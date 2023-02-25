Симеоне про красную Корреа: «После «брутального удара» Рюдигер сразу встал. Если за такое удалять – игроков на поле не останется. Было бы здорово бороться с «Реалом» в равных условиях»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Диего Симеоне судьи Антонио Рюдигер Хесус Хиль Мансано Анхель Корреа Футбол

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о матче с «Реалом» (1:1) в Ла Лиге.

На 64-й минуте главный судья Хесус Хиль Мансано оставил «матрасников» в меньшинстве, удалив форварда Анхеля Корреа.

«Это был не удар. Рост Рюдигера – 194 сантиметра, и от этого «брутального удара» он присел, а потом сразу встал.

Возможно, это желтая карточка, но если удалять за такое, то на поле не останется футболистов.

Ситуация повторяется, подобное входит в норму – а так быть не должно. Было бы здорово, если бы мы могли бороться в равных условиях.

Всякий раз, когда мы приезжаем [на «Сантьяго Бернабеу»], все складывается не в нашу пользу», – сказал Симеоне.

Экс-судья Бурруль о красной Корреа: «Рюдигер преувеличил силу удара. Анхеля нельзя было удалять»

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23 комментария

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Buharoid
Ответ Fox_Mulder_12
Дело не в симуляции Рюдигера, дело не в том, что Реал тащат, это все оставьте мамкинам конспирологам, а в том, что этот недосудья Мансано просто некомпетентный болван. Клоун, а не судья.
Правда, клоун он всегда строго в одну сторону. Как же так получается все время...
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VladCory
Симеоне абсолютно прав, Рюдигер выступил в стиле путакаталаны и самого Симеоне.
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Игорь Столяренко
говорит человек из-за которого в 98 на ЧМ удалили Бэкхэма!
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Диего подзабыл 98 год
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xDe xDe
То есть, надо валяться и приукрашивать пару минут? Или, чего уж там, бить так, чтобы не вставал? Или исподтишка, чтобы никто не заметил?
Согласен, удаление очень спорное, но в этом нелепом комментарии вот прямо весь Симеоне. Диего, акцентированный удар локтем был, и так нельзя делать на поле. Вот совсем. А с красной да, Мансано борщанул.
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Buharoid
Да все, у кого есть глаза, сидели, как Мансано бесстыдно тащил маргарин. Кроме смешного удаления был ещё чистый пенальти на Морате в конце матча, когда судейка свистнул фол в атаке))
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Игорь Климов
Ответ Xabi Alonso78
Если хочешь играть против Реала в равных условиях, играй в открытый футбол, а не 11-0-0)
Несмешно.
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Fox_Mulder_12
Ответ Berekella 999
Симулянтсая школа реала на высшем уровне,
Дело не в симуляции Рюдигера, дело не в том, что Реал тащат, это все оставьте мамкинам конспирологам, а в том, что этот недосудья Мансано просто некомпетентный болван. Клоун, а не судья.
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Blaumerc
Ответ Berekella 999
Симулянтсая школа реала на высшем уровне,
"Высшая школа симуляции" находится в районе Кастилья.
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Игорь Климов
В этом случае нужно было показать Рюдигеру ЖК за симуляцию.
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57s6w79qhh
Ответ King_X
Забавно, когда фанаты клуба, где Альба и Бускетс чего только не исполняли, ржут над этим моментом 😂 причём как на бутылке 5 человек подорвались, будто там граната - вообще апофеоз, пхахах И в целом, вы ж в аналогичных моментах клоунады Алвеса и прочих (когда в итоге оказывалось, что его даже не задевал Пепн) жилы рвали, что удаления в пользу БЧК были по делу))
Да Алвес тогда знатный пирует устроил, прям как балерун большого театра.
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blaugrano
Хиль Мансано клоун, конечно. Решил порадовать Реал в такой день. Удивляет лишь то, что Вар на этот эпизод не среагировал.
И сколько таких "спорных" моментов случалось на протяжении лет... Не без причины ведь Перес не присоединился к последней акции клубов Ла Лиги.
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Blaumerc
<<было бы здорово бороться с Реалом в равных условиях>>
Бедный Симеоне уже так наелся с этих судейских решений что просто хочет бороться на равных.
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King_X
Симеоне, у которого Савичи и прочие(ранее Косты) корчатся от боли при каждом легком касании в ответ на их провокации, вдруг вспомнил про брутальность игроков))

Знатно Атлетико бомбит за годы унижения от Мадрида
И небось игры с Миланом в прошлом году забыли, как из группы по-левому выходили(но тогда он молчал в тряпочку)

А так, что Мансано и испанские судьи в принципе шуты (один Лаос на ЧМ показал на весь мир классику) - давно известно
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Direct free kick
Позорище реальное
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Berekella 999
Симулянтсая школа реала на высшем уровне,
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Burel
Хорошо потроллил судейский мешок им. генерала франко
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King_X
Забавно, когда фанаты клуба, где Альба и Бускетс чего только не исполняли, ржут над этим моментом 😂 причём как на бутылке 5 человек подорвались, будто там граната - вообще апофеоз, пхахах

И в целом, вы ж в аналогичных моментах клоунады Алвеса и прочих (когда в итоге оказывалось, что его даже не задевал Пепн) жилы рвали, что удаления в пользу БЧК были по делу))
+9
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Игорь Новиков
Что-то каталонцы раздухарились. Отошли от очередного позора в еврокубках.
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Remon Tada
Привет Диего, возможно ты не заметил но вы 1 с первых минут играли в меньшинстве у них было 12 игроков
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GuruFutbola
Увы, если бы с проектом франко все играли бы на равных условиях, то у него было трофеев меньше, чем у Райо.
Судейское днк не изменить
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Fox_Mulder_12
Позорный судья 🤦🏻
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Xabi Alonso78
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