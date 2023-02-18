Чалов о своих словах про «никому не интересный» переход в Азию: «Никого не хотел обидеть. Размышлял со стороны интересов обычного болельщика»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу болельщики Лига чемпионов Азии Азиатская футбольная конфедерация Федор Чалов Футбол

Федор Чалов заявил, что не хотел никого обидеть своей позицией насчет перехода РФС в Азию. 

Форвард ЦСКА и сборной России заявил: «Никому это неинтересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК».

«Ни в коем случае не хотел обидеть ни болельщиков азиатских команд, ни клубы, выступающие в Лиге чемпионов АФК, ни принизить их уровень футбола. Размышлял исключительно со стороны интересов обычного болельщика.

Лично я, как и много других игроков, вырос, смотря европейскую Лигу чемпионов, слушая ее гимн и мечтая когда-нибудь сыграть против европейских топ-клубов. Тот гол «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» навсегда останется в моей памяти.

Поэтому теперь моя мечта — еще не раз сыграть именно в европейской Лиге чемпионов. Но, повторюсь, не хотел никого обидеть своим высказыванием», – сказал Чалов. 

13 комментариев

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ТрактоПоктер
Фраер сдал назад
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Вратарь Бага
С чего бы это вдруг российскому болельщику стала неинтересна Азия? Или все думают, что российские клубы и сборная будут легко всех обыгрывать?
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Chernoy
И кого он обидел!?
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zer
Он просто сказал правду
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RealJericho
Федя все правильно сказал
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ТрактоПоктер
Ответ Бибис
Чалов прав - абсолютно неинтересно.
Прав в том, что российский футбол абсолютно никому не интересен?
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Геннадий Тимченко
Ответ Никому_никабельный
Да какие обиды могут быть? Все всё прекрасно понимают и большинство так же думает. Сказал как есть. Извинения лишние, как по мне
Извинился потому что выступил против позиции Матыцина (министра спорта РФ), вчера заявившего (была новость тут), что футбольная Россия должна участвовать в турнирах команд исламских государств🤦
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Ярик01
Извинистан, если личное честное мнение вне линии партии и за такую ерунду футболист извиняется
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Качели Слуцкого
Проблема не в том- интересно или нет, один сезон бы никто не был против посмотреть наши клубы в Азии. Проблема в том, что дороги назад не будет, и это все понимают.
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+2
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Нефанатик
Слабейшие сборных из Азии обыграть не в состоянии, а чсв заоблочное.
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-1
-1
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Заборостроитель
Верующие оскорбились что ли?
А так всё он правильно сказал.
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Бибис
Чалов прав - абсолютно неинтересно.
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-3
+8
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Никому_никабельный
Да какие обиды могут быть? Все всё прекрасно понимают и большинство так же думает. Сказал как есть. Извинения лишние, как по мне
+22
-2
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