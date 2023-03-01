Дивеев про отстранение России: «Не понимаю, почему все говорили, что спорт – вне политики, когда все наоборот. Задаюсь вопросом, почему жизнь и футбол так несправедливы»

высказался об отстранении российских клубов и сборной.

– За 2022 год многие российские футболисты говорили, что изменились после всех начавшихся в феврале событий. Кто-то стал меньше читать новости, кто-то – больше. Как ты изменился?

– Я тоже в самом начале много читал, потом перестал. Сначала было непонимание всего происходящего, а потом: «Ага, понятно». Затем – детокс от всего. Я же помню этот день, мы были 24 февраля на сборах в Турции, пришли на утреннюю тренировку, и все сказали: «Началось».

Отношение к некоторым людям у меня изменилось в худшую сторону, особенно к некоторым спортсменам. Когда нас всех везде забанили, это был тяжелый момент. В один момент ты понимаешь, что российский футбол больше нигде играть будет.

– Ты свыкся с этим за прошедшее время?

– Нет. Я хоть успел на чемпионате Европы поиграть, но есть футболисты, которые хотят поиграть на таких турнирах. Я, например, ни разу не слышал гимн Лиги чемпионов вживую, а я очень этого хочу, мечтаю об этом. В детстве смотрел матчи Лиги чемпионов, офигевал от атмосферы.

Я в Копенгагене-то обалдел на чемпионате Европы от того, что творилось на трибунах. А в Лиге чемпионов вообще не представляю. Не понимаю, почему все говорили, что спорт – вне политики, когда все наоборот. Я задаюсь вопросом, почему жизнь и футбол так несправедливы.

– Как находить мотивацию в таких случаях?

– Ты думаешь, я после этого перехотел играть в футбол? Нет, конечно. Просто надеюсь на лучшее, что все как можно скорее вернется. Да, когда смотрел чемпионат мира, у меня были мысли, что мог тоже бегать в Катаре. Уверен, что мы вышли бы на чемпионат мира. А в самом Катаре чего-нибудь бы смогли показать.

– В российском футболе все чаще дискутируют на тему возможного перехода в Азию.

– Не знаю, насколько это нормальный вариант. Мне хочется много играть. Я помню 2021 год, когда у меня было два чемпионата Европы, чемпионат России – было круто, хоть и тяжело. Сейчас у меня большое желание играть без травм. Я понял, что это главное, – сказал защитник .

Дивеев считает, что готов играть в Италии: «Смотрю и вижу, какой футбол там. К Испании не был бы готов – там все нападающие маленькие, носятся туда-сюда»

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