Кучеров набрал 1+1 в матче с «Детройтом» и стал 3-й звездой. У него 83 очка в 58 играх
Никита Кучеров набрал 1+1 в матче с «Детройтом» и стал 3-й звездой.
Форвард «Тампы» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (3:0).
В его активе 83 (22+61) очка в 58 играх. Он занимает текущее 3-е место в гонке бомбардиров, уступая форвардам «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (113 очков в 60 играх) и Леону Драйзайтлю (88 в 58).
Сегодня Кучеров (17:11, 1:27 – в большинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ. Также допустил 1 потерю.
1) Стэмкос - 1033 ( 507 + 526 ) - 980 матчей.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 699 ( 268 + 431 ) - 620 матчей.