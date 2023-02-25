Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша и Словакия приняли декларацию против допуска россиян к соревнованиям

Министры спорта Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии приняли совместную декларацию против допуска россиян к международным соревнованиям.

Об этом стало известно по итогам встречи политиков с украинским министром спорта Вадимом Гутцайтом в Варшаве. В декларации они призвали Международный олимпийский комитет (МОК) сохранить санкции против спортсменов из России и Беларуси.

«Учитывая продолжающуюся дискуссию на международной арене о санкциях против России и Беларуси в сфере спорта, мы как представители соседних стран особенно должны отстаивать позицию, которая заключается в том, что Россия и Беларусь не должны быть допущены к участию в международных спортивных соревнованиях в любой форме.

Исходя из нашего исторического опыта, мы глубоко убеждены, что ослабление введенного год назад запрета было бы неправильным сигналом», – говорится в документе.

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