Третьяк об ОИ-2018: «Про эту победу надо снять фильм. Это фактор национальной гордости, на этой истории можно воспитывать детей»

считает, что про победу России на ОИ-2018 надо снять фильм.

В финале Олимпиады-2018 сборная России обыграла команду Германии (4:3 ОТ), уступая по ходу третьего периода 2:3.

«25 февраля – это настоящий хоккейный праздник. Сегодня первый полноценный юбилей нашей победы на Олимпиаде‑2018, ровно пять лет с того дня, как хоккейное золото самого престижного турнира планеты вернулось в нашу страну.

Наша страна девять раз становилась олимпийским чемпионом по хоккею, мы мировой лидер по этому показателю. Начиная с 1956 года, с дебюта команды СССР на зимних Играх, никто не выступал на хоккейных Олимпиадах лучше, чем наша сборная.

Это говорит о силе отечественного хоккея. Вот и чемпионство 2018 года удалось взять благодаря эффективности той системы, которая создана в результате многолетней работы ФХР. Огромную работу проделали все – от штаба сборной и тренеров до игроков и персонала команды.

Задача по возвращению олимпийского золота стала результатом самоотверженного труда. Все, кто внес свой вклад в победу на Играх, – настоящие герои. Их командная работа достойна уважения. Искренне благодарен так же лиге и клубам, которые готовили игроков для олимпийского чемпионского состава.

Самый памятный момент Олимпиады‑2018 – финал. Владимир Высоцкий как-то описал один из матчей СССР – Канада словами: «Игра была трагическая». Главная встреча золотых для нас Игр тоже развивалась по высшим стандартам драматургии. Все, кто видел тот финал, не забудут его никогда.

Про эту победу надо снять фильм. Убежден, что успех такой картины в прокате будет не хуже, чем у ленты про баскетбольное золото Олимпиады-1972. У меня до сих пор перед глазами победная шайба, празднование на льду, награждение наших замечательных чемпионов.

Когда матч с такой интригой и с такими переживаниями заканчивается чемпионством – это настоящее счастье. Это история, на которой можно строить воспитание детей. Это фактор национальной гордости», – заявил президент .