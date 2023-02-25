Гендиректор «Волги» о брошенном в Вендела банане: «Думаю, виновного обязательно найдем. Служба безопасности изучает эпизод»
Гендиректор «Волги» прокомментировал эпизод с брошенным в Вендела бананом.
Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» в Ульяновске в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.
«Я этого момента не видел. Разбираемся, служба безопасности изучает эпизод. Думаю, виновного мы обязательно найдем. После чего я дам все пояснения.
Мы старались провести матч на высшем уровне, многое было для этого сделано», – сказал Михаил Наволокин.
В Вендела бросили банан на матче с «Волгой». Клуб ищет винового, а Семак говорит, что в Европе «то же самое»
Особенно запомнилось, как пони(!!!) ухали на бразильцев, после их голов, такие же безмозглые 😂🤣😂🤦🏻♂️
Ну а как ещё можно защитить местных афро-россиян?
P.S. Кстати, банан в Ульяновске - это, наверняка, была провокация Промеса. Даю Миллеру и Медведеву зацепку для расследования.
😆😆
В Англии уже неделю как помидоры пропали - кто бы в меня килограмчиком кинул 😆