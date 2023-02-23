Зарема о Дзюбе: «Ему не идет зеленый, но перца «Локо» он добавит. Уже есть видео из раздевалки?»

оценила дебют за « ».

«Дзюбе не идет зеленый цвет, но его рано отправили на пенсию. Он добавит перца «Локомотиву».

Видео из раздевалки уже есть?» – пошутила супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

Первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился победой красно-белых со счетом 1:0. Артем Дзюба был признан лучшим игроком матча.