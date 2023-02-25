«Ничего нового на «Бернабеу». Твиттер «Атлетико» об удалении Корреа
Твиттер «Атлетико» прокомментировал удаление Анхеля Корреа в дерби с «Реалом» (1:1).
На 64-й минуте гостевого матча, когда «Атлетико» собирался вводить мяч в игру из-за боковой линии, Корреа в центре поля толкнул локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера. Главный судья Хесус Хиль Мансано сразу показал форварду красную карточку.
«Ничего нового на «Бернабеу», – написал аккаунт «Атлетико» в твиттере.
Корреа удален за толчок локтем в грудь Рюдигеру при вводе «Атлетико» мяча из-за боковой
Как фанаты Реала могут в открытую говорить о судьях, когда в 2009 году подписали контракт с ДЕЙСТВУЮЩИМ СУДЬЁЙ Ла Лиги - Карлосом Михеа который уже 14 год находится в клубе и имеет "почётную" должность - КООРДИНАТОР СУДЕЙ
Просто лицемерные глоры смотрят только игры Реала)
Или походу большинство здесь никогда не дрались.
Ладно, многовато унижения и скандалов с Барсой в последнее время, благодаря шуту Мансано хоть отдушина у барсоглоров
Резвитесь, на здоровье