Малкин набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом». У него 60 очков в 58 играх

набрал 1+1 в матче с « », у него 60 очков в сезоне.

Форвард « » отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Блюз» (3:2 ОТ).

На его счету стало 60 (22+38) очков в 58 играх текущего сезона.

Сегодня Малкин (17:35, 3:27 – в большинстве, «+2») нанес 6 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и 1 перехват. Также допустил 1 потерю и выиграл 50% вбрасываний.