Чемпионат России. Латыпов, Серохвостов, Смольский, Халили, Бабиков и Елисеев пробегут суперпасьют

Теги сборная России результаты чемпионат России сборная Беларуси гонка преследования Антон Бабиков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Матвей Елисеев Ильназ Мухамедзянов Никита Поршнев Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Кирилл Бажин Иван Колотов Александр Корнев Биатлон

25 февраля на чемпионате России по биатлону в Ижевске пройдет мужской суперпасьют.

Чемпионат России

Ижевск

Мужчины

Суперпасьют

Начало квалификации – 11:10 по московскому времени, финал – 13:40 на «Матч! Арене».

Старт-лист

Иван Колотов

Матвей Елисеев

Карим Халили

Александр Корнев

Кирилл Бажин

Антон Бабиков

Антон Смольский (Беларусь)

Ильназ Мухамедзянов

Дмитрий Лазовский (Беларусь)

Эдуард Латыпов

Александр Поварницын

Даниил Серохвостов

Никита Поршнев

Полный старт-лист – здесь.

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4 комментария

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Глеб Саратов
Ответ volga_olga
А что там делают, в этом суперпасьюте?
суперпреследуют, очевидно)
а так, старт в финале не общий, а с отс аванием от лидера
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Афанасия
Опять суматошная гонка, как и суперспринт. В трансляции будет одна стрельба. Такое хорошо в форматах шоу-гонок. Лучше бы эстафеты провели.
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starichok77
когда уже объявят состав на суперэстафеты?))))))))))
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volga_olga
А что там делают, в этом суперпасьюте?
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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