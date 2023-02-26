Зарема Салихова: «Банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Миллера»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Газпром Алексей Миллер Волга Ульяновск Вендел Зарема Салихова дискриминация Футбол

Зарема Салихова отреагировала на инцидент с Венделом, в которого фанат бросил банан.

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России.

На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

«Банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Миллера. Прочитали, позавидовали», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя получение российских паспортов Малкома и Клаудиньо, сказал: «Искренне рад от всей души за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта – доверие страны. Читайте, завидуйте!»

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

43 комментария

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vendigo
Ответ Spiker1606
Прочитай интервью, в котором Миллер кричал "Завидуйте"
прочитал, цитирует Маяковского, про Вендела не слова
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Typucm1
Ответ Spiker1606
Прочитай интервью, в котором Миллер кричал "Завидуйте"
а чего не стонал?
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свинья в лесу
Ответ Ковид 07.10.52
Во как...удалили комментарий, где я сказал, что народное достояние уходит бразильскому народу и народ вот так протестует...Что не так модернатор....или вы хотите своими запретами сказать, что у нас есть расизм?
лучше выйди с сцайта.. нервы... потом бан будет. да и сам, скорее всего, знаешь об этом.
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Йоахим Ференц
Ответ Тотто
Зарема футбол путает с сексом. Думает что все знает исходя из огромного опыта
Ты свою маман с ней не путай
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Йоахим Ференц
Ответ Born is the King
Думаю многие кинули банан Зареме
Я бы кинул твоей сестре
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Дмитрий Иванов
Ответ Йоахим Ференц
Все и так знают,что любит твоя маман.
Ну ты и дебил конченный,выпиздышь кровавый...
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Kapitelman Abram
Зарема Салихова: «Банан в Вендела бросил Леонид. Я просто купила и принесла на стадион."...)))
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Йоахим Ференц
Ответ Дмитрий Иванов
Любительница кожаных бананов...
Все и так знают,что любит твоя маман.
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-1
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Spiker1606
Ответ vendigo
а каким словам Миллера про Вендела позавидовали?
Прочитай интервью, в котором Миллер кричал "Завидуйте"
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Tigo_Volchara93
Ну всё верно говорит, тот кто кинул позавидовал Малкову и Клаудиньо, вот и кинул. Миллер сам говорил, завидуйте
+3
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Spiker1606
Ответ Виктор
Эта баба своего мужика опустила, ниже некуда.
Опустила Мюллера, вот ты и бесишься
+1
-2
-1
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Born is the King
Ответ tankist231
Ну я бы палку кинул))
женщина что надо. В такую только экспортировать банан
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-3
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Ковид 07.10.52
Ответ SMART789
Комментарий удален пользователем
У нас его не может быть, мы черных не эксплуатировали...
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-1
-1
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Ковид 07.10.52
Во как...удалили комментарий, где я сказал, что народное достояние уходит бразильскому народу и народ вот так протестует...Что не так модернатор....или вы хотите своими запретами сказать, что у нас есть расизм?
+1
-2
-1
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SMART789
Понимаю, что у мадам большой опыт взаимодействия с разными бананами

Но это оправдание расизма в чистом виде
+4
-4
0
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Леонид Романов
Зарема👍👍
+1
-1
0
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свинья в лесу
хватит постить еë уже.
+1
-1
0
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tankist231
Ответ Born is the King
Думаю многие кинули банан Зареме
Ну я бы палку кинул))
+1
-2
-1
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Gocman D.M
Вендел бананович Козлов
+5
-1
+4
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Сергей Сойко
Интересно, а как можно завидовать словам? А если тут ещ вдруг кто чего подумать решит, так тут сразу очередь из завистников выстроится или как?
+1
-1
0
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Ковид 07.10.52
Ответ Назар Игорь
Ну если для тебя Салихова с состоянием 8 млрд. € это народ, то говорить не о чем.
Так не она же банан бросала..., а ограбленный житель Ульяновска...
0
-2
-2
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SMART789
Комментарий удален пользователем
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vendigo
а каким словам Миллера про Вендела позавидовали?
0
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0
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Дмитрий Иванов
Любительница кожаных бананов...
+3
-2
+1
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Виктор
Ответ исянов
заремка конечно шлак унылый, но вот эта цитата топ )) даже бабы опускают мюллера
Эта баба своего мужика опустила, ниже некуда.
+5
-1
+4
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