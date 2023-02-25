Андреа Аньелли: «Доминирование Англии угрожает европейскому футболу. В ЛЧ, начиная с 1/4 финала, всегда играют англичане и 3-4 команды из других стран – «Реал», «Барса», «ПСЖ», «Бавария»

высказался о доминировании в европейском футболе.

«Если бы увидела свет, клубы остались в своих национальных лигах. Конечно, « », «Фейеноорду» и ПСВ нужна , и наоборот. Необходимо пройти квалификацию в Суперлигу через национальную лигу. Сильные и равные национальные чемпионаты отвечают интересам всех.

Если вы сравните это с Европой, то увидите тенденцию к тому, что внутренние лиги становятся все менее популярными при нынешней системе. Эмоции отсутствуют, чемпионы одни и те же. В чем ценность чемпионата Франции с «ПСЖ» в качестве вечных чемпионов? Итальянская, даже немецкая и испанская лиги находятся в упадке.

Только Премьер-лига растет и является прославленной Суперлигой. Премьер-лига зарабатывает около четырех миллиардов евро в год, Испания – около половины этой суммы, Германия – 1,5 миллиарда, Нидерланды – 100 миллионов евро. Доминирование Англии угрожает европейскому футболу.

В Лиге чемпионов, начиная с четвертьфинала, всегда играют английские клубы и три или четыре команды из других стран, такие как «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Бавария», с редкими аутсайдерами, таким как «Аякс» в 2019 году.

Эта предсказуемость – похоронный звон для любой лиги. С другой стороны, необходимо создать экономические и финансовые условия для клубов, чтобы они не потеряли весь доход одним махом после неудачного сезона. Премьер-лига использует для этой цели парашютную систему. Клубы, вылетевшие из лиги, получают финансовую компенсацию в течение нескольких лет», – сказал бывший президент «Ювентуса» в интервью De Telegraaf.