Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша и Словакия приняли декларацию против допуска россиян к соревнованиям
Министры спорта Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии приняли совместную декларацию против допуска россиян к международным соревнованиям.
Об этом стало известно по итогам встречи политиков с украинским министром спорта Вадимом Гутцайтом в Варшаве. В декларации они призвали Международный олимпийский комитет (МОК) сохранить санкции против спортсменов из России и Беларуси.
«Учитывая продолжающуюся дискуссию на международной арене о санкциях против России и Беларуси в сфере спорта, мы как представители соседних стран особенно должны отстаивать позицию, которая заключается в том, что Россия и Беларусь не должны быть допущены к участию в международных спортивных соревнованиях в любой форме.
Исходя из нашего исторического опыта, мы глубоко убеждены, что ослабление введенного год назад запрета было бы неправильным сигналом», – говорится в документе.
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