Кучеров набрал 1+1 в матче с «Детройтом» и стал 3-й звездой. У него 83 очка в 58 играх

Теги Тампа-Бэй Детройт НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров набрал 1+1 в матче с «Детройтом» и стал 3-й звездой.

Форвард «Тампы» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (3:0).

В его активе 83 (22+61) очка в 58 играх. Он занимает текущее 3-е место в гонке бомбардиров, уступая форвардам «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (113 очков в 60 играх) и Леону Драйзайтлю (88 в 58). 

Сегодня Кучеров (17:11, 1:27 – в большинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ. Также допустил 1 потерю. 

3 комментария

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grek087
У Кучерова очередной сезон на элитном уровне. После Макдэвида лучший хоккеист мира. Ну а после Кучерова-Маккиннон. Тоже проводит всю карьеру фантастически.
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Следующий балл 700-й! Что будет гол или ассист по привычке? )
+1
0
+1
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Stewart - 25
Лучшие бомбардиры "Тампы-Бэй" ( вся история ) :
1) Стэмкос - 1033 ( 507 + 526 ) - 980 матчей.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 699 ( 268 + 431 ) - 620 матчей.
+3
0
+3
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