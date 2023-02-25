«Ничего нового на «Бернабеу». Твиттер «Атлетико» об удалении Корреа

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига дисквалификации судьи Сантьяго Бернабеу стадионы Антонио Рюдигер Хесус Хиль Мансано Анхель Корреа Футбол

Твиттер «Атлетико» прокомментировал удаление Анхеля Корреа в дерби с «Реалом» (1:1).

На 64-й минуте гостевого матча, когда «Атлетико» собирался вводить мяч в игру из-за боковой линии, Корреа в центре поля толкнул локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера. Главный судья Хесус Хиль Мансано сразу показал форварду красную карточку.

«Ничего нового на «Бернабеу», – написал аккаунт «Атлетико» в твиттере.

Корреа удален за толчок локтем в грудь Рюдигеру при вводе «Атлетико» мяча из-за боковой

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55 комментариев

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Zidan GOAT
Ответ gPk
Как вообще фанаты Реала могут что-то про судей говорить когда их вся история связана с ними? Как фанаты Реала могут в открытую говорить о судьях, когда в 2009 году подписали контракт с ДЕЙСТВУЮЩИМ СУДЬЁЙ Ла Лиги - Карлосом Михеа который уже 14 год находится в клубе и имеет "почётную" должность - КООРДИНАТОР СУДЕЙ
🤣🤣 вот именно, что он находится в клубе, а не сидит на должности вице-президента судейского корпуса ))
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Sardorbek Mamazhanov
Ответ •milord•
По факту, Барса все эти годы платила судьям просто чтобы ее судили честно, а не как сегодня матрасов. Ведь ни для кого не секрет, что Тебас фанат Реала. То есть, в лиге есть команда которую откровенно из сезона в сезон тащат судьи, но виноваты в этом по мнению местных юзеров не лига и не эта команда, а другая, которая всего лишь хочет чтобы судейство было беспристрастным…
Ахахахах, объяснения все оригинальнее и оригинальнее
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Эль Иберико
Ответ rigobersong
норм мужики в реал не переходят:)
он еще в челси таким был. от легкого касания Савича валялся в страшных муках, как будто по нему Хаймарс прошелся.
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Direct free kick
Позорище, Атлетико засудили. Фанаты Барселоны не лезьте, вам тут не рады
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Burel
Ответ cektor
100%
риал - это позор мирового и испанского футбола
+8
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Эль Иберико
Достал уже этот судейский цирк с конями. мансано так вообще уже давно пора пожизненно отстранить от матчей, особенно с участием Атлетико.
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gPk
Ответ Zidan GOAT
Как вообще у фанатов бчк после последних новостей, поднимается рука писать комментарии о судействе?) это же такой стыд
Как вообще фанаты Реала могут что-то про судей говорить когда их вся история связана с ними?
Как фанаты Реала могут в открытую говорить о судьях, когда в 2009 году подписали контракт с ДЕЙСТВУЮЩИМ СУДЬЁЙ Ла Лиги - Карлосом Михеа который уже 14 год находится в клубе и имеет "почётную" должность - КООРДИНАТОР СУДЕЙ
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Brigande
А ведь и правда ничего нового . Все тот же автобус , только уже не 2х этажный , а 3х .
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Xabi Alonso78
Ответ Blaumerc
Атлетико хотя бы так не позорится с судьями как Реал.
В том же 2016 году, в ответном матче с Баварией, Гризманн забил гол с метрового офсайда, а под конец матча в ворота Баварии назначили пенальти за фол в метре от штрафной.
Просто лицемерные глоры смотрят только игры Реала)
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Butrymovich Mikalai
ждём больше сливов про Барсу, эта флейва в одиночку не тащит .
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Игорь Климов
Ответ Zemanuha
Спортсмены хорошо знают, что собой представляет солнечное сплетение: если соперник побежден, сбит с ног и находится без сознания в течение нескольких минут, то, вероятно, противник попал ему именно в эту область. Это говорит о том, что эта нейронная сеть очень уязвима перед подобным давлением. Или походу большинство здесь никогда не дрались.
Ты тут эти басни не рассказывай, я всю жизнь занимаюсь боксом и не по наслышке это всё знаю, но в данном случае Коррера не бил уж так сильно в солнечное сплетение, посмотри повтор.
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gPk
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Нытье бчкшников - смешно
Самое главное чтобы фанаты первого судейского были рады что их клуб каждый матч вот такую вот помощь получает. Там уже даже легенда Клаттенбурга в открытую говорит что год который Реал забил в финале ЛЧ был забит с нарушением. Ну ничего. Зато Мансано после матча Реала в очередной раз с пакетиком покинет стадион:)
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Alexey1406
Ничего нового от костоломов ла лиги
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Blaumerc
Ответ Xabi Alonso78
Вечно скулящий закомплексованный автобусный матрасный сброд. После двух финалов ЛЧ полыхание до сих пор не прошло) До величия Реала им еще 14 ЛЧ и около 30 Ла лиг)
Атлетико хотя бы так не позорится с судьями как Реал.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Xabi Alonso78
Для людей с IQ - 30, акцентированный наглейший удар локтем - не красная карточка
Значит их нужно жалеть, а не критиковать.
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Zemanuha
Спортсмены хорошо знают, что собой представляет солнечное сплетение: если соперник побежден, сбит с ног и находится без сознания в течение нескольких минут, то, вероятно, противник попал ему именно в эту область. Это говорит о том, что эта нейронная сеть очень уязвима перед подобным давлением.
Или походу большинство здесь никогда не дрались.
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gPk
Ответ •milord•
По факту, Барса все эти годы платила судьям просто чтобы ее судили честно, а не как сегодня матрасов. Ведь ни для кого не секрет, что Тебас фанат Реала. То есть, в лиге есть команда которую откровенно из сезона в сезон тащат судьи, но виноваты в этом по мнению местных юзеров не лига и не эта команда, а другая, которая всего лишь хочет чтобы судейство было беспристрастным…
Не зря бывший судья Ла Лиги говорил что 90 процентов судей болеют за Реал и всего 10 процентов за Барселону
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Zidan GOAT
Ответ GuruFutbola
С помощью которых кабинет проходит атлетико, пуль, псж, баварию и других
ПСЖ это те, кого нагло засудили с бчк ? Когда Суарес смертные муки исполнял? Или когда подкат сзади на Ди Марии судья типа не увидел? Не помню, чтобы после матчей с Реалом они жаловались на судейство)
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Игорь Климов
Ответ Анвар Масимов
Рюдигер - с виду вроде норм мужик , а на деле счка дырявая. в каждом матче падает и плачет как баба
Он так свой контракт исполнил нырком)
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King_X
Ответ GuruFutbola
Судейский меньше чем клуб стебут все кому не лень, жалкое зрелище)
Ты про пенальти на Бальде и судейку, который все равно не помог Барсе в ЛЕ? 😂

Ладно, многовато унижения и скандалов с Барсой в последнее время, благодаря шуту Мансано хоть отдушина у барсоглоров
Резвитесь, на здоровье
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Fooler
Ответ Вечно Молодой
в Испании с судьями творится что-то необъяснимое)
Так везде
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rigobersong
Ответ Анвар Масимов
Рюдигер - с виду вроде норм мужик , а на деле счка дырявая. в каждом матче падает и плачет как баба
норм мужики в реал не переходят:)
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rigobersong
Ответ Xabi Alonso78
Для людей с IQ - 30, акцентированный наглейший удар локтем - не красная карточка
🤣🤣🤣
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Анвар Масимов
Рюдигер - с виду вроде норм мужик , а на деле счка дырявая. в каждом матче падает и плачет как баба
+7
-3
+4
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Rustam Abdullayev
Игру испортили
+1
-1
0
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