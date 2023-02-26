Василевский 2-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив все 45 бросков «Детройта». Это его 30-й шатаут в НХЛ

Теги Тампа-Бэй Детройт НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский 2-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив все 45 бросков «Детройта».

Российский вратарь «Тампы» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ред Уингс» (3:0). 

Шатаут стал для Василевского 2-м в текущем сезоне и 30-м за карьеру в рамках регулярок.

Андрей установил личный рекорд по числу сэйвов при сухом матче в регулярном чемпионате. 

В 44 матчах текущего сезона у него 28 побед и 16 поражений (91,9% сэйвов и коэффициент надежности 2,55). 

4 комментария

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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Stewart - 25
Российские вратари в НХЛ ( матчи на "0" ) : 1) Набоков - 59 ( 697 матчей ) 2) Хабибулин - 46 ( 799 матчей ) 3) Бобровский - 38 ( 630 матчей ) 4) Варламов - 37 ( 579 матчей ) 5) Брызгалов - 34 ( 465 матчей ) 6) ВАСИЛЕВСКИЙ - 30 ( 410 матчей )
Только хотел сказать где Стюарт, а ты уже здесь. Спасибо тебе, хороший человек! Сделай ещё общую статистику среди вратарей, если можешь.
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Вася сегодня прекрасный матч сыграл! Вполне заслуженно и сухарь и первая звезда матча!
+1
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Stewart - 25
Российские вратари в НХЛ ( матчи на "0" ) :
1) Набоков - 59 ( 697 матчей )
2) Хабибулин - 46 ( 799 матчей )
3) Бобровский - 38 ( 630 матчей )
4) Варламов - 37 ( 579 матчей )
5) Брызгалов - 34 ( 465 матчей )
6) ВАСИЛЕВСКИЙ - 30 ( 410 матчей )
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glavniiexpert
Молодец, смог реабилитироваться после позорного матча с Баффало.
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