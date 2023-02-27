Орлов о Зареме: «Сегодня на футболе пиарится столько людей! Она наверняка считает, что разбирается»

высказался о скандальных высказываниях .

«Зачем Зарема регулярно появляется в футбольном инфополе? Слушайте, сегодня на футболе пиарится столько людей!

Ей тоже хочется сказать свое слово. Она наверняка считает, что разбирается в футболе. Может, она действительно разбирается, я не знаю.

Она делает замечания, что-то говорила гендиректору « » . Это ее право. Осуждать я это не хочу. Высказываться – право каждого. Я все это вместе называется шоу «Футбол», – сказал комментатор и журналист о cупруге бывшего владельца « » Леонида Федуна.