Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша и Словакия приняли декларацию против допуска россиян к соревнованиям

Теги МОК Олимпийская сборная России Вадим Гутцайт министерство молодежи и спорта Украины Биатлон

Министры спорта Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии приняли совместную декларацию против допуска россиян к международным соревнованиям.

Об этом стало известно по итогам встречи политиков с украинским министром спорта Вадимом Гутцайтом в Варшаве. В декларации они призвали Международный олимпийский комитет (МОК) сохранить санкции против спортсменов из России и Беларуси.

«Учитывая продолжающуюся дискуссию на международной арене о санкциях против России и Беларуси в сфере спорта, мы как представители соседних стран особенно должны отстаивать позицию, которая заключается в том, что Россия и Беларусь не должны быть допущены к участию в международных спортивных соревнованиях в любой форме.

Исходя из нашего исторического опыта, мы глубоко убеждены, что ослабление введенного год назад запрета было бы неправильным сигналом», – говорится в документе.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

 

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34 комментария

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StanislavaKhalina
Ой, ну пусть ребята думают, что они что-то решают.) Это же реально смешно, когда страны, в которых нет спорта, что-то там за спорт говорят.
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СИ
Ждущие, молчуны и неопределившихся, а Вы что другого ждали! Хватит ждать, кто может тот берет автомат и на линию соприкосновения кто в тылу - все для фронта все для победы! Когда дойдём до польской границы сами будут умолять участию нас в межд соревнованиях! Политическая власть, запретите тратить бесполезно огромные деньги на футбол? Сократите расходы на футбол в 10 раз! Стыдно ждать «подачку « от русофобски настроенных стран!
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-vasteros
Ответ Сергей Галынский
Мне как жителю Эстонии стыдно
Можешь запросто переехать в Урюпинск и разделять соледарность с фашистким режимом России
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PolarBear
Шавки
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Мозаика слов
О! "Самые первые страны по достижениям в лыжном спорте - в первых рядах по голосованию". Но поможет ли лыжникам их стран это? Пока вроде подвижки на два-три места в лучшем случае. Впереди всё равно норвежцы, финны, шведы и другие отдельные спортсмены прошлые. Подготовка серьёзная спортсменов в странах - всё равно победит такие "карточные домики".
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-vasteros
Нельзя допускать страну в международные соревнования где власть захватила ОПГ с ядерной ялдой развезала войну против соседней страны!
Браво Польша и союзники! Соледарен свами!! Житель Чеченской Республики
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Глеб Саратов
Ответ Александр Романов
Эстония Литва Латвия это вообще кто ?
а потом ещё спрашиваете, а от чего это русофобия в мире повысилась?
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FilinMD
Ответ Сэйлор Мун
Тигры Евросоюза ))) жуть!
Так называемая «новая» Европа в противовес «старой» (Германия, Италия, Франция, итд)
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Ирина С
Кто-то наделил этих Табаки правом голоса? Евробабки отрабатывают?
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Konstantin_ZV
да просто этот гутцайт им на уши присел и все. развел на подписание бумажки
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чемпион на диване
Ответ Vitto
Так можешь переехать в родную Россию и не стыдиться.
он конечно патриот, но помирать-то не хочется и в нищете жить тоже
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Darya-yeNoor
У меня в кваратале в Токио живёт народу больше чем эстонцев в Эстонии. Какое мне дело что они сказали, чихнули, пукнули.
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Vitto
Ответ Сергей Галынский
Мне как жителю Эстонии стыдно
Так можешь переехать в родную Россию и не стыдиться.
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Ракелль
Шпроты нудят
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EDG fan
Ответ Александр Романов
Эстония Литва Латвия это вообще кто ?
номинально - страны... по факту большая часть населения оттуда давно свалила в западную Европу
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AryanPamir1488
Очередные недонации, у которых и пару веков нет своей государственности что-то вякают
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Vitto
Ответ irina1980
Да нет,не льстит....
Докажи.
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EDG fan
Кто-то сомневался? гиены
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igolp igolp
хоть чем то выделиться..)))
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siragh@yandex.ru
Швальё
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irina1980
Ответ Vitto
Вы себе льстите...
Да нет,не льстит....
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Йети
Ути боже)
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Vitto
Ответ Alestern
Отсутствия на международных соревнованиях этих шести (перечисленных) стран даже никто и не заметит, а вот отутствие такой страны, как Россия в мировом спорте - чревато его деградацией!
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Александр Романов
Эстония Литва Латвия это вообще кто ?
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Bullship
Главные русофобы активизировались)
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