Орлов о Зареме: «Сегодня на футболе пиарится столько людей! Она наверняка считает, что разбирается»
Геннадий Орлов высказался о скандальных высказываниях Заремы Салиховой.
«Зачем Зарема регулярно появляется в футбольном инфополе? Слушайте, сегодня на футболе пиарится столько людей!
Ей тоже хочется сказать свое слово. Она наверняка считает, что разбирается в футболе. Может, она действительно разбирается, я не знаю.
Она делает замечания, что-то говорила гендиректору «Зенита» Медведеву. Это ее право. Осуждать я это не хочу. Высказываться – право каждого. Я все это вместе называется шоу «Футбол», – сказал комментатор и журналист о cупруге бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
sports.ru , пожалуйста, опубликуйте ответ Заремы...
буду ждать
А Игорю постить что-то поинтереснее. А то вот вроде Г. Орлов что-то сказал, а вроде и ничего не сказал. Скука.