Симеоне побил рекорд по матчам во главе одного клуба Ла Лиги – 425. Он сравнялся с Арагонесом по играм на посту тренера «Атлетико» – 612
Матч с «Реалом» стал для Диего Симеоне 425-м в Ла Лиге во главе «Атлетико».
Таким образом, у Симеоне больше всего матчей в чемпионате Испании в качестве тренера одной команды. Он побил рекорд Мигеля Муньоса, на счету которого 424 матча во главе «Реала».
Также Симеоне сравнялся с Луисом Арагонесом как тренер с наибольшим количеством матчей в истории «Атлетико» во всех турнирах – 612.
Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
«Реал» принимает «Атлетико» в мадридском дерби в 23-м туре Ла Лиги. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Когда нибудь Симеоне возглавит и сборную своей страны, кто знает: может его успехи и там будут грандиозны.
Подобрал ужасную, разобранную команду посреди сезона 2011/12. Уже в конце того сезона забрал Лигу Европы. В конце следующего (и первого полноценного) сезона взял Кубок Испании, да ещё и на Бернабеу. Ещё через год - чемпионство на Камп Ноу. А также исторический финал Лиги Чемпионов, где ему не хватило считанных секунд до победы. Буквально за пару лет Чоло сколотил новую силу в испанском и мировом футболе. И это в эпоху тотальной доминации Барселоны и Реала, которые год за годом разыгрывали титул, близко не подпуская никого больше.
Потом был ещё один финал ЛЧ, также драматично проигранный в дерби. Ещё одна Лига Европы, ещё одно золото Ла Лиги, разного рода Суперкубки и тд.
Великий, заслужил памятник при жизни у стадиона Атлети 👏👏
наряду с Арагонесом , Сэром Алексом , Венгером , Гаем Ру , Лобановским и тд .