Гринвуд и девушка, обвинившая его в изнасиловании, ждут ребенка
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд станет отцом.
The Sun сообщает что Хэрриет Робсон, девушка футболиста, беременна. Пара ожидает рождения ребенка летом.
Напомним, в январе 2022 года 21-летний футболист был задержан в своем доме после того, как Робсон в соцсетях выложила серию фото, заявив, что она подверглась насилию.
Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В феврале этого года с него сняли все обвинения.
Гринвуд все еще не играет за «Юнайтед» – он отстранен от команды на время проведения внутреннего расследования.
Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать
Кстати, это может сыграть в плюс Гринвуду, подруга часть хейта на себя заберёт со стороны феминисток и митушек)
Так что в следующем сезоне вернётся уличный боец.
Февраль: счастливая пара ждёт ребенка
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