Чему с детства научили "Давайте принимать мяч, разворачиваться с ним" то и остается. Это не современный футбол, а наш - тихоходный.
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Spartakus1984
Я уже понял как нужно играть против зенита-досточно играть жестко,бразильцы зенита этого не выдерживают не физически не психологически,сразу бросают играть в футбол,пару раз прижать Клоудинью и Малкома и всё.
+2
-7
-5
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Ruscello
Правильно, против Зенита не надо обороняться. Особенно забавно это слышать из уст защитника.
+8
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Fidelitas et virtus
Ваш состав не позволяет играть с ними открыто и в кайф, иначе как мы пустите 7.
Против них можно играть, но нужно выходить с другим настроем, выгрызать мяч на каждом участке поля,страховать друг друга, играть холодной головой.
+2
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KOT_B_yHTAX
Ну играть в открытый футбол с таким Зенитом - себе хуже только
+2
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FNT
Ни разу в жизни не обыграл Зенит, но знает как надо обыгрывать Зенит. Позорище, конечно. Хоть бы случайно матч выиграли, хоть 1 из 5. Ну не настолько состав слабее, при всех Малкомах и Барриосах.
+7
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АРТУР АЛИЕВ
«... Бельгия нас ничем не удивила....Лукаку — машина? Я бы не сказал. В плане игры — ничего особенного..."
+8
0
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Jacek Suomilinen
Вот Мукунку не боялся. Он вообще ничего не боялся. Поэтому был хороший
+1
0
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