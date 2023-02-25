Ротенберг об ОИ-2018: «Благодарю Путина за невероятное доверие, игроков, тренеров и персонал – за работу в режиме 24/7. Это золото мы завоевали вместе!»

высказался о победе на ОИ-2018 и поблагодарил за доверие.

В финале Олимпиады-2018 сборная России обыграла команду (4:3 ОТ), уступая по ходу третьего периода 2:3.

«5 лет золоту ОИ-2018! Хочу поблагодарить руководство нашей страны, лично Владимира Владимировича Путина за невероятное доверие, болельщиков – за огромную поддержку, всех игроков, тренеров и персонал той сборной – за работу в режиме 24/7. Это золото мы завоевали вместе!

Тот путь на Игры был для нас очень тяжелым. Нас лишили флага и гимна, без объяснения причин не пустили в Пхенчхан некоторых важных хоккеистов. Могу сказать честно – вся наша сборная попала на Олимпиаду чудом.

Мы преодолели все препятствия, собрали мощную команду и впервые за 26 лет завоевали золотую олимпийскую медаль для нашей страны. Конечно, все помнят невероятный финал с Германией, но чтобы там оказаться, нужно было сделать очень многое, начиная от селекции и сборов и заканчивая сложнейшими играми на предварительном этапе и в плей-офф. Наверное, это один из самых трудных, но и самых счастливых моментов в моей жизни.

Сейчас мы делаем все, чтобы вернуться еще сильнее. Все только начинается!» – написал главный тренер и первый вице-президент ФХР.