Зарема о Дзюбе: «Ему не идет зеленый, но перца «Локо» он добавит. Уже есть видео из раздевалки?»
Зарема Салихова оценила дебют Артема Дзюбы за «Локомотив».
«Дзюбе не идет зеленый цвет, но его рано отправили на пенсию. Он добавит перца «Локомотиву».
Видео из раздевалки уже есть?» – пошутила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился победой красно-белых со счетом 1:0. Артем Дзюба был признан лучшим игроком матча.
Зачем там нюхать?
Все мысли про перцы и видео из раздевалки...