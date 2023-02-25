Канада ввела санкции против президента ФХР Третьяка

Теги ФХР Владислав Третьяк Государственная дума Федерация хоккея Канады Зал хоккейной славы Политика Р-Спорт Хоккей

Канада ввела санкции против президента ФХР Владислава Третьяка.

Бывший вратарь сборной СССР попал в санкционный список вместе с космонавтами Валентиной Терешковой и Светланой Савицкой. Все они являются действующими депутатами Государственной думы

В 1989 году Третьяк был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Всего под новые санкции Канады попали 129 российских физических лиц и 63 юридических.

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34 комментария

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Ми Ша
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oberkorn
Все, не будет у нас больше катков.
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Александр Кудрявцев
Ответ Валентин и ыч
Когда Гашек успел стать депутатом госдумы?!
Он не депутат. Но язык получше чем у депутата
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upuckuH
Были люди, которых из зала славы хоккея выпирали ?) Похоже один на подходе.
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Валентин и ыч
Ответ Александр Кудрявцев
Может буду не прав. А что в этот же список не внесут Гашека, или он их друг!?
Когда Гашек успел стать депутатом госдумы?!
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Александр Кудрявцев
Может буду не прав. А что в этот же список не внесут Гашека, или он их друг!?
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Александр Кудрявцев
Ответ ФКСМ..ХКСЮ
Серьёзно? Как же он теперь будет жить?
🤷🤷🤷🤷🤷
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цэсемьэр
но катки-то он сможет продолжать строить?😁
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ Timur_A
Надо срочно наложить в ответ санкции на Кена Драйдена и Жюли Пейетт. И показать "Саут Парк" по первому каналу вместо программы "Время"
Ну это больше на Канаду похоже. В федеральном канале Канады срочную новость делали, против самого Третьяка санкции и будто скоро хоккей России умрёт.
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ФКСМ..ХКСЮ
Серьёзно? Как же он теперь будет жить?
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ norg
Ведь так же пофиг всем на недопуск до соревнований, так пофиг, что с каналов не пропадает обсуждение этого
Ну в ответ не пустят их в соревнования в России, быстро снимут санкции.
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Александр Кудрявцев
Смешно не правда ли 😊😊😊😊
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Кавабунга Шреддоголовый
Был великим вратарем, но вляпался в едросовское shit
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Павел Зарубин
А против Ротенберга ввели?
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norg
Ответ Ростов-на-Дону
НАКЛАСТЬ на их санкциии.
Ведь так же пофиг всем на недопуск до соревнований, так пофиг, что с каналов не пропадает обсуждение этого
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Melnikov1968
В ответ необходимо организовать собственный зал Славы,ввести туда канадцев, а потом сразу наложить санкции и выкинуть их оттуда:)
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norg
Эх, еще бы в самой РФ на него санкции наложить...
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PolarBear
Сейчас Канада ещё и Эспозито сделает одиозным, у него зять бывший хоккеист Селиванов
+6
-2
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GreatMcDavid97
скоро всех Третьяков, Фетисовых и из Зала Славы выкинут...
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cnfc
Канада этим поступком не Третьяку хуже сделала а опустила себя на дно. Бороться против человека ГОСУДАРСТВУ позорище ...И то что он где то там в ЕР или ГД дело не меняет.
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Timur_A
Надо срочно наложить в ответ санкции на Кена Драйдена и Жюли Пейетт.
И показать "Саут Парк" по первому каналу вместо программы "Время"
+8
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Maxim Vasnechov
Ответ Александр Невский
Канада страна геев и лесбиянок заберите к себе людей кто пишет коментарии они все геи .
Боюсь, тогда в гей-клуб вступит процентов 90 населения России. Ведь известно, что у настоящего российского патриота две мечты. Выиграть грин-карту, или уничтожить америку.
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dmitriy1981
Ответ Maxim Vasnechov
Запад опять нападёт на каждого россиянина, что бы отнять его любимый диван. Придумайте уже что-нибудь новое.
Дарю вам слово "сарказм", вам пригодится
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Александр Невский
Канада страна геев и лесбиянок заберите к себе людей кто пишет коментарии они все геи .
+5
-10
-5
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369
Катался, катался... И докатился)
+1
-2
-1
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