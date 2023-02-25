«Ничего нового на «Бернабеу». Твиттер «Атлетико» об удалении Корреа

Твиттер «Атлетико» прокомментировал удаление в дерби с «Реалом» (1:1).

На 64-й минуте гостевого матча, когда «Атлетико» собирался вводить мяч в игру из-за боковой линии, Корреа в центре поля толкнул локтем в грудь защитника « » . Главный судья сразу показал форварду красную карточку.

«Ничего нового на « », – написал аккаунт «Атлетико» в твиттере.

Корреа удален за толчок локтем в грудь Рюдигеру при вводе «Атлетико» мяча из-за боковой