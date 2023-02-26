Кучеров набрал 1+1 в матче с «Детройтом» и стал 3-й звездой. У него 83 очка в 58 играх

набрал 1+1 в матче с « » и стал 3-й звездой.

Форвард « » отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Ред Уингс» (3:0).

В его активе 83 (22+61) очка в 58 играх. Он занимает текущее 3-е место в гонке бомбардиров, уступая форвардам «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (113 очков в 60 играх) и Леону Драйзайтлю (88 в 58).

Сегодня Кучеров (17:11, 1:27 – в большинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ. Также допустил 1 потерю.