Канада ввела санкции против президента ФХР Третьяка

ввела санкции против президента Владислава Третьяка.

Бывший вратарь сборной СССР попал в санкционный список вместе с космонавтами Валентиной Терешковой и Светланой Савицкой. Все они являются действующими депутатами .

В 1989 году Третьяк был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Всего под новые санкции Канады попали 129 российских физических лиц и 63 юридических.