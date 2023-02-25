Бывшая жена Веллитона обвинила его в избиениях, угрозах и преследовании: «Это продолжалось 6 лет. Он все еще преследует меня, я не чувствую себя в безопасности»

Теги Спартак Гойяс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу происшествия Веллитон высшая лига ОАЭ Аль-Шарджа Новоризонтино Футбол

Бывшая жена Веллитона обвинила бывшего нападающего «Спартака» в насилии. 

Рафаэла Карвалью обвинила экс-футболиста в избиениях, угрозах и преследовании. В Бразилии Веллитон является фигурантом четырех уголовных дел, связанных с угрозами, физической и психологической агрессией и преследованием. Кроме того, Рафаэла сообщила, что неоднократно становилась жертвой агрессии за пределами страны.

«Это продолжалось долгое время, шесть лет. Было много нападений, когда мы жили за пределами Бразилии. Мы жили в Объединенных Арабских Эмиратах, и какое-то время мы не были официально женаты. Там не работало правосудие для женщин.

После нападений он даже прятал мой паспорт, мой мобильный телефон, мои деньги. Мне удалось сбежать к нескольким бразильским друзьям, которые радушно приняли меня. Мало кто знал об этом», – сказала Карвалью.

Женщина также заявила, что насилие продолжилось и по возвращении в Бразилию в 2021 году. Она утверждает, что Веллитон бил ее кулаками и ногами, давал пощечины, толкал и пытался удушить. Кроме того, Рафаэла сообщила, что ее преследовали и угрожали при каждой попытке прекратить отношения.

Карвалью подала на развод год назад, а также подала несколько заявлений в полицию. Она заявила, что страдала от депрессии и потеряла 16 кг. 

«Он все еще преследует меня. Прошло пару недель с тех пор, как близкие ему люди присылали мне сообщения с угрозами. Что заставило меня рассказать эту историю, так это угроза со стороны человека, который сказал, что моя жизнь превратится в ад.

Я все еще не чувствую себя в безопасности. Учитывая эти сообщения, я считаю, что я буду в большей безопасности, если расскажу обо всем, что со мной происходило», – добавила Рафаэла.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Также он представлял такие клубы, как «Гойяс», «Сан-Паулу» и «Аль-Шарджа». Его последней командой был «Новоризонтино».

Фото: социальные сети Рафаэлы Карвалью

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25 комментариев

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kbakha
Боня по краю прошла, получается
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Enchanter WIZZARD
Где она была последние 6 лет???
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Давид Agabekyan
Ответ Streetbor
там у бразильцев своя ФК Бутырка может образоваться, причем равных ей по силе не будет)) Велик, Робиньо, Алвес..
И у спартаковцев
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Фут.Боль
Это какой-то челлендж новый в соц.сетях? Типа передаю эстафету бывшей/нынешней жене такого-то футболиста. Главное, синяки и ссадины не забывать фоткать, пригодится.
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Ильдар Фарукшин
Ответ Лёха Жданчик
Сейчас и Виктория Боня подтянется за легкими деньгами)
Уже наверное заяву пишет
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Михаил Максаков
Ответ Dinamik1
Как же надоели эти бывшие.Прикинутся не счастной и высосать деньги вот для этого они существуют.
Прикинутся? Не счастной???
ааааааахахахаааааааааааааа
ты заслужил премию за коммент месяца
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deimon7.7
Ответ Streetbor
там у бразильцев своя ФК Бутырка может образоваться, причем равных ей по силе не будет)) Велик, Робиньо, Алвес..
КокоМамаСтул даст им бой)
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Ильдар Фарукшин
Ответ Spymeat
В Спартаке у него была Боня, которая сама кого хочешь отлупит)
И не только
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Лёха Жданчик
Сейчас и Виктория Боня подтянется за легкими деньгами)
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Spymeat
В Спартаке у него была Боня, которая сама кого хочешь отлупит)
0
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Dinamik1
Как же надоели эти бывшие.Прикинутся не счастной и высосать деньги вот для этого они существуют.
+2
-3
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Олег Устименко
Ответ Igor Shalamov
как же Виктории Боне повезло
скорее Веллитону😏
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dmitriy1981
с Акинфеевым перепутал
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Кузя Гитарист
Веля братуха Квинся
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Sevuska
Этому Путин точно бы гражданство не дал 👍
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sah_mz
Ответ Андрей Хенто
Я так понял, что в скором времени все бывшие жены будут признаваться в том, что их бывшие мужья били их. Напоминает какую-то эстафету, и впереди планеты всей в этом вопросе бразильцы.
Если они их реально били то да будут. А в чем проблема? Это в рф домашнее насилие норма и не принято жаловаться. Бьет значит любит
+21
-7
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Rad0
Ответ Андрей Хенто
Я так понял, что в скором времени все бывшие жены будут признаваться в том, что их бывшие мужья били их. Напоминает какую-то эстафету, и впереди планеты всей в этом вопросе бразильцы.
Ничто не вечно. И этот флеш-моб надолго не затянется. Только последствия этого на себе ощутят настоящие жертвы изнасилования.
+3
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deimon7.7
#насбьютчеллендж запустили что ль?
+3
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Streetbor
там у бразильцев своя ФК Бутырка может образоваться, причем равных ей по силе не будет)) Велик, Робиньо, Алвес..
+3
-3
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Einfach Safari
Ответ Pelerin
Когда играл в Спартаке, такой фигни не было...
с Боней такое не пройдет)
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Igor Shalamov
как же Виктории Боне повезло
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-2
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ОпричникПитер
Вечно женщины что то выдумывают
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Андрей Хенто
Я так понял, что в скором времени все бывшие жены будут признаваться в том, что их бывшие мужья били их. Напоминает какую-то эстафету, и впереди планеты всей в этом вопросе бразильцы.
+29
-10
+19
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Pelerin
Когда играл в Спартаке, такой фигни не было...
+7
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Sobachkin
Снова горячий бразилец....
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