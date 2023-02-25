Симеоне побил рекорд по матчам во главе одного клуба Ла Лиги – 425. Он сравнялся с Арагонесом по играм на посту тренера «Атлетико» – 612

Матч с « » стал для Диего Симеоне 425-м в Ла Лиге во главе «Атлетико».

Таким образом, у Симеоне больше всего матчей в чемпионате в качестве тренера одной команды. Он побил рекорд , на счету которого 424 матча во главе «Реала».

Также Симеоне сравнялся с как тренер с наибольшим количеством матчей в истории « » во всех турнирах – 612.

Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.

«Реал» принимает «Атлетико» в мадридском дерби в 23-м туре Ла Лиги. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.