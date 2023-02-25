Симеоне про красную Корреа: «После «брутального удара» Рюдигер сразу встал. Если за такое удалять – игроков на поле не останется. Было бы здорово бороться с «Реалом» в равных условиях»

Главный тренер « » высказался о матче с « » (1:1) в Ла Лиге.

На 64-й минуте главный судья оставил «матрасников» в меньшинстве, удалив форварда .

«Это был не удар. Рост Рюдигера – 194 сантиметра, и от этого «брутального удара» он присел, а потом сразу встал.

Возможно, это желтая карточка, но если удалять за такое, то на поле не останется футболистов.

Ситуация повторяется, подобное входит в норму – а так быть не должно. Было бы здорово, если бы мы могли бороться в равных условиях.

Всякий раз, когда мы приезжаем [на «Сантьяго Бернабеу»], все складывается не в нашу пользу», – сказал Симеоне.

Экс-судья Бурруль о красной Корреа: «Рюдигер преувеличил силу удара. Анхеля нельзя было удалять»