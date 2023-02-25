Канада ввела санкции против президента ФХР Третьяка
Канада ввела санкции против президента ФХР Владислава Третьяка.
Бывший вратарь сборной СССР попал в санкционный список вместе с космонавтами Валентиной Терешковой и Светланой Савицкой. Все они являются действующими депутатами Государственной думы.
В 1989 году Третьяк был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Всего под новые санкции Канады попали 129 российских физических лиц и 63 юридических.
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