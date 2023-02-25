Третьяк об ОИ-2018: «Про эту победу надо снять фильм. Это фактор национальной гордости, на этой истории можно воспитывать детей»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк сборная СССР КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Матч ТВ кино Хоккей

Владислав Третьяк считает, что про победу России на ОИ-2018 надо снять фильм.

В финале Олимпиады-2018 сборная России обыграла команду Германии (4:3 ОТ), уступая по ходу третьего периода 2:3.

«25 февраля – это настоящий хоккейный праздник. Сегодня первый полноценный юбилей нашей победы на Олимпиаде‑2018, ровно пять лет с того дня, как хоккейное золото самого престижного турнира планеты вернулось в нашу страну.

Наша страна девять раз становилась олимпийским чемпионом по хоккею, мы мировой лидер по этому показателю. Начиная с 1956 года, с дебюта команды СССР на зимних Играх, никто не выступал на хоккейных Олимпиадах лучше, чем наша сборная.

Это говорит о силе отечественного хоккея. Вот и чемпионство 2018 года удалось взять благодаря эффективности той системы, которая создана в результате многолетней работы ФХР. Огромную работу проделали все – от штаба сборной и тренеров до игроков и персонала команды.

Задача по возвращению олимпийского золота стала результатом самоотверженного труда. Все, кто внес свой вклад в победу на Играх, – настоящие герои. Их командная работа достойна уважения. Искренне благодарен так же лиге и клубам, которые готовили игроков для олимпийского чемпионского состава.

Самый памятный момент Олимпиады‑2018 – финал. Владимир Высоцкий как-то описал один из матчей СССР – Канада словами: «Игра была трагическая». Главная встреча золотых для нас Игр тоже развивалась по высшим стандартам драматургии. Все, кто видел тот финал, не забудут его никогда.

Про эту победу надо снять фильм. Убежден, что успех такой картины в прокате будет не хуже, чем у ленты про баскетбольное золото Олимпиады-1972. У меня до сих пор перед глазами победная шайба, празднование на льду, награждение наших замечательных чемпионов.

Когда матч с такой интригой и с такими переживаниями заканчивается чемпионством – это настоящее счастье. Это история, на которой можно строить воспитание детей. Это фактор национальной гордости», – заявил президент ФХР.

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30 комментариев

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Леван Мкртчян
Ответ Неоновый Демон
Пффф позорный турнир без звёзд . Где даже немцам чуть не в##ли. Может лучше про Ванкувер снять док фильм или Сочи или Турин ?
Если решат снимать это кино в жанре "реализм", то первые две строчки вашего комментария -- это готовый сценарий для данного кино
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PolarBear
Кто сыграет кореянку, которой одно место расцеловал Третьяк после овертайма , едва не наваливший в штаны несколькими минутами ранее ?
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слесарь Гавриленко
тьфу
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waleri
Ну, конечно, соперник то по финалу ОИ 2018 состоял сплошь из созвездия мирового хоккея! Не то, что какие то студенты Миннесотского и Бостонского университетов в 80-м)))
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Ярославец75
Что я сейчас прочитал?
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den70
Зазеркалье.
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artpal
А в чем тут гордость? Это даже не сборная России была, не говоря уже о том, что игроки НХЛ не приняли участие в турнире
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Groove
ЧМ 2008 вот это была великая победа достойная экранизации. Против напичканого звездами практически олимпийского состава канадцев в Квебеке на столетие хоккея. В этом году тоже юбилей, кстати.
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Melnikov1968
Снимай, конечно. Побегу смотреть, ломая ноги.
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Заборостроитель
Ситком можно снять
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KSA1985
Если честно, лучше не ВСПОМИНАТЬ
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IrbIS
жаль что немцы сглупили и не удержали преимущество, избавили бы всех от этого лицемерного бреда не имеющего ничего общего с реальностью
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akrets
Получается, что шутка про фильм «Чудо на корейском льду» оказалась пророческой. Да, и не шуткой, а фарсом
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fbd
Трэш-комедия с Петровым в роли Капризова. Половина сборов - Бэттмену как автору сценария и продюсеру.
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oberkorn
Зачем тратить государственные деньги на очередной шлак? Тепловизоры на фронт купите
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Канат1976
Тот случай когда других достижений нет и живут прошлыми псевдодостижениями!Теперь будут каждый год об этом говорить и хвалится!
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Timur_A
Санкции на Третьяка должна накладывать не Канада, а Россия. За дискредитацию отечественного хоккея неадекватными публичными высказываниями.
+10
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Donbass
Этот матч финала с Германией скорее срам, а не гордость для сборной.
+5
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OnlyDendy
Про победу в 2008 году фильм был бы в разы уместней на ЧМ.
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За Путина, за родину
Владислав знает толк в победах. Благодаря ему и Путину после окончания СВО и возвращения в мировую хоккейную элиту, мы будем всех громить с такой молодёжью. Россия страна побед и мы ещё всем покажем кущькину мать
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dgzka
В какого же мудака превратился Третьяк, поразительно...
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dudkinrs82
Срамота
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Павел Московой
Что он несет
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
У меня есть дома бронзовая медаль за участие в баскетбольном турнире 2012 года. Когда приходит кто-то новый, я так и говорю. Но не уточняю, что в турнире было 4 команды)))
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Мистер Блин
хватит лизать старому человеку, он после 70 ти все равно уже ничего не чувствует..
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