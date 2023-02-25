Симеоне про красную Корреа: «После «брутального удара» Рюдигер сразу встал. Если за такое удалять – игроков на поле не останется. Было бы здорово бороться с «Реалом» в равных условиях»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о матче с «Реалом» (1:1) в Ла Лиге.
На 64-й минуте главный судья Хесус Хиль Мансано оставил «матрасников» в меньшинстве, удалив форварда Анхеля Корреа.
«Это был не удар. Рост Рюдигера – 194 сантиметра, и от этого «брутального удара» он присел, а потом сразу встал.
Возможно, это желтая карточка, но если удалять за такое, то на поле не останется футболистов.
Ситуация повторяется, подобное входит в норму – а так быть не должно. Было бы здорово, если бы мы могли бороться в равных условиях.
Всякий раз, когда мы приезжаем [на «Сантьяго Бернабеу»], все складывается не в нашу пользу», – сказал Симеоне.
Экс-судья Бурруль о красной Корреа: «Рюдигер преувеличил силу удара. Анхеля нельзя было удалять»
Согласен, удаление очень спорное, но в этом нелепом комментарии вот прямо весь Симеоне. Диего, акцентированный удар локтем был, и так нельзя делать на поле. Вот совсем. А с красной да, Мансано борщанул.
И сколько таких "спорных" моментов случалось на протяжении лет... Не без причины ведь Перес не присоединился к последней акции клубов Ла Лиги.
Бедный Симеоне уже так наелся с этих судейских решений что просто хочет бороться на равных.
Знатно Атлетико бомбит за годы унижения от Мадрида
И небось игры с Миланом в прошлом году забыли, как из группы по-левому выходили(но тогда он молчал в тряпочку)
А так, что Мансано и испанские судьи в принципе шуты (один Лаос на ЧМ показал на весь мир классику) - давно известно
И в целом, вы ж в аналогичных моментах клоунады Алвеса и прочих (когда в итоге оказывалось, что его даже не задевал Пепн) жилы рвали, что удаления в пользу БЧК были по делу))
Судейское днк не изменить