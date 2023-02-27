Орлов о Зареме: «Сегодня на футболе пиарится столько людей! Она наверняка считает, что разбирается»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Геннадий Орлов Зарема Салихова Футбол

Геннадий Орлов высказался о скандальных высказываниях Заремы Салиховой.

«Зачем Зарема регулярно появляется в футбольном инфополе? Слушайте, сегодня на футболе пиарится столько людей!

Ей тоже хочется сказать свое слово. Она наверняка считает, что разбирается в футболе. Может, она действительно разбирается, я не знаю.

Она делает замечания, что-то говорила гендиректору «Зенита» Медведеву. Это ее право. Осуждать я это не хочу. Высказываться – право каждого. Я все это вместе называется шоу «Футбол», – сказал комментатор и журналист о cупруге бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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19 комментариев

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Александр Киричев
Ответ Александр Киричев
я не буду переходить на личности, но скажу, что вы себя очень сильно опустили этим комментарием. никакого уважения на спортивном ресурсе! стыдитесь!!
заминусовали и сейчас наверное гордитесь собой? да вы себя обманываете, вы фактов не видите и не признаёте!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeny Valyaev
У Орлова уже давно уровень комментариев как у Мостового. Хайпит как может, чтобы остаться на плаву хоть какой-то цитируемости.
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заремыч
Ответ Stereostrike
Орлов тоже считает, что разбирается, но нет)
По крайней мере, Орлов играл, был нападающим, а еще мастер спорта СССР.
+2
-1
+1
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Caustic
Дядя Гена тоже думает, что разбирается. Может, он действительно разбирается, я не знаю.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruscello
Лучше Заремы в футболе разбиралась только Смородская.
0
-2
-2
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Александр Киричев
Ответ ILIILI
Начни с азбуки
я не буду переходить на личности, но скажу, что вы себя очень сильно опустили этим комментарием. никакого уважения на спортивном ресурсе! стыдитесь!!
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ILIILI
Ответ Александр Киричев
пуськто ето читает пусть того живе родаки 0100000 лет!!?
Начни с азбуки
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любовь Мелехова
Ответ xQcoW
Нанюхавшись газа дед тоже считает, что разбирается в футболе
Ну, этот дед вообще-то профессиональный футболист в прошлом и спортивный комментатор и педагог в настоящем.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
-Ancient-
Хулк!
0
-2
-2
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Александр Киричев
пуськто ето читает пусть того живе родаки 0100000 лет!!?
0
-5
-5
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Barsa! bolshe chem klub
ого...
sports.ru , пожалуйста, опубликуйте ответ Заремы...

буду ждать
+3
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+2
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Stereostrike
Орлов тоже считает, что разбирается, но нет)
+2
-5
-3
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Dan Kennedy
Желаю Геннадию насладиться игрой Зенита с Ираном и Ираком, хи-хи.

А Игорю постить что-то поинтереснее. А то вот вроде Г. Орлов что-то сказал, а вроде и ничего не сказал. Скука.
+2
-4
-2
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Алексей Ненахов
Толи дело наш Орлов , честно Чистякова сделал предателем
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-6
+11
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Dan Kennedy
Ответ Красная стрела
Зарема конечно много поводов для шуточек дала нашим соперникам. И продолжит ведь высказываться. 🤷🏿‍♂️ Хотя клуб к ней отношения не имеет. Ну ничего, главное к этому спокойно относиться, пусть зубоскалят. Сосредоточимся на турнирах. Там нужно затыкать оппонентов.
Хейтеры всегда найдут до чего докопаться. Это не так, сё не так. А если что вспомнят какие-нибудь исторические фейлы.
+4
-5
-1
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xQcoW
Нанюхавшись газа дед тоже считает, что разбирается в футболе
+8
-10
-2
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ART DK
Более того , гражданочка считает , что до нее никто и клубами нормально руководить не мог. Да что там клубами : и футбола то до нее толком не было ….
+10
-5
+5
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Красная стрела
Зарема конечно много поводов для шуточек дала нашим соперникам. И продолжит ведь высказываться. 🤷🏿‍♂️ Хотя клуб к ней отношения не имеет. Ну ничего, главное к этому спокойно относиться, пусть зубоскалят. Сосредоточимся на турнирах. Там нужно затыкать оппонентов.
+3
-3
0
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olimbek
На самом деле Орлов говорит Спортсу который все время напоминает эту даму.
0
-1
-1
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