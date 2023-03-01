Дивеев про отстранение России: «Не понимаю, почему все говорили, что спорт – вне политики, когда все наоборот. Задаюсь вопросом, почему жизнь и футбол так несправедливы»
Игорь Дивеев высказался об отстранении российских клубов и сборной.
– За 2022 год многие российские футболисты говорили, что изменились после всех начавшихся в феврале событий. Кто-то стал меньше читать новости, кто-то – больше. Как ты изменился?
– Я тоже в самом начале много читал, потом перестал. Сначала было непонимание всего происходящего, а потом: «Ага, понятно». Затем – детокс от всего. Я же помню этот день, мы были 24 февраля на сборах в Турции, пришли на утреннюю тренировку, и все сказали: «Началось».
Отношение к некоторым людям у меня изменилось в худшую сторону, особенно к некоторым спортсменам. Когда нас всех везде забанили, это был тяжелый момент. В один момент ты понимаешь, что российский футбол больше нигде играть будет.
– Ты свыкся с этим за прошедшее время?
– Нет. Я хоть успел на чемпионате Европы поиграть, но есть футболисты, которые хотят поиграть на таких турнирах. Я, например, ни разу не слышал гимн Лиги чемпионов вживую, а я очень этого хочу, мечтаю об этом. В детстве смотрел матчи Лиги чемпионов, офигевал от атмосферы.
Я в Копенгагене-то обалдел на чемпионате Европы от того, что творилось на трибунах. А в Лиге чемпионов вообще не представляю. Не понимаю, почему все говорили, что спорт – вне политики, когда все наоборот. Я задаюсь вопросом, почему жизнь и футбол так несправедливы.
– Как находить мотивацию в таких случаях?
– Ты думаешь, я после этого перехотел играть в футбол? Нет, конечно. Просто надеюсь на лучшее, что все как можно скорее вернется. Да, когда смотрел чемпионат мира, у меня были мысли, что мог тоже бегать в Катаре. Уверен, что мы вышли бы на чемпионат мира. А в самом Катаре чего-нибудь бы смогли показать.
– В российском футболе все чаще дискутируют на тему возможного перехода в Азию.
– Не знаю, насколько это нормальный вариант. Мне хочется много играть. Я помню 2021 год, когда у меня было два чемпионата Европы, чемпионат России – было круто, хоть и тяжело. Сейчас у меня большое желание играть без травм. Я понял, что это главное, – сказал защитник ЦСКА.
Дивеев считает, что готов играть в Италии: «Смотрю и вижу, какой футбол там. К Испании не был бы готов – там все нападающие маленькие, носятся туда-сюда»
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И демократичнее :D
Игорь, ты когда маленьким в футбольную секцию пришёл такой же хренью загонялся?.. или просто любил мяч попинать?
мой тебе совет... наслаждайся каждой минутой проведённой на футбольном поле, благо, что такое травмы ты теперь знаешь
"такие как ты играют в топ клубах РПЛ" так почему же он несправедливо играет в клубе ТОП-5 нашего чемпионата?
И за сборную одна нервотрёпка
Лучше пока отдохните
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