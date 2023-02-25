Гендиректор «Волги» о брошенном в Вендела банане: «Думаю, виновного обязательно найдем. Служба безопасности изучает эпизод»

Гендиректор « » прокомментировал эпизод с брошенным в Вендела бананом.

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и « » в Ульяновске в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

«Я этого момента не видел. Разбираемся, служба безопасности изучает эпизод. Думаю, виновного мы обязательно найдем. После чего я дам все пояснения.

Мы старались провести матч на высшем уровне, многое было для этого сделано», – сказал Михаил Наволокин.

В Вендела бросили банан на матче с «Волгой». Клуб ищет винового, а Семак говорит, что в Европе «то же самое»