Ротенберг об ОИ-2018: «Благодарю Путина за невероятное доверие, игроков, тренеров и персонал – за работу в режиме 24/7. Это золото мы завоевали вместе!»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею болельщики Владимир Путин Сборная Германии по хоккею КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Политика Хоккей

Роман Ротенберг высказался о победе на ОИ-2018 и поблагодарил Владимира Путина за доверие.

В финале Олимпиады-2018 сборная России обыграла команду Германии (4:3 ОТ), уступая по ходу третьего периода 2:3.

«5 лет золоту ОИ-2018! Хочу поблагодарить руководство нашей страны, лично Владимира Владимировича Путина за невероятное доверие, болельщиков – за огромную поддержку, всех игроков, тренеров и персонал той сборной – за работу в режиме 24/7. Это золото мы завоевали вместе!

Тот путь на Игры был для нас очень тяжелым. Нас лишили флага и гимна, без объяснения причин не пустили в Пхенчхан некоторых важных хоккеистов. Могу сказать честно – вся наша сборная попала на Олимпиаду чудом.

Мы преодолели все препятствия, собрали мощную команду и впервые за 26 лет завоевали золотую олимпийскую медаль для нашей страны. Конечно, все помнят невероятный финал с Германией, но чтобы там оказаться, нужно было сделать очень многое, начиная от селекции и сборов и заканчивая сложнейшими играми на предварительном этапе и в плей-офф. Наверное, это один из самых трудных, но и самых счастливых моментов в моей жизни.

Сейчас мы делаем все, чтобы вернуться еще сильнее. Все только начинается!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.

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33 комментария

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Павел Мельников
Ответ Karamazoff
Шутите?!
Хорошо, что вы это поняли :)
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Кеша
Ответ Леван Мкртчян
Хочу поблагодарить Путина за отсутствие гололеда сегодня!!!
Где ? В Ереване ?
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Blackoman 2.0
Ответ За Путина, за родину
Роман большой молодец! С таким тренером СКА просто великолепен. Владимир Владимирович доверяет вам. Это хороший знак. После окончания СВО нашей победой, Россия вернётся и снова станет чемпионом!
Сходи к врачу,хотя вряд ли тебе поможет
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svas17
Красный день календаря, дополнительный выходной, салют во всех городах и весях, блины с лопат, суточный пробег в валенках в честь пятилетия. Только о политике ни-ни.
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beavers
"Спасибо дедушке пу за наше счастливое детство"
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Blackoman 2.0
Да причём здесь ОН. Как же надоело это вылизывание всех возможных отверстий
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Karamazoff
Ответ Павел Мельников
Это другое. Там вопреки, здесь - благодаря.
Шутите?!
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Кеша
Ответ Мистер Блин
Ротенберг, главное быть со своим лидером до конца, не забывай это. Возможно, скоро вас ждут весёлые времена)))а мы кулачки за вас подержим)))
Не будет никаких веселых времен у России. Ты лучше за себя подержи кулачки . Подумай о своей стране , чтобы она не исчезла с карты Мира .
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Кеша
Не умаляя заслуг Ротенберга , но он так говорит , как -будто золото Олимпиады он выиграл в личной эстафете .
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Заборостроитель
И печенегов победил, удар в псину отразил.
и фуражку захватил, и в Пхенчхане гол забил.
Такой вот куль личности.
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Bashibuzuck
Ответ Серый Кот
Вроде 2019 был последним.)
Весь год протесты по всей стране, а потом ковид начался в декабре
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Серый Кот
Ответ Bashibuzuck
Наверное потому, что это был последний нормальный год в нашей жизни, если бы не повышение пенсионного возраста, можно было бы сказать, что он идеальный😒
Вроде 2019 был последним.)
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Sergio Ramos
Спасибо деду за победу!
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Павел Мельников
Ответ Karamazoff
В 88-м году наши олимпийское золото по футболу взяли, 35 лет. Горбачева пусть поблагодарит.
Это другое. Там вопреки, здесь - благодаря.
+3
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Melnikov1968
Мля, сколько лет ты ещё будешь качать эту тему? Ты совсем идиот? Или задание партии выполняешь? Уже тошнит.
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Павел Мельников
Доверие кому? Если чете Ротенбергов, то понятно. Но ОИ здесь при чем...
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Karamazoff
В 88-м году наши олимпийское золото по футболу взяли, 35 лет. Горбачева пусть поблагодарит.
+10
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Yakub25
У меня 2 вопроса:
-Какое непосредственное участие принял лично Р.Р. в этой победе?
-Чему гордиться можно, если мы были в 55 секундах от провала, и ладно это была бы Канада/Финляндия/Швеция/Чехия... Это была сборная Германии по составу устающая половине участников ОИ.?
+2
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Alex Nobilius
Вспомнился старый советский анекдот - приходит Ген. Секретарь Ком. Партии к врачу с жалобой на запоры, врач посмотрел и испуганно говорит: Леонид Ильич! Да у Вас там на заднице и дырки то нет! "Вот сволочи",- отвечает Леонид Ильич - "Зализали все-таки".

Чем подобные "зализы" тогда окончились хорошо известно....
+2
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Bashibuzuck
Ответ Серёжа Новиков
Чего вдруг вспомнил 18-й год?
Наверное потому, что это был последний нормальный год в нашей жизни, если бы не повышение пенсионного возраста, можно было бы сказать, что он идеальный😒
+8
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Мистер Блин
Ротенберг, главное быть со своим лидером до конца, не забывай это. Возможно, скоро вас ждут весёлые времена)))а мы кулачки за вас подержим)))
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Andrew Petrov
мда,питерского узнаешь по походка и в полуприсяде...тьфу тьфу тьфу
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alex1382
Они скоро Путина будут благодарить за то, что в сартир по "большому" сходили
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Мистер Блин
когда лизать уже нечего, но все равно лижут
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eyeballerswow
Ответ Серёжа Новиков
Чего вдруг вспомнил 18-й год?
все лучшее в прошлом
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