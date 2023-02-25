«Малком и Клаудиньо еще медали за вклад в российский спорт скоро получат». Зарема о гражданстве РФ для игроков «Зенита»
Зарема Салихова прокомментировала предоставление российского гражданства Малкому и Клаудиньо.
Вчера президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство бразильским игрокам «Зенита».
«Малком и Клаудиньо еще медали за вклад в российский спорт скоро получат», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
не бомбит у меня, не бомбит (ц)
Леонид Федун, государственные награды:
Медали Министерства обороны СССР и РФ
Орден Почёта (2006)
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012)
Благодарность Президента Российской Федерации (2017) — за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий[17]
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2020)[18]
Смотри-ка, как обласкан Кремлем.