Андреа Аньелли: «Доминирование Англии угрожает европейскому футболу. В ЛЧ, начиная с 1/4 финала, всегда играют англичане и 3-4 команды из других стран – «Реал», «Барса», «ПСЖ», «Бавария»

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Андреа Аньелли высказался о доминировании АПЛ в европейском футболе. 

«Если бы Суперлига увидела свет, клубы остались в своих национальных лигах. Конечно, «Аяксу», «Фейеноорду» и ПСВ нужна Эредивизи, и наоборот. Необходимо пройти квалификацию в Суперлигу через национальную лигу. Сильные и равные национальные чемпионаты отвечают интересам всех.

Если вы сравните это с Европой, то увидите тенденцию к тому, что внутренние лиги становятся все менее популярными при нынешней системе. Эмоции отсутствуют, чемпионы одни и те же. В чем ценность чемпионата Франции с «ПСЖ» в качестве вечных чемпионов? Итальянская, даже немецкая и испанская лиги находятся в упадке.

Только Премьер-лига растет и является прославленной Суперлигой. Премьер-лига зарабатывает около четырех миллиардов евро в год, Испания – около половины этой суммы, Германия – 1,5 миллиарда, Нидерланды – 100 миллионов евро. Доминирование Англии угрожает европейскому футболу.

В Лиге чемпионов, начиная с четвертьфинала, всегда играют английские клубы и три или четыре команды из других стран, такие как «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Бавария», с редкими аутсайдерами, таким как «Аякс» в 2019 году.

Эта предсказуемость – похоронный звон для любой лиги. С другой стороны, необходимо создать экономические и финансовые условия для клубов, чтобы они не потеряли весь доход одним махом после неудачного сезона. Премьер-лига использует для этой цели парашютную систему. Клубы, вылетевшие из лиги, получают финансовую компенсацию в течение нескольких лет», – сказал бывший президент «Ювентуса» в интервью De Telegraaf.

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37 комментариев

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Harut Hovsepyan
Кстати, довольно хорошая точка зрения! Если посмотрим с этого ракурса, то сейчас в Европе, как и сказал Аньелли, англичане получают огромные деньги, а остальные - половину и меньше. Ситуация ровно как и в испанских клубах - есть Реал и Барса, вдвое меньше получает Атлетико, дальше - меньше.

Дальше продолжать не буду, пусть каждый сделает свой вывод. Для меня все более чем очевидно!
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London.is.blue
Ответ Родя Раскольников
А у них тоже во главе клубов стояли шейхи вплоть до эмиров целых государств, которые плюют на ФПП и скупают весь мир? Или все таки их было там полно по чисто спортивным причинам?
Нет, у них во главе стояли итальянские бандосы для которых это была такая же игрушка. Вечером глянул матч своей команды и поехал в особняк с девочками отмечать.
Очень похоже на российский и украинский чемпионаты 10 летней давности, когда олигархи мерились клубами.
Только итальянцы не научились на этом делать деньги, как умные и хитрые бриты.
Кстати, в Англии только Сити владели шейхи. Ну Ньюкасл ещё недавно купили, но космические сумы никто не тратит.
Так что разговор в пользу бедных про шейхов.
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Amalfitano
Нн прокатила мулька с фин махинациями и этот праведник тут же взалкпл и начал требовать справедливости.
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Outis
Чувак, имя которого мы знаем только благодаря его предкам, которые являются крупнейшими капиталистами Италии (как минимум одними из), жалуется на тот самый капитализм. LOL

В целом я только за выравнивание и повышение конкурентоспособности лиг между собой. Только это можно сделать гораздо проще, начав хотя бы с salary cap, независимо от доходов клуба.
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Direct free kick
Ответ #SharkTeam
Вполне себе, местные олигархи. И никакого ффп тогда не было. Просто отечественные богачи собирали топ составы в эти ваши Пармы, Лацио и Миланы, не заботясь об инфраструктуре. Но составы были вполне, вон даже ностальгируют)
Парма за всю жизнь сыграла один раз в ЛЧ и может пару раз слетела в квале, хотя по современным меркам сыграла бы побольше конечно, она в кубке УЕФА жгла
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gans.gans.73
а когда то так было с испанскими клубами...
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London.is.blue
Ответ Питер Пэн
Еще и лицемер в Кубе. Когда в 90-е годы Сериал был сильнейшим в мире, а итальянские клубы почти каждый год выходили в финал ЛЧ, его не волновало как там поживают АПЛ и другие лиги.
С 90ых годов мало что изменилось в Италии.
Мне нравится Италия за ламповость и атмосферу, страсть и все такое, но если они хотят конкурировать с Англией, им бы хотя бы стадионы починить не помешало бы для начала.
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Бобынин
Готов голосовать за любую лигу только бы там не было басры и раела.
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Бобынин
Хочу гегемонию великой Италии. Верните мне Италию 90х
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zhukas58
Чувак идиотическими решениями и махинациями утопил свой клуб, а сейчас еще кого-то учить собрался? В Юве порядок был только тогда, когда Маротта делами занимался, как он ушел, то начался хаос с приглашениями Роналду и тренерством Пирло.
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Питер Пэн
Ответ London.is.blue
Так развивайте свои лиги, в чем проблема? Не могу понять суть претензий? Ещё 15 лет назад было очевидно, что АПЛ улетает от других чемпионатов. Ну испанцам повезло с золотым поколениями Реала и Барсы. Но Месси, Роналду и другие звёзды не вечные. Остальные что делали? Чем занимались в Италии, Германии, Франции? Это выглядит как «мы не хотим работать, мы хотим кусок пирога от АПЛ»
Еще и лицемер в Кубе. Когда в 90-е годы Сериал был сильнейшим в мире, а итальянские клубы почти каждый год выходили в финал ЛЧ, его не волновало как там поживают АПЛ и другие лиги.
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Arthur Jacob
Ответ #SharkTeam
Вполне себе, местные олигархи. И никакого ффп тогда не было. Просто отечественные богачи собирали топ составы в эти ваши Пармы, Лацио и Миланы, не заботясь об инфраструктуре. Но составы были вполне, вон даже ностальгируют)
Там хотя бы владельцы, тренеры и большинство футболистов местные были ))
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Иван Меркушев
В этом сезоне всё иначе. В 1/4 скорее всего будет только Сити. Зато Милан,Наполи и Интер вполне спокойно выйдут в 1/4.
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TheFrosty
Неплохая речь от клоуна, который всего за 10 лет превратил вечный гранд мирового футбола и гегемона Италии в середняка играющего в ЛЕ. Дайте ему создать Суперлигу - он и с другими грандами "поработает" как надо.
В каком упадке находится Бундеслига вообще не понял. К Серии А клоун свою руку приложил, не спорю, но ее смотреть интереснее стало.
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Isa Babaev
Ответ Василий Соловых
А ЛЧ берёт Реал
В 2015 Барса, 2019 Ливерпуль, в 2020 Бавария, в 2021 Челси
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charly_54
Ответ Родя Раскольников
А у них тоже во главе клубов стояли шейхи вплоть до эмиров целых государств, которые плюют на ФПП и скупают весь мир? Или все таки их было там полно по чисто спортивным причинам?
Скупали всех подряд, правила нарушили будь здоров
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werley
Ответ Родя Раскольников
А у них тоже во главе клубов стояли шейхи вплоть до эмиров целых государств, которые плюют на ФПП и скупают весь мир? Или все таки их было там полно по чисто спортивным причинам?
У них во главе стояли итальянские олигархи. Тот же Милан поднялся на сумасшедших вливаниях Берлускони, не совместимых ни с каким современным финансовым фейр-плей. Моратти вогнал безумные деньги в Интер, Краньотти - в Лацио. Даже составы Пармы и Фиорентины были больше похожи на сборные мира. Пока итальянская экономика была сильна, итальянские клубы купались в деньгах
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Бенисио Дель Пьеро
Вот и истинная цель этой так называемой "Суперлиги". Против АПЛ эти эффективные менеджеры уже не вывозят, а в честной конкуренции догонять не хотят. Поэтому и нужна суперлига, где можно будет хоть немного уравнять шансы. Но зачем это клубам АПЛ ? У них все отлично, а проблемы остальных никого волновать не должны. Кстати, чего-то это Аньели заговорил об 1/4 ЛЧ ? Юве когда последний раз там был ? Да и с английскими клубами ещё больше времени не встречался
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vottakoi!
Про Барсу сказал ради комментов на спортс
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Красная стрела
А побеждает всё равно мадридский Реал.
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London.is.blue
Так развивайте свои лиги, в чем проблема? Не могу понять суть претензий?
Ещё 15 лет назад было очевидно, что АПЛ улетает от других чемпионатов. Ну испанцам повезло с золотым поколениями Реала и Барсы. Но Месси, Роналду и другие звёзды не вечные.
Остальные что делали? Чем занимались в Италии, Германии, Франции?

Это выглядит как «мы не хотим работать, мы хотим кусок пирога от АПЛ»
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Стаснислав Кушельман
Ответ Родя Раскольников
А у них тоже во главе клубов стояли шейхи вплоть до эмиров целых государств, которые плюют на ФПП и скупают весь мир? Или все таки их было там полно по чисто спортивным причинам?
У них владельцы всего лишь мафиозные кланы и полукриминальные политики были, размах не тот, конечно
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#SharkTeam
Ответ Родя Раскольников
А у них тоже во главе клубов стояли шейхи вплоть до эмиров целых государств, которые плюют на ФПП и скупают весь мир? Или все таки их было там полно по чисто спортивным причинам?
Вполне себе, местные олигархи. И никакого ффп тогда не было. Просто отечественные богачи собирали топ составы в эти ваши Пармы, Лацио и Миланы, не заботясь об инфраструктуре. Но составы были вполне, вон даже ностальгируют)
+6
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Артём Никулин
Именно англичане назначают тренером Аллегри, закупаются бревнами типа Кина, Де Шильо, Маккенни и мешают Юве выйти из группы.
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Эркинбек Апаканов
Ответ Gravdaar Iyaad
Барса здесь причем?
правильно, каждый год по ТВ смотрят ЛЧ)
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