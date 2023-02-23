Зарема Салихова: «Динамо» огребло от «Крыльев», у которых каждые полгода новый состав. Это говорит лишь о том, что агенты в российском футболе гораздо профессиональнее менеджеров»

Теги Крылья Советов ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва агенты Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова оценила работу боссов «Динамо» после игры команды в Фонбет Кубке России.

«О, великий менеджмент «Динамо», который восхваляют все журналисты и блогеры.

«Динамо» огребли от «Крыльев» (1:2), у которых каждые полгода новый состав и играет молодежь практически без легионеров.

Это говорит лишь о том, что агенты в российском футболе гораздо профессиональнее футбольных менеджеров, пришедших из нефутбольных областей», – отметила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

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19 комментариев

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Усатый КозлоБык ©
Как же красиво она пнула Ментовку
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Камбоджа Иванов
Это говорит внештатный сотрудник Спартака, который скупил у КС Андреева пол состава? А за пару лет свозил более одного десятка игроков из КС в Спартак и наоборот?
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ArtBro
Она не понимает что ли, что говорит о себе и своём папике, в первую очередь. Что тогда можно о них говорить, если они каждые пол года меняли состав и тренеров, при этом бюджет один из больших в лиге
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Ковид 07.10.52
Молодец.. здорово прошлась по генералам МВД гуляющих на деньги государственного ВТБ....
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Chinese mafia
Это говорит лишь некто с низкой соц. ответственностью.
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Sergey Cher
Эта бестолковая только и може что болтать без умолку.
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Chinese mafia
Ответ Дмитрий Задворных
Комментарий удален модератором
ты ее коллега?
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Артур Ганненко
Под это определение "менеджеров, пришедших из нефутбольных областей" и Леня Федун подходит)
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Dark.Babysitter
Дело не в агентах и менеджерах.
А в том, что Динамо - днище...
P.S. Сорян болельщикам Динамо.
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Дмитрий9779
Это оправдание своих немерянных вливаний в агентов,бездарность в выборе менеджмента и чистой воды популизм.
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Дмитрий Задворных
Ответ Chinese mafia
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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Kanan Jarrus
унизила динаму
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Chinese mafia
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Дмитрий Посадский
А ведь она права...
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xakk
Ответ Ростовский
Не огребли, а всего лишь в один мяч на выезде проиграли. Вот в Москве в ответке Крылья огребут, а Динамо дальше пройдёт.
Ты матч не видел. Динамо единственный полумомент забило, а Крылья там и 5-0 могли выигрывать - никто бы не сказал, что счет не по игре.
+7
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Ростовский
Не огребли, а всего лишь в один мяч на выезде проиграли. Вот в Москве в ответке Крылья огребут, а Динамо дальше пройдёт.
+8
-12
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ТрактоПоктер
Огребли ....
Хабалка при бабле
+3
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Николай Николаев
а права ведь, к сожалению (((
+6
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justbored
Ответ Viktor Martunov
Может она и права, но злая.
The Wicked Witch of the West.
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justbored
Хихи. Наконец-то до Динамо добралась, а то уж слегка обидно было, что игнорирует. Всё Зенит да Зенит.
+7
-1
+6
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Viktor Martunov
Может она и права, но злая.
+19
-5
+14
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