Зарема Салихова: «Банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Миллера»

отреагировала на инцидент с Венделом, в которого фанат бросил банан.

Инцидент произошел во время матча между « » и « » (0:3) в рамках Фонбет Кубка России.

На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

«Банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Миллера. Прочитали, позавидовали», – заявила супруга бывшего владельца « » .

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя получение российских паспортов Малкома и Клаудиньо, сказал: «Искренне рад от всей души за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта – доверие страны. Читайте, завидуйте!»

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска