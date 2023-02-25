Бывшая жена Веллитона обвинила его в избиениях, угрозах и преследовании: «Это продолжалось 6 лет. Он все еще преследует меня, я не чувствую себя в безопасности»

Бывшая жена обвинила бывшего нападающего « » в насилии.

Рафаэла Карвалью обвинила экс-футболиста в избиениях, угрозах и преследовании. В Бразилии Веллитон является фигурантом четырех уголовных дел, связанных с угрозами, физической и психологической агрессией и преследованием. Кроме того, Рафаэла сообщила, что неоднократно становилась жертвой агрессии за пределами страны.

«Это продолжалось долгое время, шесть лет. Было много нападений, когда мы жили за пределами Бразилии. Мы жили в Объединенных Арабских Эмиратах, и какое-то время мы не были официально женаты. Там не работало правосудие для женщин.

После нападений он даже прятал мой паспорт, мой мобильный телефон, мои деньги. Мне удалось сбежать к нескольким бразильским друзьям, которые радушно приняли меня. Мало кто знал об этом», – сказала Карвалью.

Женщина также заявила, что насилие продолжилось и по возвращении в Бразилию в 2021 году. Она утверждает, что Веллитон бил ее кулаками и ногами, давал пощечины, толкал и пытался удушить. Кроме того, Рафаэла сообщила, что ее преследовали и угрожали при каждой попытке прекратить отношения.

Карвалью подала на развод год назад, а также подала несколько заявлений в полицию. Она заявила, что страдала от депрессии и потеряла 16 кг.

«Он все еще преследует меня. Прошло пару недель с тех пор, как близкие ему люди присылали мне сообщения с угрозами. Что заставило меня рассказать эту историю, так это угроза со стороны человека, который сказал, что моя жизнь превратится в ад.

Я все еще не чувствую себя в безопасности. Учитывая эти сообщения, я считаю, что я буду в большей безопасности, если расскажу обо всем, что со мной происходило», – добавила Рафаэла.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Также он представлял такие клубы, как « », « » и « ». Его последней командой был «Новоризонтино».

Фото: социальные сети Рафаэлы Карвалью