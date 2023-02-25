Медведев выиграл второй титул за две недели и станет №7 в рейтинге
Восьмая ракетка мира Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Дохе. В финале он обыграл Энди Маррея – 6:4, 6:4.
Медведев выиграл второй титул за две недели – ранее он победил в Роттердаме. Всего это 17-й титул в его карьере. По этому показателю он сравнялся с Домиником Тимом на шестом месте среди действующих игроков.
Больше трофеев только у Александра Зверева (19), Марина Чилича (20), Маррея (46), Рафаэля Надаля (92) и Новака Джоковича (93).
За счет победы в Дохе россиянин обойдет в рейтинге Надаля и станет №7.
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Маррея даже жаль, выигрывать турнир 15 лет назад, практически распрощаться с теннисом, вернуться и быть так близко к титулу. Но Энди конечно подвёл сам себя, во втором сете при 4:4 и 40:0 на своей отдать 5 розыгрышей...
Ждём титульный хет-трик, форма у Медведева хорошая