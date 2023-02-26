Малкин набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом». У него 60 очков в 58 играх
Евгений Малкин набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом», у него 60 очков в сезоне.
Форвард «Питтсбурга» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (3:2 ОТ).
На его счету стало 60 (22+38) очков в 58 играх текущего сезона.
Сегодня Малкин (17:35, 3:27 – в большинстве, «+2») нанес 6 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и 1 перехват. Также допустил 1 потерю и выиграл 50% вбрасываний.
1) Лемье - 1723 ( 690 + 1033 ) - 915 матчей.
2) Кросби - 1478 ( 542 + 936 ) - 1166 матчей.
3) МАЛКИН - 1206 ( 466 + 740 ) - 1039 матчей.