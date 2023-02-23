Зарема Салихова: «Динамо» огребло от «Крыльев», у которых каждые полгода новый состав. Это говорит лишь о том, что агенты в российском футболе гораздо профессиональнее менеджеров»
Зарема Салихова оценила работу боссов «Динамо» после игры команды в Фонбет Кубке России.
«О, великий менеджмент «Динамо», который восхваляют все журналисты и блогеры.
«Динамо» огребли от «Крыльев» (1:2), у которых каждые полгода новый состав и играет молодежь практически без легионеров.
Это говорит лишь о том, что агенты в российском футболе гораздо профессиональнее футбольных менеджеров, пришедших из нефутбольных областей», – отметила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
А в том, что Динамо - днище...
P.S. Сорян болельщикам Динамо.
Хабалка при бабле