«Малком и Клаудиньо еще медали за вклад в российский спорт скоро получат». Зарема о гражданстве РФ для игроков «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия натурализация Малком Клаудиньо Чемпионат.com Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала предоставление российского гражданства Малкому и Клаудиньо. 

Вчера президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство бразильским игрокам «Зенита». 

«Малком и Клаудиньо еще медали за вклад в российский спорт скоро получат», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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62 комментария

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Кеша
Не дай Бог никому такую жену !
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kidur
Зарема слишком скромно обозначила их "достижения" в будущем на российской территории...
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Arty K.
а зависть - плохое чувство!
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Павел Васильев
Не хватает ей мужчины хорошего. Ай, не хватает!
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Petuny
Абсолютно согласен с Заремой, все по делу
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krupin82
Есть две вещи,которые никогда не прекратятся: шпагаты Волочковой и Зарема,у которой все разговоры про Зенит.
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Metaphrast
Думаю. что большинство болельщиков Зенита было бы не против, если бы у спутницы нефтеолигарха во всех приложениях пропали теги Зенит.

не бомбит у меня, не бомбит (ц)
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jwbmwbqvih
Ну,одного медалью наградили,за то что в гостинице сидел,кушал. Почему бы и бразильцам не дать?
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Матрос Кот
Что интересно, Зарему поливают разные неудачники по жизни, с зп максимум 60 тр. Они всю жизнь будут сводить еле еле свой бюджет,клясть пиндосов,смахивать пьяную слезу под песни Газманова.
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San9
Ответ ТрактоПоктер
Они ее не только читают и цитирую, даже в качестве аргумента приводят - Зарема сказала ....
Так получается они заремнутые! Опасное психическое расстройство.
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hett
подскажите, а у Заремы вдоль или поперёк?
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Владимир Бегляков
Ай да Зарема, опять пердаки голубцов подпалила
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Jar Jar Binks
Латентная фанатка Зенита.
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Владимир Бегляков
Ответ fil_spb
О, вылезла. Заслужат-получат. Зареме то какое дело? Пусть о паспортах и медалях наркодиллера Промеса переживает. Хотя о его потенциальном паспорте мы должны переживать. Нафиг нам такой мутный соотечественник.
Он к тебе в теплотрассу лезть не собирается, соотечественник епрст.
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Михаил1970
Сбитая стюардесса)
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wadwill13
не та ли Заремка шебечет, у которой дети имеют британское гражданство??? не та ли Заремка квакает, хорошая бросала слушок что надо одного голландцы наткролизовать для сборной когда это ещё не было мемстримом питерцев?))))
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Fomka
Лучше пусть у своего сожителя медальки пересчитывает.
Леонид Федун, государственные награды:
Медали Министерства обороны СССР и РФ
Орден Почёта (2006)
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012)
Благодарность Президента Российской Федерации (2017) — за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий[17]
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2020)[18]

Смотри-ка, как обласкан Кремлем.
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карабашка
Да какие медали!Сразу героев России!
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Егор Егор
Ответ Дмитрий9779
Зарема:"Да не бомбит у меня,не бомбит"🤣
Дмитрий9779: "Да все равно мне на Зарему, все равно! Просто мимо проходил!"
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Егор Егор
Ответ Мосгорсуд
Ну без ядовитости она жить не может
Она вбрасывает, вы ведетесь и выливаете на нее такие же ведра "яда". Все честно!
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Егор Егор
Ответ Александр Баскаков
Классно , может в сборную возьмут ) хоть деревянных соболей и зобниных не будет !!!
Обязательно, это же мечта детства Малкома и Клаудиньо - играть товарки против сборных СНГ.
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San9
Утрись платочком, заремочка))
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Александр Жердин
Ответ Владимир Бегляков
А че ты вечно на Спартаковской ветке пасешся
Так уберите тег Зенита, и эти выделения не будут отображаться в новостях моей команды. Поверьте, читать очередной высер этой содержанки удовольствия не достовляет.
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Владимир Бегляков
Ответ Мосгорсуд
В принципе могут, но там куча условий каких то
Каких то, денежных не иначе.
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Nick150486
Ответ Зизуха
Кончает?
Именно)
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