Медведев выиграл второй титул за две недели и станет №7 в рейтинге

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей ATP Марин Чилич Qatar ExxonMobil Open Доминик Тим Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Дохе. В финале он обыграл Энди Маррея – 6:4, 6:4.

Медведев выиграл второй титул за две недели – ранее он победил в Роттердаме. Всего это 17-й титул в его карьере. По этому показателю он сравнялся с Домиником Тимом на шестом месте среди действующих игроков.

Больше трофеев только у Александра Зверева (19), Марина Чилича (20), Маррея (46), Рафаэля Надаля (92) и Новака Джоковича (93).

За счет победы в Дохе россиянин обойдет в рейтинге Надаля и станет №7.

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30 комментариев

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Аня2209
Ответ kyckoba
Забавно, что пошёл после победы в свой бокс, не припоминаю, чтобы делал это когда-то, даже после куда более важных побед не ходил. Умница, Даня, игра возвращается. Матчи были непростые, но абсолютно спокойно за него было, уверенность вернулась🤞🏻
Кстати тоже удивило это 😁, вообще не помню, чтобы Даниил так делал
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checker
Ура!
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Mr@k
Медвед молоцца, Маррик уважуха, а ещё не знал что у Чилича аж 20 титулов...
+2
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+2
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kyckoba
Забавно, что пошёл после победы в свой бокс, не припоминаю, чтобы делал это когда-то, даже после куда более важных побед не ходил. Умница, Даня, игра возвращается. Матчи были непростые, но абсолютно спокойно за него было, уверенность вернулась🤞🏻
+3
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+3
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Кагов
Даня пошёл наверх по победному графику! Вперёд за новыми титулам и, у Зверева на два больше!
+2
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Газеров Серов
Поздравляю!
+2
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nicckk
выиграл и выиграл. а как другой вопрос. главное что прогресс видно. надо отдохнуть, подлечиться и глядишь на американском медленном харде что нибудь да получится
+4
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+4
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инок
Молодец Даня! Радует, что не сдулся после обратного брейка во 2м, а собрался и дожал Маррея. Энди на этой неделе творил чудеса, но не в этот раз...
+3
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+3
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Пользователь Имени
Ответ Храбрая виолончелистка
Юродствуете ?
Зарабатывает
+1
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pavelrytov@icloud.com
Ну Зверева и Чиличем пройдёт, а дальше тяжко будет
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Юрий Р.
Вперёд за величайшем!!
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Храбрая виолончелистка
Ответ За Путина, за родину
Даня шикарен! Все эти достижения благодаря нашей теннисной школе и лично Владимиру Владимировичу, который позаботился о нашем спорте и поднял страну с колен. Уверен, впереди ещё много побед!
Юродствуете ?
+2
0
+2
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свободу попугаю
Ответ За Путина, за родину
Даня шикарен! Все эти достижения благодаря нашей теннисной школе и лично Владимиру Владимировичу, который позаботился о нашем спорте и поднял страну с колен. Уверен, впереди ещё много побед!
давно болеешь?
+4
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Заблудившийся
Вернулся ...ДАНЯ :)))
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leon74
Даню с победой!Похоже он возвращается к своей прежней форме.
+3
-1
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Пользователь Имени
Хороший матч, Даниил молодец отыграл в свой теннис, физически явно неплохо готов, играл глубоко, за мячами бегал.
Маррея даже жаль, выигрывать турнир 15 лет назад, практически распрощаться с теннисом, вернуться и быть так близко к титулу. Но Энди конечно подвёл сам себя, во втором сете при 4:4 и 40:0 на своей отдать 5 розыгрышей...
Ждём титульный хет-трик, форма у Медведева хорошая
+9
-1
+8
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atelos
Стал УЖЕ ... по факту!
0
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Bashibuzuck
Вперед, Даня, нужно возвращать первую строчку✊✊✊
+6
-1
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Холден Колфилд
Через тернии к звёздам.Только так шаг за шагом надо двигаться
+6
0
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За Путина, за родину
Комментарий скрыт
+4
-17
-13
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инок
Медведев молодец, не без проблем, но всё же дожал железного ветерана.
+12
0
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ivan 07
Молодец Даня.
+4
0
+4
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nick-basil
Хорош Медведев. Сейчас №7. ...По очкам почти автоматически пробирается в район топ-5.
+8
0
+8
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Хитли
Сегодня Даниил сыграл ниже своего уровня, но и этого хватило для победы
+6
0
+6
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сервисник
Молодец Даня! Хороший год должен быть для тебя
+6
0
+6
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