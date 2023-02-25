«Малком и Клаудиньо еще медали за вклад в российский спорт скоро получат». Зарема о гражданстве РФ для игроков «Зенита»

Зарема Салихова прокомментировала предоставление российского гражданства Малкому и Клаудиньо.

Вчера президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство бразильским игрокам «Зенита».

«Малком и Клаудиньо еще медали за вклад в российский спорт скоро получат», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.