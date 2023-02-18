Чалов о своих словах про «никому не интересный» переход в Азию: «Никого не хотел обидеть. Размышлял со стороны интересов обычного болельщика»

заявил, что не хотел никого обидеть своей позицией насчет перехода РФС в Азию.

Форвард ЦСКА и сборной России заявил: «Никому это неинтересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК».

«Ни в коем случае не хотел обидеть ни болельщиков азиатских команд, ни клубы, выступающие в Лиге чемпионов АФК, ни принизить их уровень футбола. Размышлял исключительно со стороны интересов обычного болельщика.

Лично я, как и много других игроков, вырос, смотря европейскую Лигу чемпионов, слушая ее гимн и мечтая когда-нибудь сыграть против европейских топ-клубов. Тот гол «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» навсегда останется в моей памяти.

Поэтому теперь моя мечта — еще не раз сыграть именно в европейской Лиге чемпионов. Но, повторюсь, не хотел никого обидеть своим высказыванием», – сказал Чалов.