Медведев выиграл второй титул за две недели и станет №7 в рейтинге

Восьмая ракетка мира стал чемпионом турнира в Дохе. В финале он обыграл – 6:4, 6:4.

Медведев выиграл второй титул за две недели – ранее он победил в Роттердаме. Всего это 17-й титул в его карьере. По этому показателю он сравнялся с на шестом месте среди действующих игроков.

Больше трофеев только у (19), (20), Маррея (46), (92) и (93).

За счет победы в Дохе россиянин обойдет в рейтинге Надаля и станет №7.

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