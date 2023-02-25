Гринвуд и девушка, обвинившая его в изнасиловании, ждут ребенка

Полузащитник « » станет отцом.

The Sun сообщает что Хэрриет Робсон, девушка футболиста, беременна. Пара ожидает рождения ребенка летом.

Напомним, в январе 2022 года 21-летний футболист был задержан в своем доме после того, как Робсон в соцсетях выложила серию фото, заявив, что она подверглась насилию.

Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В феврале этого года с него сняли все обвинения.

Гринвуд все еще не играет за «Юнайтед» – он отстранен от команды на время проведения внутреннего расследования.

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать