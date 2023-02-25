Андреа Аньелли: «Доминирование Англии угрожает европейскому футболу. В ЛЧ, начиная с 1/4 финала, всегда играют англичане и 3-4 команды из других стран – «Реал», «Барса», «ПСЖ», «Бавария»
Андреа Аньелли высказался о доминировании АПЛ в европейском футболе.
«Если бы Суперлига увидела свет, клубы остались в своих национальных лигах. Конечно, «Аяксу», «Фейеноорду» и ПСВ нужна Эредивизи, и наоборот. Необходимо пройти квалификацию в Суперлигу через национальную лигу. Сильные и равные национальные чемпионаты отвечают интересам всех.
Если вы сравните это с Европой, то увидите тенденцию к тому, что внутренние лиги становятся все менее популярными при нынешней системе. Эмоции отсутствуют, чемпионы одни и те же. В чем ценность чемпионата Франции с «ПСЖ» в качестве вечных чемпионов? Итальянская, даже немецкая и испанская лиги находятся в упадке.
Только Премьер-лига растет и является прославленной Суперлигой. Премьер-лига зарабатывает около четырех миллиардов евро в год, Испания – около половины этой суммы, Германия – 1,5 миллиарда, Нидерланды – 100 миллионов евро. Доминирование Англии угрожает европейскому футболу.
В Лиге чемпионов, начиная с четвертьфинала, всегда играют английские клубы и три или четыре команды из других стран, такие как «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Бавария», с редкими аутсайдерами, таким как «Аякс» в 2019 году.
Эта предсказуемость – похоронный звон для любой лиги. С другой стороны, необходимо создать экономические и финансовые условия для клубов, чтобы они не потеряли весь доход одним махом после неудачного сезона. Премьер-лига использует для этой цели парашютную систему. Клубы, вылетевшие из лиги, получают финансовую компенсацию в течение нескольких лет», – сказал бывший президент «Ювентуса» в интервью De Telegraaf.
Дальше продолжать не буду, пусть каждый сделает свой вывод. Для меня все более чем очевидно!
Очень похоже на российский и украинский чемпионаты 10 летней давности, когда олигархи мерились клубами.
Только итальянцы не научились на этом делать деньги, как умные и хитрые бриты.
Кстати, в Англии только Сити владели шейхи. Ну Ньюкасл ещё недавно купили, но космические сумы никто не тратит.
Так что разговор в пользу бедных про шейхов.
В целом я только за выравнивание и повышение конкурентоспособности лиг между собой. Только это можно сделать гораздо проще, начав хотя бы с salary cap, независимо от доходов клуба.
Мне нравится Италия за ламповость и атмосферу, страсть и все такое, но если они хотят конкурировать с Англией, им бы хотя бы стадионы починить не помешало бы для начала.
В каком упадке находится Бундеслига вообще не понял. К Серии А клоун свою руку приложил, не спорю, но ее смотреть интереснее стало.
Ещё 15 лет назад было очевидно, что АПЛ улетает от других чемпионатов. Ну испанцам повезло с золотым поколениями Реала и Барсы. Но Месси, Роналду и другие звёзды не вечные.
Остальные что делали? Чем занимались в Италии, Германии, Франции?
Это выглядит как «мы не хотим работать, мы хотим кусок пирога от АПЛ»