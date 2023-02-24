Чемпионат России. Латыпов, Серохвостов, Смольский, Халили, Бабиков и Елисеев пробегут суперпасьют

25 февраля на чемпионате России по биатлону в Ижевске пройдет мужской суперпасьют.

Чемпионат России

Ижевск

Мужчины

Суперпасьют

Начало квалификации – 11:10 по московскому времени, финал – 13:40 на «Матч! Арене».

Старт-лист

Иван Колотов

Матвей Елисеев

Карим Халили

Александр Корнев

Кирилл Бажин

Антон Бабиков

Антон Смольский (Беларусь)

Ильназ Мухамедзянов

Дмитрий Лазовский (Беларусь)

Эдуард Латыпов

Александр Поварницын

Даниил Серохвостов

Никита Поршнев

Полный старт-лист – здесь.