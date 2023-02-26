В Вендела кинули банан, скандальное удаление в дерби «Реала» и «Атлетико», титул Медведева, победы «Арсенала» и «Ман Сити», хет-трик Роналду, декларация против допуска россиян и другие новости

1. «Зенит» разгромил «Волгу» (3:0) и вышел во второй этап 1/4 финала Фонбет Кубка России. Бакаев впервые забил за петербуржцев с игры – в 21-м матче.

К сожалению, главным событием матча стал скандал – болельщики бросили банан в бразильского хавбека петербуржцев Вендела. РПЛ осудила расизм, КДК рассмотрит инцидент, «Волга» обещает найти виновных, сам Вендел посылает бросивших в пекло.

2. В жарком мадридском дерби «Реал» ушел от поражения от «Атлетико» благодаря голу Родригеса на 85-й минуте – 1:1. «Матрасники» играли вдесятером с 64-й минуте из-за удаления Корреа за толчок локтем в грудь Рюдигеру. На несправедливость красной карточки пожаловались и Симеоне (который побил рекорд по матчам во главе одного клуба Ла Лиги), и твиттер «Атлетико».

3. В АПЛ «Арсенал» с капитаном Зинченко победил «Лестер», «Ман Сити» не без помощи рекордного гола Холанда разгромил «Борнмут», «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью. Другие результаты – здесь.

4. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Кузнецов набрал 2+2, Овечкин сделал 2 передачи и прервал серию из 5 игр без очков. «Коламбус» победил «Эдмонтон», Марченко сделал дубль. «Питтсбург» одолел «Сент-Луис», Малкин набрал 1+1. «Тампа» была сильнее «Детройта», Василевский отразил 45 бросков и сделал 2-й шатаут в сезоне, Кучеров набрал 1+1. Все результаты дня – здесь.

5. В КХЛ «Витязь» проиграл минскому «Динамо», «Амур» обыграл «Адмирал» в 10-м матче команд в сезоне. После победы «Динамо» на Западе определились все участники Кубка Гагарина.

6. Даниил Медведев обыграл Энди Маррея в финале турнира в Дохе. Россиянин выиграл второй титул за две недели и станет седьмым номером рейтинга ATP.

7. Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша и Словакия приняли декларацию против допуска россиян к соревнованиям.

8. НБА. 41+11 от Эмбиида не помогли «Филадельфии» в матче с «Бостоном», «Мемфис» обыграл «Денвер» и другие результаты.

9. Канада ввела санкции против президента ФХР Третьяка.

10. Результаты европейских футбольных чемпионатов. В Серии А «Наполи» обыграл «Эмполи», «Сассуоло» победил «Лечче». В Бундеслиге «Дортмунд» был сильнее «Хоффенхайма», «Лейпциг» победил «Айнтрахт». В Лиге 1 «Лион» победил «Анжер», «Ланс» поделил очки с «Монпелье».

11. Криштиану Роналду продолжает доминировать в Саудовской Аравии. Португалец оформил хет-трик в игре с «Дамаком» и принес «Аль-Насру» разгромную победу (3:0).

12. Шведская лыжница Эбба Андерссон победила в скиатлоне на чемпионате мира в Планице, Карлссон – 2-я, Шлинн – 3-я.

Наталья Непряева выиграла скиатлон на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке, Истомина – 2-я, Кулешова – 3-я, Степанова – 11-я, Ступак – 14-я.

13. Александр Поварницын победил в суперпасьюте на чемпионате России по биатлону в Ижевске, Смольский – 2-й, Халили – 3-й, Латыпов – 5-й.

Тамара Дербушева выиграла суперпасьют у женщин, Казакевич – 2-я, Носкова и Гербулова разделили 3-е место.

14. В Бахрейне завершился заключительный день предсезонных тестов «Формулы-1». Перес показал лучшее время, Хэмилтон – 2-й, Боттас – 3-й. У гонщика «Ред Булл» также лучшее время по итогам трех дней.

Еще одна новость из «Ф-1»: связанный с Мазепиным «Хайтек» является фаворитом на покупку «Альфа Таури».

15. Бывшая жена Веллитона обвинила его в избиениях, угрозах и преследовании: «Это продолжалось 6 лет. Он все еще преследует меня, я не чувствую себя в безопасности».

16. Сергей Карякин избран главой Федерации шахмат Московской области. Он был единственным кандидатом.

17. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд и девушка, обвинившая его в изнасиловании, ждут ребенка.

18. Клубы РПЛ обсудят идею розыгрыша призов среди фанатов с Fan ID. Среди подарков – звонок от игрока, право почетного удара, ВИП-билеты.

Цитаты дня.

«Тема главная – задушить нас с Россией, чтобы наша цивилизация исчезла вообще». Лукашенко об идее допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе

«Если кто-то банан бросил, это не значит, что он расист. Просто у него была связка, решил поделиться. Я бы санкции не применял». Быстров об инциденте с Венделом

Третьяк об ОИ-2018: «Про эту победу надо снять фильм. Это фактор национальной гордости, на этой истории можно воспитывать детей»

Андреа Аньелли: «Доминирование Англии угрожает европейскому футболу. В ЛЧ с 1/4 финала всегда играют англичане и 3-4 команды из других стран – «Реал», «Барса», «ПСЖ», «Бавария»

«Демонстрация слепой русофобии и неуважения к простым канадцам, гордящимся историей хоккея». Посол РФ в Канаде о санкциях против Третьяка

Ротенберг об ОИ-2018: «Благодарю Путина за невероятное доверие, игроков, тренеров и персонал – за работу в режиме 24/7. Это золото мы завоевали вместе!»

«С Fan ID ты не сможешь безнаказанно бросить банан. На таких людей карта и рассчитана». Хавбек «Волги» Ефремов о ситуации с Венделом