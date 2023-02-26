Василевский 2-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив все 45 бросков «Детройта». Это его 30-й шатаут в НХЛ

2-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив все 45 бросков « ».

Российский вратарь « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Ред Уингс» (3:0).

Шатаут стал для Василевского 2-м в текущем сезоне и 30-м за карьеру в рамках регулярок.

Андрей установил личный рекорд по числу сэйвов при сухом матче в регулярном чемпионате.

В 44 матчах текущего сезона у него 28 побед и 16 поражений (91,9% сэйвов и коэффициент надежности 2,55).