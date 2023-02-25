Симеоне побил рекорд по матчам во главе одного клуба Ла Лиги – 425. Он сравнялся с Арагонесом по играм на посту тренера «Атлетико» – 612

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Луис Арагонес Диего Симеоне рейтинги рекорды Мигель Муньос Футбол

Матч с «Реалом» стал для Диего Симеоне 425-м в Ла Лиге во главе «Атлетико».

Таким образом, у Симеоне больше всего матчей в чемпионате Испании в качестве тренера одной команды. Он побил рекорд Мигеля Муньоса, на счету которого 424 матча во главе «Реала».

Также Симеоне сравнялся с Луисом Арагонесом как тренер с наибольшим количеством матчей в истории «Атлетико» во всех турнирах – 612.

Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.

«Реал» принимает «Атлетико» в мадридском дерби в 23-м туре Ла Лиги. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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16 комментариев

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Рэд Уайт
жаль в лч не повезло,обязан хоть раз был взять
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xamer 9
Как тренер Диего затмил свою игроцкую карьеру однозначно. Самый успешный коуч матрасов, который выигрывал чемпионаты у более сильных по финансам Реала и Барсы. Жаль в ЛЧ в двух попытках финала не получилось победить; однажды даже не хватило минуты до победы, но даже без этого трофея его карьера невероятная.

Когда нибудь Симеоне возглавит и сборную своей страны, кто знает: может его успехи и там будут грандиозны.
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rigobersong
Ответ Vamos Atleti !!!
Только спустя годы многие поймут, насколько легендарен этот тренер
А чего тут понимать, достаточно взглянуть на его титулы за эти годы, я бы его как минимум не ниже Клоппа поставил:)
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Cash_flow
Симеоне за последнее 10-летие сделал то, о чём болельщики Атлетико и в самых волшебных снах не могли себе представить. Настоящая легенда цеха.

Подобрал ужасную, разобранную команду посреди сезона 2011/12. Уже в конце того сезона забрал Лигу Европы. В конце следующего (и первого полноценного) сезона взял Кубок Испании, да ещё и на Бернабеу. Ещё через год - чемпионство на Камп Ноу. А также исторический финал Лиги Чемпионов, где ему не хватило считанных секунд до победы. Буквально за пару лет Чоло сколотил новую силу в испанском и мировом футболе. И это в эпоху тотальной доминации Барселоны и Реала, которые год за годом разыгрывали титул, близко не подпуская никого больше.
Потом был ещё один финал ЛЧ, также драматично проигранный в дерби. Ещё одна Лига Европы, ещё одно золото Ла Лиги, разного рода Суперкубки и тд.
Великий, заслужил памятник при жизни у стадиона Атлети 👏👏
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Ronis
Заголовок как ребус.
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Vamos Atleti !!!
Только спустя годы многие поймут, насколько легендарен этот тренер
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Sevuska
Один из немногих тренеров « долгожителей « ,
наряду с Арагонесом , Сэром Алексом , Венгером , Гаем Ру , Лобановским и тд .
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krealpmoney
Глыба, что сказать
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Алексей Синяков
В силу возраста, для меня Арагонес - Испания 2008
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Z Pobeda
Огромное уважение! Преданный тренер.
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tarkwemada
Симеоне можно любить или нет, но нельзя не признать того факта, что Диего крутой!
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Хамзат Ммммммм
самый важный человек в истории Атлетико
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Алексей Синяков
Такая преданность большая редкость в современном футболе. Респект👍
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Spider Man
Крутой мужик
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Канибал
легенда мирового маштабу
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Staser
Великий👍
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