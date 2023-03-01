Дивеев про отстранение России: «Не понимаю, почему все говорили, что спорт – вне политики, когда все наоборот. Задаюсь вопросом, почему жизнь и футбол так несправедливы»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2022 Политика Игорь Дивеев Чемпионат.com Футбол

Игорь Дивеев высказался об отстранении российских клубов и сборной.

– За 2022 год многие российские футболисты говорили, что изменились после всех начавшихся в феврале событий. Кто-то стал меньше читать новости, кто-то – больше. Как ты изменился?

– Я тоже в самом начале много читал, потом перестал. Сначала было непонимание всего происходящего, а потом: «Ага, понятно». Затем – детокс от всего. Я же помню этот день, мы были 24 февраля на сборах в Турции, пришли на утреннюю тренировку, и все сказали: «Началось».

Отношение к некоторым людям у меня изменилось в худшую сторону, особенно к некоторым спортсменам. Когда нас всех везде забанили, это был тяжелый момент. В один момент ты понимаешь, что российский футбол больше нигде играть будет.

– Ты свыкся с этим за прошедшее время?

– Нет. Я хоть успел на чемпионате Европы поиграть, но есть футболисты, которые хотят поиграть на таких турнирах. Я, например, ни разу не слышал гимн Лиги чемпионов вживую, а я очень этого хочу, мечтаю об этом. В детстве смотрел матчи Лиги чемпионов, офигевал от атмосферы.

Я в Копенгагене-то обалдел на чемпионате Европы от того, что творилось на трибунах. А в Лиге чемпионов вообще не представляю. Не понимаю, почему все говорили, что спорт – вне политики, когда все наоборот. Я задаюсь вопросом, почему жизнь и футбол так несправедливы.

– Как находить мотивацию в таких случаях?

– Ты думаешь, я после этого перехотел играть в футбол? Нет, конечно. Просто надеюсь на лучшее, что все как можно скорее вернется. Да, когда смотрел чемпионат мира, у меня были мысли, что мог тоже бегать в Катаре. Уверен, что мы вышли бы на чемпионат мира. А в самом Катаре чего-нибудь бы смогли показать.

– В российском футболе все чаще дискутируют на тему возможного перехода в Азию.

– Не знаю, насколько это нормальный вариант. Мне хочется много играть. Я помню 2021 год, когда у меня было два чемпионата Европы, чемпионат России – было круто, хоть и тяжело. Сейчас у меня большое желание играть без травм. Я понял, что это главное, – сказал защитник ЦСКА.

Дивеев считает, что готов играть в Италии: «Смотрю и вижу, какой футбол там. К Испании не был бы готов – там все нападающие маленькие, носятся туда-сюда»

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29 комментариев

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Dexter Dallas
Ответ Otto Kretschmer
А вы другим вопросом задайтесь, почему вы считаете что все должны быть в оппозиции?
Еще один вопрос закрылся. А с чего вы взяли, что я так считаю?
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компотик
Подумай как может быть несправедливо когда люди вынуждены покинуть свои дома, а некоторые могли и умереть. В Европе 4-6 миллионов беженцев из Украины. Исключения из соревнований это попытка поднять проблему, сделать так чтобы и спортсмены подумали и об этом, к сожалению не будет соревнований пока люди гибнут, а может и гораздо дольше.
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Skobar
Это он ещё на заводе не работал, для того чтоб прочувствовать всю несправедливость жизни.
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Otto Kretschmer
Ответ Dexter Dallas
А я вот задаюсь таким вопросом. Как такие как дивеев считают, что гонять в Лужники, участвовать в путин тим. Это не спорт в политике. А личное дело спортсменов.
А вы другим вопросом задайтесь, почему вы считаете что все должны быть в оппозиции?
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Dark.Babysitter
Всё просто - если убрать всего лишь одного человека, то пол мира станет жить лучше.
И демократичнее :D
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sancho81
Ответ No Full
это такой виток жизни ..., и он выпал нам... И интересно и страшно и ....всё пройдёт. Земля и история делает кувырок.. Всё встанет на свои места. Надеюсь 🙏
Главное - дожить до этого...
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мои ноги дряблы
не далек Дивеев если честно поэтому и играет в Цска
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Dexter Dallas
А я вот задаюсь таким вопросом. Как такие как дивеев считают, что гонять в Лужники, участвовать в путин тим. Это не спорт в политике. А личное дело спортсменов.
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воробей джек
Раз не понимаешь,то лучше помолчи.
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rcbkz6mrtd
Потому что в современном мире правит лицемерие, говорят одно делаю другое либо просто закрывают глаза и не видят ошибок когда это удобно
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.ru
почему жизнь и футбол так несправедливы...
Игорь, ты когда маленьким в футбольную секцию пришёл такой же хренью загонялся?.. или просто любил мяч попинать?
мой тебе совет... наслаждайся каждой минутой проведённой на футбольном поле, благо, что такое травмы ты теперь знаешь
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FilinMD
Ответ melmi
Чем больше дают интервью звезды-паспортисты-тем больше понимаю , что их игровой интеллект не соотносится с общим интеллектом . Открой разные источники , почитай , подумай… может начнешь что-то понимать
Интеллект среднестатистического российского футболиста не ниже интеллекта среднестатистического пользователя сайта спортс.ру
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-2
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No Full
это такой виток жизни ..., и он выпал нам... И интересно и страшно и ....всё пройдёт. Земля и история делает кувырок.. Всё встанет на свои места. Надеюсь 🙏
+4
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+4
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Александр Кузичкин
Ответ Vlad Emelin
У миллионера, пинающего мяч жизнь не справедлива. Что тогда можно сказать о простых работягах и мобилизованных?
А почему из-за других людей он должен обесценивать свои проблемы ? Задолбали уже со своим нытьем
+2
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Romoll
Ответ LLiriKK
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Спасибо вам) 100%
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LLiriKK
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Egor Aleksandrovich
Ответ Саша Казанов
Ох и жизнь к тебе не справедлива. Футбол к тебе не справедлив тем что такие как ты играют в топ клубах РПЛ
какие конкретно вопросы и претензии к Дивееву? в 18-19 лет перешел из Уфы, рос, прогрессировал, заслужил место в старте, сейчас сильнейший центральный защитник ЦСКА наравне с Рошей.

"такие как ты играют в топ клубах РПЛ" так почему же он несправедливо играет в клубе ТОП-5 нашего чемпионата?
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+8
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melmi
Ответ Shalidor
Не надо только на всех его слова проецировать, Чалов и Кучаев, например, отлично понимают всё. А Игорёк просто у нас "одарённый"
Возможно ты и прав. Но таких мало , ох как мало
+1
0
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Shalidor
Ответ melmi
Чем больше дают интервью звезды-паспортисты-тем больше понимаю , что их игровой интеллект не соотносится с общим интеллектом . Открой разные источники , почитай , подумай… может начнешь что-то понимать
Не надо только на всех его слова проецировать, Чалов и Кучаев, например, отлично понимают всё. А Игорёк просто у нас "одарённый"
+2
-6
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Carlos
Как будто толк есть что вы мучаетесь в еврокубках
И за сборную одна нервотрёпка
Лучше пока отдохните
Перезагрузитесь
+1
-2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Vlad Emelin
У миллионера, пинающего мяч жизнь не справедлива. Что тогда можно сказать о простых работягах и мобилизованных?
Работяги тоже могли пойти в футбол и стать миллионерами. Это же так легко.
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Даниил Яцишiн
а что случилось?)
+4
-4
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Vlad Emelin
У миллионера, пинающего мяч жизнь не справедлива. Что тогда можно сказать о простых работягах и мобилизованных?
+8
-5
+3
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melmi
Чем больше дают интервью звезды-паспортисты-тем больше понимаю , что их игровой интеллект не соотносится с общим интеллектом . Открой разные источники , почитай , подумай… может начнешь что-то понимать
+16
-8
+8
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Sobachkin
Ну смотри дальше Первый канал.
0
-6
-6
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