Зарема о Дзюбе: «Ему не идет зеленый, но перца «Локо» он добавит. Уже есть видео из раздевалки?»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России ахахаха Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова оценила дебют Артема Дзюбы за «Локомотив».

«Дзюбе не идет зеленый цвет, но его рано отправили на пенсию. Он добавит перца «Локомотиву».

Видео из раздевалки уже есть?» – пошутила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился победой красно-белых со счетом 1:0. Артем Дзюба был признан лучшим игроком матча.

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18 комментариев

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Кеша
Кто -нибудь подскажет что полезного сделала для страны Зарема ? Куда, где и сколько перца она добавила ?
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Yury Kalmykov
Походу это инсайд? Азмун всё-таки возвращается в РПЛ, но в Локо?)
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dmtrlebedeff
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну, Зарема большой специалист по перцам😏
Вы, точно это знаете?
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Усы Годзиллы
Ответ Максим Пантелеев
А что вам не нравятся шутки про видео? Это теперь навсегда с ним. Этим и запомнят.
Максим, у тебя фамилия не Кац?
Зачем там нюхать?
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Человек1991
Видео будет в скором времени , потому что как сказал сам Дзюба, он уже ищет ключики к каждому пацану в Локомотиве .))
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Максим Пантелеев
Ответ Юрий Кечко
От бывшей эскортницы такие подколки ну как то совсем нелепы))
А ты снимал ее? Она таким и понюхать бы не дала.
+9
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Максим Пантелеев
А что вам не нравятся шутки про видео? Это теперь навсегда с ним. Этим и запомнят.
+6
-8
-2
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llolishe
Вопрос дня-видос секса Дзюбы с Заремой ждать завтра или 27 февраля? 😂😂😂😂
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ХавиГави_Паратрупер
Ну, Зарема большой специалист по перцам😏
+11
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Алексеич (Ростов-Дон)
Символ Спартака в своём репертуаре. Ничего нового.
+3
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Игорь Новиков
Зарема свои бы видео скинула. Дзюба ей покоя не дает)
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igls54
Ждем сравнения перцев Дзюбы и Федуна
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Юрий Кечко
От бывшей эскортницы такие подколки ну как то совсем нелепы))
+8
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Tigo_Volchara93
Эх Зарема Зарема, все никак флэшбэки прошлой жизни не отпускают тебя…
+3
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Александр Петрович
Что , лохматый куколд не удовлетворяет ?
Все мысли про перцы и видео из раздевалки...
+13
-5
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Кеша
Говорящая голова никогда не устанет нести чепуху!
+10
-8
+2
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Softer06
Да начнется!
+3
-3
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Enotaz24
Красиво, молодец Зарема)
+6
-10
-4
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