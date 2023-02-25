Гринвуд и девушка, обвинившая его в изнасиловании, ждут ребенка

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия светская хроника Мэйсон Гринвуд Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд станет отцом.

The Sun сообщает что Хэрриет Робсон, девушка футболиста, беременна. Пара ожидает рождения ребенка летом.

Напомним, в январе 2022 года 21-летний футболист был задержан в своем доме после того, как Робсон в соцсетях выложила серию фото, заявив, что она подверглась насилию.

Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В феврале этого года с него сняли все обвинения. 

Гринвуд все еще не играет за «Юнайтед» – он отстранен от команды на время проведения внутреннего расследования.

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать

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35 комментариев

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London.is.blue
Две дурные малолетки. Уже тусуются вместе.
Кстати, это может сыграть в плюс Гринвуду, подруга часть хейта на себя заберёт со стороны феминисток и митушек)
Так что в следующем сезоне вернётся уличный боец.
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Slavick Nemkovsky
Январь: изнасилование, угроза убийства
Февраль: счастливая пара ждёт ребенка
🤦
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ARIGAMI ARIGAMI
Отправьте кто нибудь этот сценарий Гаю Ричи
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Дмитрий Гудков
Пора к Малахову тест ДНК делать
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Jaxongir Shodiev
Ответ Roman
🤡🤡🤡
🤡👱‍♀️ так точнее. Баба соображает, не захотела терять кошелек
+1
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Константин Кв
Ответ Брулин
В январе прошлого года обвинила в изнасиловании... И ждёт первенца в 2023 году... А сейчас уже февраль заканчивается, а она всё ждёт... Либо ей понравилось как Мейсон её "насилует", с повесткой в кармане явится в полицейский околоток, либо она как слониха два года будет ходить беременной)
Они уже давно вместе живут.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Eden Hazard
Нехилый сюжет для фильма. Многим зайдёт. Особенно если китаец родится)
Я бы посмотрел 😂
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Peterson
Вот те раз. А мы уже его в абъюзеры записали. Я уже запутался
+2
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Eden Hazard
Нехилый сюжет для фильма. Многим зайдёт. Особенно если китаец родится)
+2
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Alda
Странно, в комментариях нет тех людей, которые с пеной у рта писали под новостями о снятия обвинений, что он никак не виновен, девушка из той древней профессии, что загубила парню жизнь и так далее.
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ARIGAMI ARIGAMI
Телеканал домашний отдыхает
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HI MARS
Отец Алвес
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Максим Τихонов
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Yenchik
Ну артисты)
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rooney1990
Да что у них там вообще происходит!?
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Арсен Талант-Уулу
вот это поворот
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zhukas58
Если это правда, то это конечно кринж 20 уровня
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Экспертное мнение
Так вот почему девушка всё спустила, коварно решила: Твое время еще придет, поиграй пока в свой мячик
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Аркадий Аркадич
В конце выяснится, что он - азиатская трансгендерная женщина, а она - его давно потерянный брат-близнец, которому сменили пол, чтобы продать в бродячий цирк. Ждите премьеру третьего сезона.
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Данилъ Шипицинъ
хорошая будет семья, крепкая и дружная
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Zakal
ну все логично,изнасиловал потом появился ребенок.Вообще Гринвуд не виноват у него кумир Роналду. С него и пример взят
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CyberUnited
Учитывая то что после избиения девушка снова с ним встречается, женская команда МЮ, которая высказывалась против его возвращения, теперь выглядит глупо) И теперь на самом деле МЮ ничем не рискует, если вернет его в состав.
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Alex van Dygen
Ответ Under
the s*n
ну они разбираются в скандалах, в отличии от футбола)
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-1
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Jaxongir Shodiev
Бумшакала
+2
0
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SlaPer
Ждули: новый сезон
0
0
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