Гендиректор «Волги» о брошенном в Вендела банане: «Думаю, виновного обязательно найдем. Служба безопасности изучает эпизод»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Волга Ульяновск Матч ТВ Вендел дискриминация Футбол

Гендиректор «Волги» прокомментировал эпизод с брошенным в Вендела бананом.

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» в Ульяновске в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

«Я этого момента не видел. Разбираемся, служба безопасности изучает эпизод. Думаю, виновного мы обязательно найдем. После чего я дам все пояснения.

Мы старались провести матч на высшем уровне, многое было для этого сделано», – сказал Михаил Наволокин.

В Вендела бросили банан на матче с «Волгой». Клуб ищет винового, а Семак говорит, что в Европе «то же самое»

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9 комментариев

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igls54
Сам на Волге родился в Нижнем, но это был волжский ульяновский бабуин
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Amalfitano
Тут главное не замалчивать инцидент и не говорить, что в Европе так же. Просто надо найти этого умственного инвалида и наказать по закону. Если он егл нарушил.
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Zenith forever
Ответ GLASGOW
В Петербурге надо вводить BananID, конечно. Ну а как ещё можно защитить местных афро-россиян? P.S. Кстати, банан в Ульяновске - это, наверняка, была провокация Промеса. Даю Миллеру и Медведеву зацепку для расследования.
Ваш Промес и так настолько замарался своей уголовкой, что незачем ему такие пустяки вешать. Пойдет по покушению на убийство и торговлю наркотой.
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Nikitooki
Обожаю эти бананы от болельщиков команд, у которых у самих загорелых половина команды 😂🤣
Особенно запомнилось, как пони(!!!) ухали на бразильцев, после их голов, такие же безмозглые 😂🤣😂🤦🏻‍♂️
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GLASGOW
В Петербурге надо вводить BananID, конечно.

Ну а как ещё можно защитить местных афро-россиян?

P.S. Кстати, банан в Ульяновске - это, наверняка, была провокация Промеса. Даю Миллеру и Медведеву зацепку для расследования.
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Евгений Борисович
Чувак конечно подставил Ульяновск,как в свое время чувак бросивший банан в Роберто Карлоса в Самаре.
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Sevuska
А откуда вообще банан то взялся - санкции же ведь !? Или Ульяновск такой южный город !?
😆😆
В Англии уже неделю как помидоры пропали - кто бы в меня килограмчиком кинул 😆
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Rinat Khudayberdin
скоро начнут регистрировать всех кто фрукты покупает
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Гриша
Срочно нужен овощная лавка id чтоб кто попало не мог купить бананы
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