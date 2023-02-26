Василевский 2-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив все 45 бросков «Детройта». Это его 30-й шатаут в НХЛ
Андрей Василевский 2-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив все 45 бросков «Детройта».
Российский вратарь «Тампы» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ред Уингс» (3:0).
Шатаут стал для Василевского 2-м в текущем сезоне и 30-м за карьеру в рамках регулярок.
Андрей установил личный рекорд по числу сэйвов при сухом матче в регулярном чемпионате.
В 44 матчах текущего сезона у него 28 побед и 16 поражений (91,9% сэйвов и коэффициент надежности 2,55).
1) Набоков - 59 ( 697 матчей )
2) Хабибулин - 46 ( 799 матчей )
3) Бобровский - 38 ( 630 матчей )
4) Варламов - 37 ( 579 матчей )
5) Брызгалов - 34 ( 465 матчей )
6) ВАСИЛЕВСКИЙ - 30 ( 410 матчей )